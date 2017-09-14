Господар Вельзевула написав:Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек. Отсюда вывод-команды ломать двери не давали. Пока. Широчайшее поприще впереди..
В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками. Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение. Три тела выпали из квартиры в общий коридор... Ваші військово - облікові документи... Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці. Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.
detroytred написав:В Арестовича пролунала підозріло реальна думка. Начебто наміри в Трампа отакі: ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.
Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.
Моя версія. Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці. А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.
А як там буде хз. Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться. Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.
Это, кстати, технически красивая трех-ходовочка будет. И если при этом снять хотя бы часть санкций - особо протестовать там не должны...
Господар Вельзевула написав:Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек. Отсюда вывод-команды ломать двери не давали. Пока. Широчайшее поприще впереди..
В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками. Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение. Три тела выпали из квартиры в общий коридор... Ваші військово - облікові документи... Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці. Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.
"На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов" )))
Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч
Много подобной фигны говорят. И мобилизации в Марике нет. В Донецке под разным соусом склоняют на контракт. Похоже готовят население к референдуму. В рф таких тарифов нет. Если не референдум то нафига?