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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1143311434114351143611437 ... 11440>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:23

  _hunter написав:Кстати -- там кто-то хотел позитивных новостей? -- как по заказу ДПСУ отчитались:
150 000 українців за добу — це рекордний пасажиропотік за останні роки, — ДПСУ

Сейчас внук позвонил с польской границы - простояли 16 часов на въезд, очередь была 60 автобусов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:26

  ЛАД написав:И вы напрасно считаете, что сегодня невозможна жёсткая диктатура.
для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне и его диктатура закончится. Другой вопрос что нас может поглотить рф и установить диктатуру. Пока у них покупают нефть и газ может быть что угодно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, и жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне.

А крім США і Китаю хтось може бути самодостатнім? Індія і ЄС і то з дуже великою натяжкою...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:29

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, и жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне.

А крім США і Китаю хтось може бути самодостатнім? Індія і ЄС і то з дуже великою натяжкою...

речь про диктатуру, а не про самодостаточность. рф пока что самодостаточная, свою нефть они могут менять на индийские/китайские товары, да и европейских брендов там всё ещё много. Даже без нефти там ископаемых и посевных площадей столько, что с голоду не умрут. Хоть и пересядут на коней.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:33

  detroytred написав:https://tsn.ua/exclusive/ydi-dali-voyuy-ti-dlya-mene-ne-lyudina-guchniy-skandal-iz-trenerom-v-odesi-otrimav-nespodivaniy-final-2616969.html
як тренер з Одеси сідає в бус, підписавши, що той вже їде на військово-лікарську комісію.

Десь є і:
Фітнес-тренер з Одеси, який побажав смерті українським військовим, вже сам став до лав ЗСУ. Він воюватиме в одному з підрозділів 3-ї штурмової бригади.

З.и.
Не бачу жодних проблем реалізації масштабізації даного ефективного засобу........
За умов появи такого бажання в можновладців.

Тут, правда, возникает небольшой вопрос - почему "місцевий активіст Дем’ян Ганул" сам не в армии? Понимаю, что избить дурака в Одессе, да ещё и не в одиночку, безопаснее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:35

  tester7336 написав:
  detroytred написав:
  tester7336 написав:с эпохой сталина не стоит сравнивать так как там тогда коммунист должен был идти впереди. хотя бы пресловутое - "все ушли на фронт".
а сейчас зеленые где?

А в Голодомор комуністи, завколхоспа та хремляді теж останню корку (зернину) від себе віддавали і помирали з голоду?


не удачное сравнение.
в голодомор и в городе на заводе не было голодовки. так что не сравнивайте искусственно созданное внутри страны и пришедшее извне.
и разговор не про единиц а про общую тенденцию.

Порівнюю сам механізм.
Причина хоть ззовні, хоч штучно не грає ролі. Не відміняє наслідку - дії механізму.

І точно так само, як одна частина не голодувала, так само і тепер одна частина не буде підлягати примусу.
На відміну від іншою.
Саме про можливість масовості, а не одиниць, мова і йде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:40

