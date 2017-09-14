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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11432114331143411435>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:34

  _Mykola_ написав:Гігават сонячних панелей...

це як мільярд дерев
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чекаю спростувань від Дюрі про ІТ, яка "виводить валюту"

Наші ІТ мільярдери неолігархи вже давним-давно все вивели, ще до війни.
Наприклад Grammarly Inc. зареєстрована в юрисдикції США, у штаті Делавер а не в Україні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:36

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:От тільки незадача
Вартість СТВОРЕННЯ 1КВТ потужності АЕС - більше 3000 доларів ( і це без вартості палива для генерації і вартості утилізації використаного палива)
Вартість створення 4Квт потужності СЕС (бо сонце світить тільки 8 годин а не 24 як в АЕС+є не сонячні дні) - близько 1500 долларів і найближчі пару мільйонів(а може й мільярдів ) років паливо безкоштовне.

Взагалі
Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.

"Надійний план, як швейцарський годинник" (с)
Але є така прикра особливість, що будемо робити коли сонця немає?
Все зупиняється, замерзає, чекає сонця?
Прямо таки малюється картина постапокаліпсиса.
Гігават сонячних панелей... це далеко не один майданчик АЕС по площі. :mrgreen:
1 Складати ВСІ яйця в одну корзину - ще той маразм.
2 Крім сонця-є ще вітер ( який як правило сильніший тоді коли сонця немає), є біо генерація метану(також де-факто зелений варіант і може використовуватись як акамулятивний і запускатись на газову генерацію тоді коли інші недотягнуть
3 Станом на сьогодні є море акамуляторних станцій встановлених в квартирах - що заважає трошки піднапрягтись і створити з них здоровенний резевний фонд?
4 Що заважає встановити літійферум (6000 циклів , 100 доларів/квт*година -менше 1 грн вартість перекачаної енергії, це аналог гідроакамулюючих в яких тариф 1,3 грн*квт*год)
5 Один гігават не так вже й багато , це всього 20 000 000 м2 фотопанелей (4*5км.. а скільки займає станція з урахуванням понижаючих трансформаторів і високовольтних ліній передач? адже СЕС це може бути і 100 метрів від споживача, ніяких повишаючих/понижаючих і так далі...)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:41

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:Гігават сонячних панелей...
це як мільярд дерев
От тільки Вікіпедія пише про 6,32Ггавата встановлених фотопанелей станом на 2020...
Станом кінець 2020 року встановлено СЕС загальною номінальною потужністю 6320 МВт без урахування близько 407,9 МВт потужностей, які перебувають на окупованій Росією території
....
Частка СЕС на перший квартал 2021 року загальній генерації України складає близько 6 %.
То що й далі будеш прикидатись дурником роблячи зауваження до всіх питань без привязки розбираєшся ти чи ні в цій галузі.

Так на хвилинку-перший квартал це січень/лютий/березень...- найпровальніші для генерації місяці...
Виробництво СЕС/ВЕС/Біо в % до загального обєму
рік________________2014___2015___2016___2017___2018___2019___2020___2021
СЕС/ВЕС/Біомаса__1,0 %▲__1,0 %▲_1,0 %▲_1,2 %▲_1,7 %▲ _3,6 %▲_7,3 %▲_8,0 %▲
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 гру, 2024 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:41

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:чекаю спростувань від Дюрі про ІТ, яка "виводить валюту"

Наші ІТ мільярдери неолігархи вже давним-давно все вивели, ще до війни.
Наприклад Grammarly Inc. зареєстрована в юрисдикції США, у штаті Делавер а не в Україні.

