Менталітет ні. А шкільні правило дуже швидко, з 1 вересня. Наприклад почати з ранку по понеділкам перед першим уроком співати гімн Росії. Або «дружина імені Гіві». А в класі наприклад чийсь папа загинув від рук його підрозділу і син знає. Варіантів зходу накидаю. Їх не треба придумувати. Вони вже є в Донецьку , Бердянську
Wirująświatła написав: отберет разбитый ноутбук и цоколь? у богатых шото конечно отберут. кто не договорится. В основном то что можно вывезти. Переехать на пмж во вражескую страну думаю желающих будем мало.
Hotab написав:Менталітет ні. А шкільні правило дуже швидко, з 1 вересня. Наприклад почати з ранку по понеділкам перед першим уроком співати гімн Росії. Або «дружина імені Гіві». А в класі наприклад чийсь папа загинув від рук його підрозділу і син знає.
и шо это меняет? жизнь борьба а не курорт "всё включено". Борьба с ЛБЗ перейдёт на другой уровень. Кто то примет, кто то будет сопротивляться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав: отберет разбитый ноутбук и цоколь? у богатых шото конечно отберут. кто не договорится. В основном то что можно вывезти. Переехать на пмж во вражескую страну думаю желающих будем мало.
В Арестовича пролунала підозріло реальна думка. Начебто наміри в Трампа отакі: ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.
Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.
Моя версія. Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці. А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.
А як там буде хз. Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться. Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.
Вот тарифы на 1 кВт⋅ч в Москве для разных категорий потребителей.
Жилье с газовыми плитами: одноставочный тариф: 6,99 ₽; по двум зонам суток: днем — 8,47 ₽, ночью — 3,43 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 10,16 ₽, в полупиковой — 6,99 ₽, ночью — 3,43 ₽. С электрической плитой и электроотоплением: одноставочный тариф: 6,15 ₽; по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽. Обложка статьи Курс Учебника Т—Ж «ЖКХакер»
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41 С электрической плитой, но без электроотопления: одноставочный тариф: 6,15 ₽; по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽. С электроотоплением, но без электроплиты: одноставочный тариф: 6,15 ₽; по двум зонам суток: днем —7,45 ₽, ночью — 3,402 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽. Обложка статьи Как передать показания счетчика электроэнергии: 15 способов
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18 В сельских населенных пунктах, если есть и электроплита, и электроотопление, или что-то одно из этого, тарифы следующие: одноставочный тариф: 5,59 ₽; по двум зонам суток: днем — 6,78 ₽, ночью — 2,74 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,13 ₽, в полупиковой — 5,59 ₽, ночью — 2,74 ₽. Если дом в сельской местности газифицирован, то тарифы на 1 кВт⋅ч будут выше: одноставочный тариф: 6,15 ₽; по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 гру, 2024 22:06, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:В Арестовича пролунала підозріло реальна думка. Начебто наміри в Трампа отакі: ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.
Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.
Моя версія. Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці. А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.
А як там буде хз. Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться. Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.
буде бойня ще ну хочаб років 6. потім гарячі голови з обох сторін будуть готові до перемовин дасть бог один володя сдохне, другий втече