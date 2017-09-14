В Арестовича пролунала підозріло реальна думка. Начебто наміри в Трампа отакі: ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.
Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.
Моя версія. Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці. А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.
А як там буде хз. Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться. Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.
Вот тарифы на 1 кВт⋅ч в Москве для разных категорий потребителей.
Жилье с газовыми плитами: одноставочный тариф: 6,99 ₽; по двум зонам суток: днем — 8,47 ₽, ночью — 3,43 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 10,16 ₽, в полупиковой — 6,99 ₽, ночью — 3,43 ₽. С электрической плитой и электроотоплением: одноставочный тариф: 6,15 ₽; по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽. Обложка статьи Курс Учебника Т—Ж «ЖКХакер»
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41 С электрической плитой, но без электроотопления: одноставочный тариф: 6,15 ₽; по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽. С электроотоплением, но без электроплиты: одноставочный тариф: 6,15 ₽; по двум зонам суток: днем —7,45 ₽, ночью — 3,402 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽. Обложка статьи Как передать показания счетчика электроэнергии: 15 способов
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18 В сельских населенных пунктах, если есть и электроплита, и электроотопление, или что-то одно из этого, тарифы следующие: одноставочный тариф: 5,59 ₽; по двум зонам суток: днем — 6,78 ₽, ночью — 2,74 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,13 ₽, в полупиковой — 5,59 ₽, ночью — 2,74 ₽. Если дом в сельской местности газифицирован, то тарифы на 1 кВт⋅ч будут выше: одноставочный тариф: 6,15 ₽; по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽; по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 гру, 2024 22:06, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:В Арестовича пролунала підозріло реальна думка. Начебто наміри в Трампа отакі: ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.
Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.
Моя версія. Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці. А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.
А як там буде хз. Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться. Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.
буде бойня ще ну хочаб років 6. потім гарячі голови з обох сторін будуть готові до перемовин дасть бог один володя сдохне, другий втече
Господар Вельзевула написав:Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек. Отсюда вывод-команды ломать двери не давали. Пока. Широчайшее поприще впереди..
В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками. Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение. Три тела выпали из квартиры в общий коридор... Ваші військово - облікові документи... Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці. Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.
detroytred написав:В Арестовича пролунала підозріло реальна думка. Начебто наміри в Трампа отакі: ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.
Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.
Моя версія. Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці. А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.
А як там буде хз. Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться. Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.
Это, кстати, технически красивая трех-ходовочка будет. И если при этом снять хотя бы часть санкций - особо протестовать там не должны...