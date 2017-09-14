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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114351143611437114381143911440>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:15

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.


ніякого примусу не станеться, бо воювати ніхто не бажає ,
тому Польща охороняє східний фланг НАТО (кордон 600км з рб Білорусь)

інші сказали, що війська НАТО в теорії будуть розташовані тільки після припинення бойових дій і підписання угод.
по-друге на лінію фронту 1100км потрібно 50 тисяч мінімум (в такий кількості військових з країн Балтії не вистачить),
сьогодні мова про фронт на не про інеземний контингент, хто з поляків/чехів ходів давно воює з ЗСУ поруч .
Не все залежить від їх бажання.
Ми теж не дуже бажали, але прийшлося.
І я казав не про "іноземний контингент", а про "примус" у випадку війни на їх території.

сильно опиралася, напр. Данія у 2СВ, як там було з "примусом"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:17

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И вы напрасно считаете, что сегодня невозможна жёсткая диктатура.
для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне и его диктатура закончится. Другой вопрос что нас может поглотить рф и установить диктатуру. Пока у них покупают нефть и газ может быть что угодно.

Для этого нужно желание "перекрыть кислород извне". А наличие такого желания совсем не обязательно. Если устраивает внешняя политика диктатора, то на то, что он делает внутри страны, глаза обычно закрывают, разве что "выражают озабоченность", иногда "глубокую".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:27

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Вітальєн недавно пояснював на прикладі СРСР, більшості населення та держава примусу була до одного місця, розпався то і фіг з ним, захищати ГКЧП щось не було бажаючих
так это еще совок многим дал халявные квартиры, бесплатное образование, медицину, путевки в санаторий за 10% от цены, гарантировал трудоустойство. И то всем было насрать когда он разрушился, что то печали не помню. Что из этого списка дала людям Украина что ее так все бросятся защишать?

На. Короткому. Проміжку. Часу. Можливі.
Мова про саме це.

Совдеп до того, як розвалився, зробив неможливо. Те, що навіть теоретично не можна було уявити.
Факт: проти допомоги найрозвинутіших найпотужніших країн світу створився! і вистояв в умовах громадянської війни. А потім ще майже 70 років проіснував.

Мова не про життєздатність, як результат. А саме про можливість застосування конкретного елементу (примусу) на проміжку часу.
___________________________
Якби хтось розповів три роки тому, що оте, що вже зараз є, буде, то фіга фіг хто повірив в можливість цього...
Оті порушники-примушувачі добровільно роблять...
Якщо надати ще й законне право, то ... можливо навіть неуявне.
І масовість в мільйони примушувачів.
Звісно все заради благої справедливої мети!!!!!!!!!!!!!!
Не маю жодного сумніву. Жодного.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:28

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И вы напрасно считаете, что сегодня невозможна жёсткая диктатура.
для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне и его диктатура закончится. Другой вопрос что нас может поглотить рф и установить диктатуру. Пока у них покупают нефть и газ может быть что угодно.

Для этого нужно желание "перекрыть кислород извне". А наличие такого желания совсем не обязательно. Если устраивает внешняя политика диктатора, то на то, что он делает внутри страны глаза обычно закрывают, разве что "выражают озабоченность", иногда "глубокую".

в случае с китаем с этим не поспоришь, под крылом Китая сев.Корея может существовать тысячу лет. а в странах запада власть периодически меняется и если в 2022-2024 нам лили ярды помощи, это не означает что и в следующие годы их будут тоже лить.
  ЛАД написав:А "стая" важна своя, на другую "стаю" плевать, и так тоже было всегда.
ваша фраза? или к этой ситуации она не относится? :D поэтому я указал на самодостаточность как обязательное условие.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 21:34, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:29

  flyman написав:..........
сильно опиралася, напр. Данія у 2СВ, як там було з "примусом"?
Не только Дания.
Вы недавно напоминали пример Франции. Более показательный, т.к. государство значительно больше и сильнее. Понятно, что вариант сдаться всегда есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:35

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Вітальєн недавно пояснював на прикладі СРСР, більшості населення та держава примусу була до одного місця, розпався то і фіг з ним, захищати ГКЧП щось не було бажаючих
так это еще совок многим дал халявные квартиры, бесплатное образование, медицину, путевки в санаторий за 10% от цены, гарантировал трудоустойство. И то всем было насрать когда он разрушился, что то печали не помню. Что из этого списка дала людям Украина что ее так все бросятся защишать?

На. Короткому. Проміжку. Часу. Можливі.
Мова про саме це.

Совдеп до того, як розвалився, зробив неможливо. Те, що навіть теоретично не можна було уявити.
Факт: проти допомоги найрозвинутіших найпотужніших країн світу створився! і вистояв в умовах громадянської війни. А потім ще майже 70 років проіснував.