в Дюрі якийсь феномен класової ненависті до ІТ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в Дюрі якийсь феномен класової ненависті до ІТ

При чому тут це. А й сам частково ІТ-шник.
В мене зовсім інша була думка написана: пишуть про "українських" мільярдерів-ІТшників. А вони вже давним-давно ніякі не українські ,як і Дуров не москаль. Україна давно втрачає таланти і в науці і в спорті і в ІТ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:49

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:в Дюрі якийсь феномен класової ненависті до ІТ

При чому тут це. А й сам частково ІТ-шник.
В мене зовсім інша була думка написана: пишуть про "українських" мільярдерів-ІТшників. А вони вже давним-давно ніякі не українські ,як і Дуров не москаль. Україна давно втрачає таланти і в науці і в спорті і в ІТ.

У чому претензія до Грамарлі?
Вони що приватизували майже задурно ГОК, викопали руду майже задурно, отримали по собівартості чи нижче енергоносії, продали метал на виході через офшор за півціни і ще отримали повернення ПДВ.
Чи це щось особисте?
Дюрі почав тему з того, що "ІТ виводить валюту".
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 гру, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1. Вы предлагали и контракт на полгода. На тех же условиях?
2. Можно так сделать. Но вы уверены, что через 1 год (полгода?) война закончится? Иначе можно облегчить мобилизацию сегодня, но через год (полгода) остаться без армии - люди отслужат контракт и уедут (как вы предлагали в другом посте), а новых не будет.

Не знаю, хай експерти юристи / військові уточнюють деталі. Я просто вказав один із можливих сценаріїв як нам перемогти грою в ол-ін. Інших я не бачу.
Хоча в темі пишуть про "Приказ 227", але, як на мене, то це шлях до максимально швидкої поразки. Взагалі завжди дивувало, що чому простіше йти в самогубчу атаку ніж знешкодити "загранотряд"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 гру, 2024 20:13, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:51

  detroytred написав:Погугліть про фітнес-тренара.
Без конфіскації та втрати громадянства, зараз мабуть вже добрий вояк))))))))
Знайшлися інструменти)))))))


Да,следил внимательно. Сразу его избил Демьян Ганул, потом его привязали к дереву и выепли в зад. Я лично видел видео,где он был привязан к дереву и сам говорил- "меня выепли в зад и я буду служить в ЗСУ"
Так что вы правы. Инструменты есть.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:00

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:"Надійний план, як швейцарський годинник" (с)
Але є така прикра особливість, що будемо робити коли сонця немає?
Все зупиняється, замерзає, чекає сонця?
Прямо таки малюється картина постапокаліпсиса.
Гігават сонячних панелей... це далеко не один майданчик АЕС по площі. :mrgreen:
1 Складати ВСІ яйця в одну корзину - ще той маразм.
2 Крім сонця-є ще вітер ( який як правило сильніший тоді коли сонця немає), є біо генерація метану(також де-факто зелений варіант і може використовуватись як акамулятивний і запускатись на газову генерацію тоді коли інші недотягнуть
3 Станом на сьогодні є море акамуляторних станцій встановлених в квартирах - що заважає трошки піднапрягтись і створити з них здоровенний резевний фонд?
4 Що заважає встановити літійферум (6000 циклів , 100 доларів/квт*година -менше 1 грн вартість перекачаної енергії, це аналог гідроакамулюючих в яких тариф 1,3 грн*квт*год)
5 Один гігават не так вже й багато , це всього 20 000 000 м2 фотопанелей (4*5км.. а скільки займає станція з урахуванням понижаючих трансформаторів і високовольтних ліній передач? адже СЕС це може бути і 100 метрів від споживача, ніяких повишаючих/понижаючих і так далі...)

2. Вітер також ненадійне джерело, що робимо коли його немає?
3,4. Хто буде оплачувати цей банкет щодо встановлення, обслуговування? Чи не вийдемо на ціну вище ніж побудова та експлуатація блока АЕС?
5. Скільки коштує обслуговування такої кількості панелей, їх постійно треба буде ремонтувати і замінювати, як самі панелі так і обв'язку.

Ідея щодо напряму живити споживачів... це міркування десь у напрямку 5 вольтів у мережу.
Як Ви вважаєте навіщо ото всьо... енергосистеми намагаються об'єднувати та синхронізувати між собою? :mrgreen:
_Mykola_
 
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