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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11437114381143911440

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:04

  Hotab написав:
  Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч

Достовірність «польська»?))
Можливо для когось окремо і безкоштовно, але для своїх..

https://journal.tinkoff.ru/msk-electroprices/

Люди знімають відоси платіжок

https://ibb.co/h7PNh7k


https://ibb.co/ZLyLRzd
https://ibb.co/8K2jz7h



https://vm.tiktok.com/ZMkMncWfQ/
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 22 гру, 2024 22:07, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:04

  Господар Вельзевула написав:Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек.
Отсюда вывод-команды ломать двери не давали.
Пока.
Широчайшее поприще впереди..

В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками.
Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение.
Три тела выпали из квартиры в общий коридор...
Ваші військово - облікові документи...
Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці.
Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:07

  detroytred написав:В Арестовича пролунала підозріло реальна думка.
Начебто наміри в Трампа отакі:
ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.

Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.

Моя версія.
Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці.
А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.

А як там буде хз.
Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться.
Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.

Это, кстати, технически красивая трех-ходовочка будет.
И если при этом снять хотя бы часть санкций - особо протестовать там не должны...
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:07

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек.
Отсюда вывод-команды ломать двери не давали.
Пока.
Широчайшее поприще впереди..

В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками.
Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение.
Три тела выпали из квартиры в общий коридор...
Ваші військово - облікові документи...
Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці.
Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.

"На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов" )))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:09

  Hotab написав:Wirująświatła

и шо это меняет?


Хм.. раніше ти критикував навіть олімпіади. Хоча вони були виключно добровільні. А тут «ням-ням», як каже муха,

падала посещаемость ветки пришлось поднять тему олимпиад и устроить скандальчик. емнип 16 страниц накатали, даже в отдельную ветку всё перенесли.

олимпиады - хорошо, надо побольше работы с учениками и разного рода вовлеченности в дела школы/класса/города/страны (не шутка и не сарказм).


ням ням в моей жизни не было никогда. Но я всегда сопротивлялся принуждению, за что терял работы и хорошие взаимоотношения с людьми.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 22:13, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:11

  Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч

Много подобной фигны говорят. И мобилизации в Марике нет. В Донецке под разным соусом склоняют на контракт.
Похоже готовят население к референдуму.
В рф таких тарифов нет.
Если не референдум то нафига?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:12

  Бетон написав:буде бойня ще ну хочаб років 6.
потім

З біржі:
"Лучший бык - это медведь".

Кожен день війни наближає до миру..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:14

  UA написав:В рф таких тарифов нет.
на рф э.э. стоит +/- как у нас, а топливо было дешевле.
Wirująświatła
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