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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1143411435114361143711438 ... 11440>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:46

  ЛАД написав:вы напрасно считаете, что сегодня невозможна жёсткая диктатура
  detroytred написав:До чого тут диктатор?
  detroytred написав:Підтримка мільйонів знайдеться.
где сейчас эти миллионы и почему они не на фронте? Или в чём выражается поддержка? Флажок на фейсCуке повесить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 21:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:47

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, и жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне.

До чого тут диктатор?

Мова про диктат стосовно примусу частки населення ... тим паче для благої справи - збереження держави тощо.
Прикрити очі на це не проблема.
А потім може й осудити. Може.

Тим паче можна знов неофіційно-то...
Як ото "і б'ю я ж-дов, і рятую ...".
І пакую, конфіскую...
Підтримка мільйонів знайдеться.

Імхо. Я давно вже впевнений, що можливо майже будь-що.
Тим паче те, що колись було.

Вітальєн недавно пояснював на прикладі СРСР, більшості населення та держава примусу була до одного місця, розпався то і фіг з ним, захищати ГКЧП щось не було бажаючих
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 гру, 2024 20:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:48

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Несколько смешно звучит разговор о достижениях Хорватии
Треба бути сильно дурним щоб порівнювати генерацію країни з 4 млн мешканців з генерацією країни з 40 млн мешканців..
Ще більшим ідіотом треба бути коли порівнюєш генерацію домашньої СЕС з Атомною електростанцією...

От тільки незадача
Вартість СТВОРЕННЯ 1КВТ потужності АЕС - більше 3000 доларів ( і це без вартості палива для генерації і вартості утилізації використаного палива)
Вартість створення 4Квт потужності СЕС (бо сонце світить тільки 8 годин а не 24 як в АЕС+є не сонячні дні) - близько 1500 долларів і найближчі пару мільйонів(а може й мільярдів ) років паливо безкоштовне.

Взагалі
Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.

Для "домашньої СЕС" 10 КВт уже прилично. Уже не говорю о том, что зимой эти 10 КВт в наших условиях превратятся, в лучшем случае в 1 КВт.
Треба бути ... будівельником, чтобы не посчитать, что "10 000 домашніх СЕС" будут иметь мощность 100 000 КВт = 100 МВт, что в 5,4 раза меньше мощности одной харьковской ТЭЦ-5. Уж не сравниваю с Запорожской АЭС, там разница будет в 60 раз.
И сколько потребуется "домашніх СЕС", чтобы обеспечить отоплением один Харьков.
Я уж не говорю о промышленности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:54