Мова не про життєздатність, як результат. А саме про можливість застосування конкретного елементу (примусу) на проміжку часу.
___________________________
Якби хтось розповів три роки тому, що оте, що вже зараз є, буде, то фіга фіг хто повірив в можливість цього...
Оті порушники-примушувачі добровільно роблять...
Якщо надати ще й законне право, то ... можливо навіть неуявне.
І масовість в мільйони примушувачів.
Звісно все заради благої справедливої мети!!!!!!!!!!!!!!
Не маю жодного сумніву. Жодного.

ДніпроГЕС, ХТЗ, так звана індустріалізація, часом не США "допомогло"?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 гру, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:36

  tester7336 написав:
  detroytred написав:Порівнюю сам механізм.
Причина хоть ззовні, хоч штучно не грає ролі. Не відміняє наслідку - дії механізму.

І точно так само, як одна частина не голодувала, так само і тепер одна частина не буде підлягати примусу.
На відміну від іншою.
Саме про можливість масовості, а не одиниць, мова і йде.


вы перекрутили механизм вывернув наизнанку и делаете вид что сравнивать лицо и изнанку это нормально.
вы выдергиваете единиц и пытаетесь это натянуть на всех.
я же говорю про общую тенденцию что тогда что сейчас. я не говорю про одного зе.
я говорю про все кодло зеленое. которое как до корыта так бегут аж локтями друг друга расталкивают. а как на фронт - так тут же по норам. тогда в своей массе коммунисты по норам не бежали.

ЗЫ
а там вам как угодно - с такой логикой как у вас можно и голодомор отрицать так как можно найти тех кто не голодал.

Взагалі не розумію про що.
І по вашим відповідям бачу, що і ви не розумієте про що в мене.

Я навів приклад голоду для показу дії механізму -- коли комуністи і Ко (робочі та мешканці міст) не голодували самі, а підтримали примусили мільйони селян (віддати зерно та ін. продукти).

Від того, що коммі під час війни були масово в перших рядах, не спростовується факт вище.
Тобто можливість, коли коммі та частина суспільства не була в перших рядах. А механізм примусу був реалізований.

Де ви там побачили підставу для можливості заперечення Голодомору, хз.
Навпаки, я оперує саме його наявністю.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:36

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.........
для жесткой диктатуры нужно быть самодостаточными. Не импортировать всё от трусов до автомобилей, жить на свои средства. Иначе любому диктатору потенциально перекроют кислород извне и его диктатура закончится. Другой вопрос что нас может поглотить рф и установить диктатуру. Пока у них покупают нефть и газ может быть что угодно.

Для этого нужно желание "перекрыть кислород извне". А наличие такого желания совсем не обязательно. Если устраивает внешняя политика диктатора, то на то, что он делает внутри страны глаза обычно закрывают, разве что "выражают озабоченность", иногда "глубокую".

в случае с китаем с этим не поспоришь, а в странах западаа власть периодически меняется и если в 2022-2024 нам лили ярды помощи, это не означает что и в следующие годы из будут тоже лить.
Это уже о другом.
РФ если бы не полезла к нам, то на диктатуру Путина Запад и внимание не обратил бы. И плевать, что он делал бы внутри страны.
Ну всякие правозащитники его бы осуждали, присваивали бы низкие рейтинги "свободы прессы" и пр. И всё. А так спокойно бы торговали, принимали его с визитом, ездили бы к нему и пожимали руку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:37

Wirująświatła


Что из этого списка дала людям Украина что ее так все бросятся защишать?


Порівнювати потрібно з тим, що дасть (чи забере) кацапія.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:40

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:так это еще совок многим дал халявные квартиры, бесплатное образование, медицину, путевки в санаторий за 10% от цены, гарантировал трудоустойство. И то всем было насрать когда он разрушился, что то печали не помню. Что из этого списка дала людям Украина что ее так все бросятся защишать?

На. Короткому. Проміжку. Часу. Можливі.
Мова про саме це.

Совдеп до того, як розвалився, зробив неможливо. Те, що навіть теоретично не можна було уявити.
Факт: проти допомоги найрозвинутіших найпотужніших країн світу створився! і вистояв в умовах громадянської війни. А потім ще майже 70 років проіснував.

Мова не про життєздатність, як результат. А саме про можливість застосування конкретного елементу (примусу) на проміжку часу.
___________________________
Якби хтось розповів три роки тому, що оте, що вже зараз є, буде, то фіга фіг хто повірив в можливість цього...
Оті порушники-примушувачі добровільно роблять...
Якщо надати ще й законне право, то ... можливо навіть неуявне.
І масовість в мільйони примушувачів.
Звісно все заради благої справедливої мети!!!!!!!!!!!!!!
Не маю жодного сумніву. Жодного.

ДніпроГЕС, ХТЗ та і вся індустріалізація, часом не США "допомогло"?

По буквах спробуй: "проти допомоги найрозвинутіших найпотужніших країн світу створився! і вистояв в умовах громадянської війни".

Який Дніпрогес, хтз і т!д. під час громадянської війни. Тобто створення совдепу.
detroytred
 
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