

Вот тарифы на 1 кВт⋅ч в Москве для разных категорий потребителей.



Жилье с газовыми плитами:

одноставочный тариф: 6,99 ₽;

по двум зонам суток: днем — 8,47 ₽, ночью — 3,43 ₽;

по трем зонам суток: в пиковой зоне — 10,16 ₽, в полупиковой — 6,99 ₽, ночью — 3,43 ₽.

С электрической плитой и электроотоплением:

одноставочный тариф: 6,15 ₽;

по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽;

по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.

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Курс Учебника Т⁠—⁠Ж «ЖКХакер»



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С электрической плитой, но без электроотопления:

одноставочный тариф: 6,15 ₽;

по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽;

по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.

С электроотоплением, но без электроплиты:

одноставочный тариф: 6,15 ₽;

по двум зонам суток: днем —7,45 ₽, ночью — 3,402 ₽;

по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.

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Как передать показания счетчика электроэнергии: 15 способов



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В сельских населенных пунктах, если есть и электроплита, и электроотопление, или что-то одно из этого, тарифы следующие:

одноставочный тариф: 5,59 ₽;

по двум зонам суток: днем — 6,78 ₽, ночью — 2,74 ₽;

по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,13 ₽, в полупиковой — 5,59 ₽, ночью — 2,74 ₽.

Если дом в сельской местности газифицирован, то тарифы на 1 кВт⋅ч будут выше:

одноставочный тариф: 6,15 ₽;

по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽;

по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.