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:2. Вітер також ненадійне джерело, що робимо коли його немає?
1 А що зараз робимо коли виникають піки споживання два рази на добу?
А от наявність акамуляторних систем перетворює що СЕС що ВЕС в своєрідну ГАЕС, при чому Ви ж бачили вартість перегону через акамулятори -грн-1квт*год
2 Ви дивились на динаміку збільшення зеленої генерації?
Останні 10 років +1% в рік до загальних обсягів генерації.
Ну стане в 2034 році СЕС/ВЕС - 18% .. в порівнянні з сьогоднішніми 8% - це що щось критичне
  _Mykola_ написав:3,4. Хто буде оплачувати цей банкет щодо встановлення, обслуговування? Чи не вийдемо на ціну вище ніж побудова та експлуатація блока АЕС?
А хто зараз оплачує банкет в два рази дорожчого збільшення АЕС ? Все одно в кінці кінців за це заплатить кінцевий споживач. От тільки коли ХТОСЬ для МЕНЕ будує - то потім він встановлює тарифи.
А якщо я собі(або ОСББ на будинок) або облрада на місто- збудую мініСЕС на кожен будинок і забезпечую її акамуляторами з розрахунку 3квт*год акамулюючих потужностей на кожну 1 квт генеруючих?
Ви ж перші побіжите з проханням дозволити Вам ці акамулятори використати для перекриття піків споживання
  _Mykola_ написав:5. Скільки коштує обслуговування такої кількості панелей, їх постійно треба буде ремонтувати і замінювати, як самі панелі так і обв'язку.
А хто зараз забезпечує ремонт і обслуговування СВОГО обладнання? дядя вася з гаража чи власник?
Так само і тут
Є фотопанель чи вітрогенератор .. обслужити їх не важче ніж пральну машинку чи телевізор з холодильником...
  _Mykola_ написав:Ідея щодо напряму живити споживачів... це міркування десь у напрямку 5 вольтів у мережу.
А де в моєму повідомленні щось про зміну вольтажу чи частоти? Тобто самі згенерували -самі над згенерованою дурницею насміхаєтесь?
  _Mykola_ написав:Як Ви вважаєте навіщо ото всьо... енергосистеми намагаються об'єднувати та синхронізувати між собою? :mrgreen:
Так зрозуміло чому
Якщо ЕНЕРГОГЕНЕРАТОР має номінальну потужність МЕГАВАТИ, а споживачі споживають КІЛОВАТИ - то нічого дивного в тому що споживачів обєднують під існуючу генерацію
А якщо навпаки
Споживач повністю себе забезпечує і єдина співпраця з енергомережами в нього виникає тільки тоді коли він ХОЧЕ продати надлишок або купити недостачу?
а поки не виникає - то на споживача не повісити яхту Ахметова чи хитровимахані схеми фірташа.. напевно в цьому ключ проблеми.
підключитися до енергосистеми ще той квест, маніловщина воно то все добре, аби не скотитися до рівня Мітрофанушки
От тут питання
А хто тут мітрофанушка
1 Ми всі ВЖЕ підключені до енергосистем ( я наприклад за це заплатив рівно 2 рази
Перший коли будував і встановлював трансформатор
Другий, коли мене змусили цей трансформатор безкоштовно передати на баланс Обленерго , а потім КУПИТИ техумови на потужності до цього трансформатора в обленерго
2 В нас зараз перебої.. я встановив батарею і інвертор яка дає мені можливість бути з світлом цілодобово...В магазині роль батареї в мене виконує один з моїх електромобілів, який я підганяю при потребі(коли відсутня електроенергія)
3 Як я можу нашкодити енергосистемі держави , якщо до цих гаджетів додам ще СЕС або ВЕС, яка буде мені заряджати мої акамулятори?
4 Чи програє Держава (енергогенеруюча компанія) яка погодиться платити мені підвищений тариф в моменти коли їм самим буде не вистарчати генерації?
5 Чи зможе енергогенеруюча компанія підняти тарифи вище ніж вартість окупності генерації електрики при використанні населенням/підприємствами СЕС/ВЕС
6 Це не заперечує ДОГОВІРНИХ відносин між споживачем електроенергії і виробником.
І якщо умови виробника будуть гіршими ніж собі це зможе забезпечити споживач.. то це чиї проблеми?
7 Чи зможе виробник штучно накручувати розмір тарифу якщо в населення/заводу - буде альтернатива купувати у виробника чи створювати власну?
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:55

  flyman написав:Вітальєн недавно пояснював на прикладі СРСР, більшості населення та держава примусу була до одного місця, розпався то і фіг з ним, захищати ГКЧП щось не було бажаючих
так это еще совок многим дал халявные квартиры, бесплатное образование, медицину, путевки в санаторий за 10% от цены, гарантировал трудоустойство. И то всем было насрать когда он разрушился, что то печали не помню. Что из этого списка дала людям Украина что ее так все бросятся защишать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Несколько смешно звучит разговор о достижениях Хорватии
Треба бути сильно дурним щоб порівнювати генерацію країни з 4 млн мешканців з генерацією країни з 40 млн мешканців..
Ще більшим ідіотом треба бути коли порівнюєш генерацію домашньої СЕС з Атомною електростанцією...
От тільки незадача
Вартість СТВОРЕННЯ 1КВТ потужності АЕС - більше 3000 доларів ( і це без вартості палива для генерації і вартості утилізації використаного палива)
Вартість створення 4Квт потужності СЕС (бо сонце світить тільки 8 годин а не 24 як в АЕС+є не сонячні дні) - близько 1500 долларів і найближчі пару мільйонів(а може й мільярдів ) років паливо безкоштовне.
Взагалі
Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.

