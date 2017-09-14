ЛАД написав: Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.
Дик, про це і мова. Що форми, як мінімум, не будуть ставати жорсткішими.
Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий. Прийдеться посилювати...
З.и. хоч і не про саме мобілізацію, а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа.. Уважно так. Чого і чому. Звернувши увагу, що заградзагони спочатку з'явилися в німців і дали результат. Йосип лише скопіював досвід. (Якщо не збрехав)
Збрехав.
По распространённому заблуждению, приказ № 227 вводил также заградительные отряды в составе армий, что не соответствует действительности, так как заградотряды в составе армий существовали с сентября 1941 года, а в составе НКВД на момент начала войны (подробнее см. Заградотряд#Начало_Великой_Отечественной_войны), — приказ № 227 увеличил их количество и регламентировал численность.
http://surl.li/fjijql А формы... Кто знает. Ни британцам, ни, тем более, американцам не пришлось столкнуться во 2 МВ с необходимостью защиты собственной территории. Кто знает, какие формы это приняло бы у них. У Н.Н. Никулина, который написал в 1975 книгу «Воспоминания о войне» (возможно, чересчур одностороннюю и гораздо более страшную, чем то, о чём писал Солонин), опубликованную только в 2007, есть и такие слова:
Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрёл род человеческий, … война всегда была подлостью, а армия, инструмент убийства — орудием зла. Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их ни оправдывали — античеловечны
Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрёл род человеческий, … война всегда была подлостью, а армия, инструмент убийства — орудием зла. Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их ни оправдывали — античеловечны
мы ещё будем учиться у макак жить мирно в стае, без коррупции, без принуждения, доверять её вожаку, не воевать с другими макаками, не обижать слабых, не злоупотреблять табаком с алкоголем и не сидеть сутками в интернете.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И вы напрасно считаете, что сегодня невозможна жёсткая диктатура.
для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне и его диктатура закончится. Другой вопрос что нас может поглотить рф и установить диктатуру. Пока у них покупают нефть и газ может быть что угодно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, и жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне.
А крім США і Китаю хтось може бути самодостатнім? Індія і ЄС і то з дуже великою натяжкою...
Wirująświatła написав:для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, и жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне.
А крім США і Китаю хтось може бути самодостатнім? Індія і ЄС і то з дуже великою натяжкою...
речь про диктатуру, а не про самодостаточность. рф пока что самодостаточная, свою нефть они могут менять на индийские/китайские товары, да и европейских брендов там всё ещё много. Даже без нефти там ископаемых и посевных площадей столько, что с голоду не умрут. Хоть и пересядут на коней.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:https://tsn.ua/exclusive/ydi-dali-voyuy-ti-dlya-mene-ne-lyudina-guchniy-skandal-iz-trenerom-v-odesi-otrimav-nespodivaniy-final-2616969.html як тренер з Одеси сідає в бус, підписавши, що той вже їде на військово-лікарську комісію.
Десь є і: Фітнес-тренер з Одеси, який побажав смерті українським військовим, вже сам став до лав ЗСУ. Він воюватиме в одному з підрозділів 3-ї штурмової бригади.
З.и. Не бачу жодних проблем реалізації масштабізації даного ефективного засобу........ За умов появи такого бажання в можновладців.
Тут, правда, возникает небольшой вопрос - почему "місцевий активіст Дем’ян Ганул" сам не в армии? Понимаю, что избить дурака в Одессе, да ещё и не в одиночку, безопаснее.