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:1 Складати ВСІ яйця в одну корзину - ще той маразм.
2 Крім сонця-є ще вітер ( який як правило сильніший тоді коли сонця немає), є біо генерація метану(також де-факто зелений варіант і може використовуватись як акамулятивний і запускатись на газову генерацію тоді коли інші недотягнуть
3 Станом на сьогодні є море акамуляторних станцій встановлених в квартирах - що заважає трошки піднапрягтись і створити з них здоровенний резевний фонд?
4 Що заважає встановити літійферум (6000 циклів , 100 доларів/квт*година -менше 1 грн вартість перекачаної енергії, це аналог гідроакамулюючих в яких тариф 1,3 грн*квт*год)
5 Один гігават не так вже й багато , це всього 20 000 000 м2 фотопанелей (4*5км.. а скільки займає станція з урахуванням понижаючих трансформаторів і високовольтних ліній передач? адже СЕС це може бути і 100 метрів від споживача, ніяких повишаючих/понижаючих і так далі...)
2. Вітер також ненадійне джерело, що робимо коли його немає?
1 А що зараз робимо коли виникають піки споживання два рази на добу?
А от наявність акамуляторних систем перетворює що СЕС що ВЕС в своєрідну ГАЕС, при чому Ви ж бачили вартість перегону через акамулятори -грн-1квт*год
2 Ви дивились на динаміку збільшення зеленої генерації?
Останні 10 років +1% в рік до загальних обсягів генерації.
Ну стане в 2034 році СЕС/ВЕС - 18% .. в порівнянні з сьогоднішніми 8% - це що щось критичне
  _Mykola_ написав:3,4. Хто буде оплачувати цей банкет щодо встановлення, обслуговування? Чи не вийдемо на ціну вище ніж побудова та експлуатація блока АЕС?
А хто зараз оплачує банкет в два рази дорожчого збільшення АЕС ? Все одно в кінці кінців за це заплатить кінцевий споживач. От тільки коли ХТОСЬ для МЕНЕ будує - то потім він встановлює тарифи.
А якщо я собі(або ОСББ на будинок) або облрада на місто- збудую мініСЕС на кожен будинок і забезпечую її акамуляторами з розрахунку 3квт*год акамулюючих потужностей на кожну 1 квт генеруючих?
Ви ж перші побіжите з проханням дозволити Вам ці акамулятори використати для перекриття піків споживання
  _Mykola_ написав:5. Скільки коштує обслуговування такої кількості панелей, їх постійно треба буде ремонтувати і замінювати, як самі панелі так і обв'язку.
А хто зараз забезпечує ремонт і обслуговування СВОГО обладнання? дядя вася з гаража чи власник?
Так само і тут
Є фотопанель чи вітрогенератор .. обслужити їх не важче ніж пральну машинку чи телевізор з холодильником...
  _Mykola_ написав:Ідея щодо напряму живити споживачів... це міркування десь у напрямку 5 вольтів у мережу.
А де в моєму повідомленні щось про зміну вольтажу чи частоти? Тобто самі згенерували -самі над згенерованою дурницею насміхаєтесь?
  _Mykola_ написав:Як Ви вважаєте навіщо ото всьо... енергосистеми намагаються об'єднувати та синхронізувати між собою? :mrgreen:
Так зрозуміло чому
Якщо ЕНЕРГОГЕНЕРАТОР має номінальну потужність МЕГАВАТИ, а споживачі споживають КІЛОВАТИ - то нічого дивного в тому що споживачів обєднують під існуючу генерацію
А якщо навпаки
Споживач повністю себе забезпечує і єдина співпраця з енергомережами в нього виникає тільки тоді коли він ХОЧЕ продати надлишок або купити недостачу?
а поки не виникає - то на споживача не повісити яхту Ахметова чи хитровимахані схеми фірташа.. напевно в цьому ключ проблеми.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Даже без нефти

ИМХО достатньо кілька танкерів втопити в Балтійському морі і вся самодостатність закінчится.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:44

  Wirująświatła написав:для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, и жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне.

До чого тут диктатор?

Мова про диктат стосовно примусу частки населення ... тим паче для благої справи - збереження держави тощо.
Прикрити очі на це не проблема.
А потім може й осудити. Може.

Тим паче можна знов неофіційно-то...
Як ото "і б'ю я ж-дов, і рятую ...".
І пакую, конфіскую...
Підтримка мільйонів знайдеться.

Імхо. Я давно вже впевнений, що можливо майже будь-що.
Тим паче те, що колись було.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:45

  budivelnik написав:Споживач повністю себе забезпечує і єдина співпраця з енергомережами в нього виникає тільки тоді коли він ХОЧЕ продати надлишок або купити недостачу?
а поки не виникає - то на споживача не повісити яхту Ахметова чи хитровимахані схеми фірташа.. напевно в цьому ключ проблеми.

підключитися до енергосистеми ще той квест, маніловщина воно то все добре, аби не скотитися до рівня Мітрофанушки
flyman
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