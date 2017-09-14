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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1143611437114381143911440>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:41

Фокс підтвердить

detroytred

По буквах спробуй


При дислексіі це не допомагає.
Спробуйте на каракалпацькій.

Каракалпацька мова (Қарақалпақ тили, Qaraqalpaq tili) — мова каракалпаків, офіційна мова автономної республіки Каракалпакстан.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:44

  detroytred написав:
Оті порушники-примушувачі добровільно роблять...
Якщо надати ще й законне право, то ... можливо навіть неуявне.
І масовість в мільйони примушувачів.
Звісно все заради благої справедливої мети!!!!!!!!!!!!!!
Не маю жодного сумніву. Жодного.


Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек.
Отсюда вывод-команды ломать двери не давали.
Пока.
Широчайшее поприще впереди..
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:45

  Hotab написав:Wirująświatła


Что из этого списка дала людям Украина что ее так все бросятся защишать?


Порівнювати потрібно з тим, що дасть (чи забере) кацапія.

путин у мухи отберет разбитый ноутбук и цоколь? у богатых шото конечно отберут. кто не договорится. В основном то что можно вывезти. Переехать на пмж во вражескую страну думаю желающих будем мало.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:46

Wirująświatła
Я ж не тільки про матеріальне.
Ти ж багато казав про дитячу психологію (її відсутність) при совку. І це лише один фрагмент.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:47

  Hotab написав:Wirująświatła


Что из этого списка дала людям Украина что ее так все бросятся защишать?


Порівнювати потрібно з тим, що дасть (чи забере) кацапія.

Не раджу грати в цю гру.
Якісь ковбасний патріотизм.
В них ресурсів в рази більше.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:49

  холява написав:
  Сибарит написав:
  _hunter написав:Я просто сказал, что в системе сообщающихся сосудов следить за уровнем _только одного из них_ - не совсем правильно...

Прекрасная аллегория!
Вот только остатки моих воспоминаний о физике говорят, что следить за уровнем в одном из сообщающихся сосудов вполне достаточно :)


....дуже несподівано.... він зараз відповість , що порушили його права про знання фізики сообщающихся сосудів , дайте констітуцію ,і з німеччини також , бо він усім нагадає як зїбався з України по сообщающимся сосудам , разом з сином .

Тов.семинарист, напомните, какой закон он нарушил, если он действительно "с'епался" и с сыном, а не сидит на диване в Ковеле или Чопе? И сколько лет ему за "с'епался" по тому закону в Жёлтых Водах на рудниках светит?
И что по поводу "с'епался" вы думаете о ВалерийФёдорыче, Кулебе и кто там ещё такой фартовый?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:49

UA

Якісь ковбасний патріотизм.


Бггг, якраз ти і рефлекснув на ковбасу))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:49

  Hotab написав:Wirująświatła
Я ж не тільки про матеріальне.
Ти ж багато казав про дитячу психологію (її відсутність) при совку. І це лише один фрагмент.

слишком пространно. Я не хочу поглощения Украины, но сказать что "у нас все хорошо, а станет жопа как плохо" тоже не могу. Правило больших чисел. Как было так и будет. Менталитет за 3 дня не меняется. И русскими мы за 3 дня не станем. С нами воюет группировка из 1 млн отморозков а не вся рф. Это не значит что все остальные белые и пушистые, но не преувеличивай масштабы пиздеца, если Украине не победит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:52

  Wirująświatła написав: отберет разбитый ноутбук и цоколь? у богатых шото конечно отберут. кто не договорится. В основном то что можно вывезти. Переехать на пмж во вражескую страну думаю желающих будем мало.

такий?
Зображення
https://fi202x.blogspot.com/2024/07/37.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:52

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Вітальєн недавно пояснював на прикладі СРСР, більшості населення та держава примусу була до одного місця, розпався то і фіг з ним, захищати ГКЧП щось не було бажаючих
так это еще совок многим дал халявные квартиры, бесплатное образование, медицину, путевки в санаторий за 10% от цены, гарантировал трудоустойство. И то всем было насрать когда он разрушился, что то печали не помню. Что из этого списка дала людям Украина что ее так все бросятся защишать?

Ще в радянських підручниках з політекономії стверджували, що грошима за роботу працівник отримував 10% заробленого, а решту 90%, щоби часом несвідома людина якось по дурному не витратила, їй давали квартирою і т.д. Тобто працівник завжди все заробляв, тільки хтось отримав квартиру, а хтось ні, так само і путівку і т.д., а невисока зарплата була для всіх. Тепер працівник отримує нехай 50% вартості створеного і має змогу сам купляти квартиру, путівку, тачку чи що хоче. Абсолютно правильно, що дуже мало хто вважав, що його перевинагородили і теперішній рівень життя назагал набагато вищий за тодішній. От що суспільні проєкти на кшалт ЗС чи інфраструктурні отримали недостатній рівень фінансування, то це дійсно біда в першу чергу, що всі би мали відповідний внесок в них робити, а десь половина від цього при певному потуранні чи недопрацюванні з боку держави успішно ухиляється.
Ой+
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