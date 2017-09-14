Додано: Нед 22 гру, 2024 20:40

_Mykola_ написав: budivelnik написав: 1 Складати ВСІ яйця в одну корзину - ще той маразм.

2 Крім сонця-є ще вітер ( який як правило сильніший тоді коли сонця немає), є біо генерація метану(також де-факто зелений варіант і може використовуватись як акамулятивний і запускатись на газову генерацію тоді коли інші недотягнуть

3 Станом на сьогодні є море акамуляторних станцій встановлених в квартирах - що заважає трошки піднапрягтись і створити з них здоровенний резевний фонд?

4 Що заважає встановити літійферум (6000 циклів , 100 доларів/квт*година -менше 1 грн вартість перекачаної енергії, це аналог гідроакамулюючих в яких тариф 1,3 грн*квт*год)

5 Один гігават не так вже й багато , це всього 20 000 000 м2 фотопанелей (4*5км.. а скільки займає станція з урахуванням понижаючих трансформаторів і високовольтних ліній передач? адже СЕС це може бути і 100 метрів від споживача, ніяких повишаючих/понижаючих і так далі...) 1 Складати ВСІ яйця в одну корзину - ще той маразм.2 Крім сонця-є ще вітер ( який як правило сильніший тоді коли сонця немає), є біо генерація метану(також де-факто зелений варіант і може використовуватись як акамулятивний і запускатись на газову генерацію тоді коли інші недотягнуть3 Станом на сьогодні є море акамуляторних станцій встановлених в квартирах - що заважає трошки піднапрягтись і створити з них здоровенний резевний фонд?4 Що заважає встановити літійферум (6000 циклів , 100 доларів/квт*година -менше 1 грн вартість перекачаної енергії, це аналог гідроакамулюючих в яких тариф 1,3 грн*квт*год)5 Один гігават не так вже й багато , це всього 20 000 000 м2 фотопанелей (4*5км.. а скільки займає станція з урахуванням понижаючих трансформаторів і високовольтних ліній передач? адже СЕС це може бути і 100 метрів від споживача, ніяких повишаючих/понижаючих і так далі...) 2. Вітер також ненадійне джерело, що робимо коли його немає? 2. Вітер також ненадійне джерело, що робимо коли його немає?

_Mykola_ написав: 3,4. Хто буде оплачувати цей банкет щодо встановлення, обслуговування? Чи не вийдемо на ціну вище ніж побудова та експлуатація блока АЕС? 3,4. Хто буде оплачувати цей банкет щодо встановлення, обслуговування? Чи не вийдемо на ціну вище ніж побудова та експлуатація блока АЕС?

_Mykola_ написав: 5. Скільки коштує обслуговування такої кількості панелей, їх постійно треба буде ремонтувати і замінювати, як самі панелі так і обв'язку. 5. Скільки коштує обслуговування такої кількості панелей, їх постійно треба буде ремонтувати і замінювати, як самі панелі так і обв'язку.

_Mykola_ написав: Ідея щодо напряму живити споживачів... це міркування десь у напрямку 5 вольтів у мережу. Ідея щодо напряму живити споживачів... це міркування десь у напрямку 5 вольтів у мережу.

_Mykola_ написав: Як Ви вважаєте навіщо ото всьо... енергосистеми намагаються об'єднувати та синхронізувати між собою? Як Ви вважаєте навіщо ото всьо... енергосистеми намагаються об'єднувати та синхронізувати між собою?

1 А що зараз робимо коли виникають піки споживання два рази на добу?А от наявність акамуляторних систем перетворює що СЕС що ВЕС в своєрідну ГАЕС, при чому Ви ж бачили вартість перегону через акамулятори -грн-1квт*год2 Ви дивились на динаміку збільшення зеленої генерації?Останні 10 років +1% в рік до загальних обсягів генерації.Ну стане в 2034 році СЕС/ВЕС - 18% .. в порівнянні з сьогоднішніми 8% - це що щось критичнеА хто зараз оплачує банкет в два рази дорожчого збільшення АЕС ? Все одно в кінці кінців за це заплатить кінцевий споживач. От тільки коли ХТОСЬ для МЕНЕ будує - то потім він встановлює тарифи.А якщо я собі(або ОСББ на будинок) або облрада на місто- збудую мініСЕС на кожен будинок і забезпечую її акамуляторами з розрахунку 3квт*год акамулюючих потужностей на кожну 1 квт генеруючих?Ви ж перші побіжите з проханням дозволити Вам ці акамулятори використати для перекриття піків споживанняА хто зараз забезпечує ремонт і обслуговування СВОГО обладнання? дядя вася з гаража чи власник?Так само і тутЄ фотопанель чи вітрогенератор .. обслужити їх не важче ніж пральну машинку чи телевізор з холодильником...А де в моєму повідомленні щось про зміну вольтажу чи частоти? Тобто самі згенерували -самі над згенерованою дурницею насміхаєтесь?Так зрозуміло чомуЯкщо ЕНЕРГОГЕНЕРАТОР має номінальну потужність МЕГАВАТИ, а споживачі споживають КІЛОВАТИ - то нічого дивного в тому що споживачів обєднують під існуючу генераціюА якщо навпакиСпоживач повністю себе забезпечує і єдина співпраця з енергомережами в нього виникає тільки тоді коли він ХОЧЕ продати надлишок або купити недостачу?а поки не виникає - то на споживача не повісити яхту Ахметова чи хитровимахані схеми фірташа.. напевно в цьому ключ проблеми.