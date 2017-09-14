По буквах спробуй
При дислексіі це не допомагає.
Спробуйте на каракалпацькій.
Каракалпацька мова (Қарақалпақ тили, Qaraqalpaq tili) — мова каракалпаків, офіційна мова автономної республіки Каракалпакстан.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 21:41
Фокс підтвердить
detroytred
При дислексіі це не допомагає.
Спробуйте на каракалпацькій.
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:44
Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек.
Отсюда вывод-команды ломать двери не давали.
Пока.
Широчайшее поприще впереди..
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:45
путин у мухи отберет разбитый ноутбук и цоколь? у богатых шото конечно отберут. кто не договорится. В основном то что можно вывезти. Переехать на пмж во вражескую страну думаю желающих будем мало.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:46
Wirująświatła
Я ж не тільки про матеріальне.
Ти ж багато казав про дитячу психологію (її відсутність) при совку. І це лише один фрагмент.
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:47
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:49
Тов.семинарист, напомните, какой закон он нарушил, если он действительно "с'епался" и с сыном, а не сидит на диване в Ковеле или Чопе? И сколько лет ему за "с'епался" по тому закону в Жёлтых Водах на рудниках светит?
И что по поводу "с'епался" вы думаете о ВалерийФёдорыче, Кулебе и кто там ещё такой фартовый?
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:49
UA
Бггг, якраз ти і рефлекснув на ковбасу))
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:49
слишком пространно. Я не хочу поглощения Украины, но сказать что "у нас все хорошо, а станет жопа как плохо" тоже не могу. Правило больших чисел. Как было так и будет. Менталитет за 3 дня не меняется. И русскими мы за 3 дня не станем. С нами воюет группировка из 1 млн отморозков а не вся рф. Это не значит что все остальные белые и пушистые, но не преувеличивай масштабы пиздеца, если Украине не победит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:52
такий?
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:52
Ще в радянських підручниках з політекономії стверджували, що грошима за роботу працівник отримував 10% заробленого, а решту 90%, щоби часом несвідома людина якось по дурному не витратила, їй давали квартирою і т.д. Тобто працівник завжди все заробляв, тільки хтось отримав квартиру, а хтось ні, так само і путівку і т.д., а невисока зарплата була для всіх. Тепер працівник отримує нехай 50% вартості створеного і має змогу сам купляти квартиру, путівку, тачку чи що хоче. Абсолютно правильно, що дуже мало хто вважав, що його перевинагородили і теперішній рівень життя назагал набагато вищий за тодішній. От що суспільні проєкти на кшалт ЗС чи інфраструктурні отримали недостатній рівень фінансування, то це дійсно біда в першу чергу, що всі би мали відповідний внесок в них робити, а десь половина від цього при певному потуранні чи недопрацюванні з боку держави успішно ухиляється.
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