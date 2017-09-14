Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.
Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".
ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є
Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією
Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак На відміну від Ірану, де не ремонтують
це ознака, що диктатури дуже часто доходять до стану, що в Венесуелі не вистачає бензину, а в Ірану - газу. в срср не вистачало нічого
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.
Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".
ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є
Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією
Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак На відміну від Ірану, де не ремонтують
Щоденно тримаючи руку на пульсі величезної енергетичної системи, вони перетворюють природні ресурси на життєдайну силу, що живить міста, села, заводи та домівки мільйонів українців.
І сьогодні, 22 грудня, ми відзначаємо професійне свято тих, хто підтримує цей "організм" та турбується про нього - ми святкуємо День енергетика.
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.
Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".
ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є
Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією
Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак На відміну від Ірану, де не ремонтують
_hunter написав:Я просто сказал, что в системе сообщающихся сосудов следить за уровнем _только одного из них_ - не совсем правильно...
Прекрасная аллегория! Вот только остатки моих воспоминаний о физике говорят, что следить за уровнем в одном из сообщающихся сосудов вполне достаточно
....дуже несподівано.... він зараз відповість , що порушили його права про знання фізики сообщающихся сосудів , дайте констітуцію ,і з німеччини також , бо він усім нагадає як зїбався з України по сообщающимся сосудам , разом з сином .
ЛАД написав:Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.
ніякого примусу не станеться, бо воювати ніхто не бажає , тому Польща охороняє східний фланг НАТО (кордон 600км з рб Білорусь)
інші сказали, що війська НАТО в теорії будуть розташовані тільки після припинення бойових дій і підписання угод. по-друге на лінію фронту 1100км потрібно 50 тисяч мінімум (в такий кількості військових з країн Балтії не вистачить), сьогодні мова про фронт на не про інеземний контингент, хто з поляків/чехів ходів давно воює з ЗСУ поруч .
budivelnik написав:От тільки незадача Вартість СТВОРЕННЯ 1КВТ потужності АЕС - більше 3000 доларів ( і це без вартості палива для генерації і вартості утилізації використаного палива) Вартість створення 4Квт потужності СЕС (бо сонце світить тільки 8 годин а не 24 як в АЕС+є не сонячні дні) - близько 1500 долларів і найближчі пару мільйонів(а може й мільярдів ) років паливо безкоштовне.
Взагалі Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.
"Надійний план, як швейцарський годинник" (с) Але є така прикра особливість, що будемо робити коли сонця немає? Все зупиняється, замерзає, чекає сонця? Прямо таки малюється картина постапокаліпсиса. Гігават сонячних панелей... це далеко не один майданчик АЕС по площі.