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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11432114331143411435

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:09

  detroytred написав:
  ЛАД написав: Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.

Дик, про це і мова.
Що форми, як мінімум, не будуть ставати жорсткішими.

Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...

З.и. хоч і не про саме мобілізацію, а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
Уважно так.
Чого і чому.
Звернувши увагу, що заградзагони спочатку з'явилися в німців і дали результат. Йосип лише скопіював досвід.
(Якщо не збрехав)
Збрехав.
По распространённому заблуждению, приказ № 227 вводил также заградительные отряды в составе армий, что не соответствует действительности, так как заградотряды в составе армий существовали с сентября 1941 года, а в составе НКВД на момент начала войны (подробнее см. Заградотряд#Начало_Великой_Отечественной_войны), — приказ № 227 увеличил их количество и регламентировал численность.
http://surl.li/fjijql
А формы... Кто знает. Ни британцам, ни, тем более, американцам не пришлось столкнуться во 2 МВ с необходимостью защиты собственной территории. Кто знает, какие формы это приняло бы у них.
У Н.Н. Никулина, который написал в 1975 книгу «Воспоминания о войне» (возможно, чересчур одностороннюю и гораздо более страшную, чем то, о чём писал Солонин), опубликованную только в 2007, есть и такие слова:
Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрёл род человеческий, … война всегда была подлостью, а армия, инструмент убийства — орудием зла. Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их ни оправдывали — античеловечны
http://surl.li/ijtnil

Wirująświatła
заодно сравните ресурсы сталина и наши.
Летом 1942 "ресурсы сталина" были уже не очень.

И вы напрасно считаете, что сегодня невозможна жёсткая диктатура. Просто на всё нужно время. Ни Гитлер, ни Сталин и никто другой не получали безграничную власть за один день.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 гру, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:17

Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрёл род человеческий, … война всегда была подлостью, а армия, инструмент убийства — орудием зла. Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их ни оправдывали — античеловечны
мы ещё будем учиться у макак жить мирно в стае, без коррупции, без принуждения, доверять её вожаку, не воевать с другими макаками, не обижать слабых, не злоупотреблять табаком с алкоголем и не сидеть сутками в интернете.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:23

  _hunter написав:Кстати -- там кто-то хотел позитивных новостей? -- как по заказу ДПСУ отчитались:
150 000 українців за добу — це рекордний пасажиропотік за останні роки, — ДПСУ

Сейчас внук позвонил с польской границы - простояли 16 часов на въезд, очередь была 60 автобусов.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:26

  ЛАД написав:И вы напрасно считаете, что сегодня невозможна жёсткая диктатура.
для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне и его диктатура закончится. Другой вопрос что нас может поглотить рф и установить диктатуру. Пока у них покупают нефть и газ может быть что угодно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, и жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне.

А крім США і Китаю хтось може бути самодостатнім? Індія і ЄС і то з дуже великою натяжкою...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:29

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, и жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне.

А крім США і Китаю хтось може бути самодостатнім? Індія і ЄС і то з дуже великою натяжкою...

речь про диктатуру, а не про самодостаточность. рф пока что самодостаточная, свою нефть они могут менять на индийские/китайские товары, да и европейских брендов там всё ещё много. Даже без нефти там ископаемых и посевных площадей столько, что с голоду не умрут. Хоть и пересядут на коней.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:33

  detroytred написав:https://tsn.ua/exclusive/ydi-dali-voyuy-ti-dlya-mene-ne-lyudina-guchniy-skandal-iz-trenerom-v-odesi-otrimav-nespodivaniy-final-2616969.html
як тренер з Одеси сідає в бус, підписавши, що той вже їде на військово-лікарську комісію.

Десь є і:
Фітнес-тренер з Одеси, який побажав смерті українським військовим, вже сам став до лав ЗСУ. Він воюватиме в одному з підрозділів 3-ї штурмової бригади.

З.и.
Не бачу жодних проблем реалізації масштабізації даного ефективного засобу........
За умов появи такого бажання в можновладців.

Тут, правда, возникает небольшой вопрос - почему "місцевий активіст Дем’ян Ганул" сам не в армии? Понимаю, что избить дурака в Одессе, да ещё и не в одиночку, безопаснее.
ЛАД
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