Для "домашньої СЕС" 10 КВт уже прилично. Уже не говорю о том, что зимой эти 10 КВт в наших условиях превратятся, в лучшем случае в 1 КВт.
Треба бути ... будівельником, чтобы не посчитать, что "10 000 домашніх СЕС" будут иметь мощность 100 000 КВт = 100 МВт, что в 5,4 раза меньше мощности одной харьковской ТЭЦ-5. Уж не сравниваю с Запорожской АЭС, там разница будет в 60 раз.
И сколько потребуется "домашніх СЕС", чтобы обеспечить отоплением один Харьков.
Я уж не говорю о промышленности.
Поверхапайко.
1 Не треба плутати ТЕЦ і СЕС або ВЕС
2 Є тех розрахунок , згідно з яким я знаючи свої витрати і розмір генерації можу заключити угоду з будь-ким іншим на додаткову покупку/продаж енергії. При чому той хто буде мені її купувати/продавати буде робити це по цінам які діють в конкретний момент
3 Тому маючи певний обєм акамуляторів і знаючи графіки використання - я легко зможу купити енергію в періоди коли її надлишок і повністю перейти на споживання з власних джерел коли її не вистарчає..
4 В кожного промпідприємства є море плош під назвою дах.
Розумні власники вже 60-80% цих площ у Львові забили фотопанелями ...
і ці панелі допомагають їм функціонувати ЦІЛОДОБОВО , бо крім панелей виділили ще пару м2 під акамуляторні , 1літр акамулятора=0,2 квт*год

Але парторгу треба що госплан і обовязково мільярди гривень..в нього в голові не вкладається що люди купують хлібопічки де готують 1 кг хліба і в дупі бачили хлібзавод продуктивність в 100 тонн/година....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 гру, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:59

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.


ніякого примусу не станеться, бо воювати ніхто не бажає ,
тому Польща охороняє східний фланг НАТО (кордон 600км з рб Білорусь)

інші сказали, що війська НАТО в теорії будуть розташовані тільки після припинення бойових дій і підписання угод.
по-друге на лінію фронту 1100км потрібно 50 тисяч мінімум (в такий кількості військових з країн Балтії не вистачить),
сьогодні мова про фронт на не про інеземний контингент, хто з поляків/чехів ходів давно воює з ЗСУ поруч .
Не все залежить від їх бажання.
Ми теж не дуже бажали, але прийшлося.
І я казав не про "іноземний контингент", а про "примус" у випадку війни на їх території.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:04

Борьба технологий с человеком

https://t.me/WarArchive_ua/23890
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:06

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:1. Вы предлагали и контракт на полгода. На тех же условиях?
2. Можно так сделать. Но вы уверены, что через 1 год (полгода?) война закончится? Иначе можно облегчить мобилизацию сегодня, но через год (полгода) остаться без армии - люди отслужат контракт и уедут (как вы предлагали в другом посте), а новых не будет.

Не знаю, хай експерти юристи / військові уточнюють деталі. Я просто вказав один із можливих сценаріїв як нам перемогти грою в ол-ін. Інших я не бачу.
Хоча в темі пишуть про "Приказ 227", але, як на мене, то це шлях до максимально швидкої поразки. Взагалі завжди дивувало, що чому простіше йти в самогубчу атаку ніж знешкодити "загранотряд"

Чтобы "знешкодити "загранотряд" надо, чтобы на это решилась вся часть - хотя бы батальон. Это сложно, особенно учитывая наличие в части сексотов. Да и потом куда денешься, разве что сразу "плыть через Тису". Так до неё ещё добраться надо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:14

  detroytred написав:Порівнюю сам механізм.
Причина хоть ззовні, хоч штучно не грає ролі. Не відміняє наслідку - дії механізму.

І точно так само, як одна частина не голодувала, так само і тепер одна частина не буде підлягати примусу.
На відміну від іншою.
Саме про можливість масовості, а не одиниць, мова і йде.


вы перекрутили механизм вывернув наизнанку и делаете вид что сравнивать лицо и изнанку это нормально.
вы выдергиваете единиц и пытаетесь это натянуть на всех.
я же говорю про общую тенденцию что тогда что сейчас. я не говорю про одного зе.
я говорю про все кодло зеленое. которое как до корыта так бегут аж локтями друг друга расталкивают. а как на фронт - так тут же по норам. тогда в своей массе коммунисты по норам не бежали.

ЗЫ
а там вам как угодно - с такой логикой как у вас можно и голодомор отрицать так как можно найти тех кто не голодал.
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