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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11430114311143211433

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:24

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Взагалі
Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.
отапливвть 12 млн домохозяйств чем, тоже ветряками? с э.э. вопрос решаемый относительно не сложно. Польша до сих пор углём топит.
В тебе в голові тільки два варіанти
або Зелена енергетика
або НЕ ЗЕЛЕНА....
а те що їх можна обєднувати до тебе не доходить?
Те що йде заміна теплової на зелену у всіх розвинутих країнах - це для тебе шлях в прірву? чи ти пуйла начитався, бо тільки в нього
є пуйло - є СОСІя
є СОСІя-буде газ/нафта
буде газ/нафта- в Англії(Німеччині ...підстав сам) не замерзнуть...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:28

  detroytred написав:
  tester7336 написав:с эпохой сталина не стоит сравнивать так как там тогда коммунист должен был идти впереди. хотя бы пресловутое - "все ушли на фронт".
а сейчас зеленые где?

А в Голодомор комуністи, завколхоспа та хремляді теж останню корку (зернину) від себе віддавали і помирали з голоду?


не удачное сравнение.
в голодомор и в городе на заводе не было голодовки. так что не сравнивайте искусственно созданное внутри страны и пришедшее извне.
и разговор не про единиц а про общую тенденцию.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Я просто сказал, что в системе сообщающихся сосудов следить за уровнем _только одного из них_ - не совсем правильно...

Прекрасная аллегория!
Вот только остатки моих воспоминаний о физике говорят, что следить за уровнем в одном из сообщающихся сосудов вполне достаточно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:40

  pesikot написав:Не працюють підприємства й установи, закриті школи. NYT розповіло про енергокризу в Ірані
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.

Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".

ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є

Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією

Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак
На відміну від Ірану, де не ремонтують

це ознака, що диктатури дуже часто доходять до стану, що в Венесуелі не вистачає бензину, а в Ірану - газу. в срср не вистачало нічого :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:43

Сьогодні в Україні День Енергетика

  pesikot написав:Не працюють підприємства й установи, закриті школи. NYT розповіло про енергокризу в Ірані
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.

Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".

ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є

Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією

Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак
На відміну від Ірану, де не ремонтують


Щоденно тримаючи руку на пульсі величезної енергетичної системи, вони перетворюють природні ресурси на життєдайну силу, що живить міста, села, заводи та домівки мільйонів українців.


І сьогодні, 22 грудня, ми відзначаємо професійне свято тих, хто підтримує цей "організм" та турбується про нього - ми святкуємо День енергетика.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:46

  ЛАД написав:
  pesikot написав:Не працюють підприємства й установи, закриті школи. NYT розповіло про енергокризу в Ірані
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.

Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".

ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є

Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією

Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак
На відміну від Ірану, де не ремонтують

Вот ссылка на оригинал - статью в NYT - https://www.nytimes.com/2024/12/21/world/middleeast/iran-economy-energy-crisis.html. Там, действительно, упоминается о том, что в феврале Израиль взорвал два газопровода в Иране, но ни слова о том, что они не ремонтируются. Вот более подробная статья об этом подрыве - https://www.nytimes.com/2024/02/16/world/middleeast/iran-israel-attacks-gas-pipelines.html.
И в оригинальной статье NYT говорится в основном о внутренних причинах проблем с энергетикой и санкциях.

наступає прозріння... :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:50

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Я просто сказал, что в системе сообщающихся сосудов следить за уровнем _только одного из них_ - не совсем правильно...

Прекрасная аллегория!
Вот только остатки моих воспоминаний о физике говорят, что следить за уровнем в одном из сообщающихся сосудов вполне достаточно :)


....дуже несподівано.... він зараз відповість , що порушили його права про знання фізики сообщающихся сосудів , дайте констітуцію ,і з німеччини також , бо він усім нагадає як зїбався з України по сообщающимся сосудам , разом з сином .
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.


ніякого примусу не станеться, бо воювати ніхто не бажає ,
тому Польща охороняє східний фланг НАТО (кордон 600км з рб Білорусь)

інші сказали, що війська НАТО в теорії будуть розташовані тільки після припинення бойових дій і підписання угод.
по-друге на лінію фронту 1100км потрібно 50 тисяч мінімум (в такий кількості військових з країн Балтії не вистачить),
сьогодні мова про фронт на не про інеземний контингент, хто з поляків/чехів ходів давно воює з ЗСУ поруч .
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