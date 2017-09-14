Додано: Нед 22 гру, 2024 20:09

detroytred написав: ЛАД написав: Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает. Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.

Дик, про це і мова.

Що форми, як мінімум, не будуть ставати жорсткішими.



Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.

Прийдеться посилювати...



З.и. хоч і не про саме мобілізацію, а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..

Уважно так.

Чого і чому.

Звернувши увагу, що заградзагони спочатку з'явилися в німців і дали результат. Йосип лише скопіював досвід.

(Якщо не збрехав) Дик, про це і мова.Що форми, як мінімум, не будуть ставати жорсткішими.Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.Прийдеться посилювати...З.и. хоч і не про саме мобілізацію, а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..Уважно так.Чого і чому.Звернувши увагу, що заградзагони спочатку з'явилися в німців і дали результат. Йосип лише скопіював досвід.(Якщо не збрехав)

По распространённому заблуждению, приказ № 227 вводил также заградительные отряды в составе армий, что не соответствует действительности, так как заградотряды в составе армий существовали с сентября 1941 года, а в составе НКВД на момент начала войны (подробнее см. Заградотряд#Начало_Великой_Отечественной_войны), — приказ № 227 увеличил их количество и регламентировал численность.

Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрёл род человеческий, … война всегда была подлостью, а армия, инструмент убийства — орудием зла. Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их ни оправдывали — античеловечны

заодно сравните ресурсы сталина и наши.

Збрехав.А формы... Кто знает. Ни британцам, ни, тем более, американцам не пришлось столкнуться во 2 МВ с необходимостью защиты собственной территории. Кто знает, какие формы это приняло бы у них.У Н.Н. Никулина, который написал в 1975 книгу «Воспоминания о войне» (возможно, чересчур одностороннюю и гораздо более страшную, чем то, о чём писал Солонин), опубликованную только в 2007, есть и такие слова:Летом 1942 "ресурсы сталина" были уже не очень.И вы напрасно считаете, что сегодня невозможна жёсткая диктатура. Просто на всё нужно время. Ни Гитлер, ни Сталин и никто другой не получали безграничную власть за один день.