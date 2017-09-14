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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1143711438114391144011441>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:57

Wirująświatła

Хотабу не говори где купил


Я по халамидним посиланням не ходжу, але мій точно гірший. З 12 року (а тобі він був бюджетний) , виключно відпрацювати ворд/ексель інколи
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:58

Wirująświatła

и шо это меняет?


Хм.. раніше ти критикував навіть олімпіади. Хоча вони були виключно добровільні. А тут «ням-ням», як каже муха,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:59

В Арестовича пролунала підозріло реальна думка.
Начебто наміри в Трампа отакі:
ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.

Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.

Моя версія.
Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці.
А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.

А як там буде хз.
Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться.
Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:00

  Hotab написав:Wirująświatła

Хотабу не говори где купил


Я по халамидним посиланням не ходжу, але мій точно гірший. З 12 року (а тобі він був бюджетний) , виключно відпрацювати ворд/ексель інколи

бльооо мало нам тут проблем еще тебе на новый ноут скидываться. давай номер карты.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:01

  Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч

Достовірність «польська»?))
Можливо для когось окремо і безкоштовно, але для своїх..

https://journal.tinkoff.ru/msk-electroprices/


Вот тарифы на 1 кВт⋅ч в Москве для разных категорий потребителей.

Жилье с газовыми плитами:
одноставочный тариф: 6,99 ₽;
по двум зонам суток: днем — 8,47 ₽, ночью — 3,43 ₽;
по трем зонам суток: в пиковой зоне — 10,16 ₽, в полупиковой — 6,99 ₽, ночью — 3,43 ₽.
С электрической плитой и электроотоплением:
одноставочный тариф: 6,15 ₽;
по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽;
по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.
Обложка статьи
Курс Учебника Т⁠—⁠Ж «ЖКХакер»

4

41
С электрической плитой, но без электроотопления:
одноставочный тариф: 6,15 ₽;
по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽;
по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.
С электроотоплением, но без электроплиты:
одноставочный тариф: 6,15 ₽;
по двум зонам суток: днем —7,45 ₽, ночью — 3,402 ₽;
по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.
Обложка статьи
Как передать показания счетчика электроэнергии: 15 способов

3
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18
В сельских населенных пунктах, если есть и электроплита, и электроотопление, или что-то одно из этого, тарифы следующие:
одноставочный тариф: 5,59 ₽;
по двум зонам суток: днем — 6,78 ₽, ночью — 2,74 ₽;
по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,13 ₽, в полупиковой — 5,59 ₽, ночью — 2,74 ₽.
Если дом в сельской местности газифицирован, то тарифы на 1 кВт⋅ч будут выше:
одноставочный тариф: 6,15 ₽;
по двум зонам суток: днем — 7,45 ₽, ночью — 3,02 ₽;
по трем зонам суток: в пиковой зоне — 8,94 ₽, в полупиковой — 6,15 ₽, ночью — 3,02 ₽.

Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 гру, 2024 22:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:02

  detroytred написав:В Арестовича пролунала підозріло реальна думка.
Начебто наміри в Трампа отакі:
ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.

Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.

Моя версія.
Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці.
А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.

А як там буде хз.
Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться.
Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.

буде бойня ще ну хочаб років 6.
потім гарячі голови з обох сторін будуть готові до перемовин
дасть бог один володя сдохне, другий втече
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:04

  Hotab написав:
  Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч

Достовірність «польська»?))
Можливо для когось окремо і безкоштовно, але для своїх..

https://journal.tinkoff.ru/msk-electroprices/

Люди знімають відоси платіжок

https://ibb.co/h7PNh7k


https://ibb.co/ZLyLRzd
https://ibb.co/8K2jz7h
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 22 гру, 2024 22:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:04

  Господар Вельзевула написав:Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек.
Отсюда вывод-команды ломать двери не давали.
Пока.
Широчайшее поприще впереди..

В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками.
Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение.
Три тела выпали из квартиры в общий коридор...
Ваші військово - облікові документи...
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 22:07

  detroytred написав:В Арестовича пролунала підозріло реальна думка.
Начебто наміри в Трампа отакі:
ніякої війни за його каденції. Перемир'я хоч не хоч. І продавить він це обом Вовам.

Тільки поперед цим мова була про Сирію і як її в три такти удєлалі. (Турки). В третьому такті отак за "неділю". Дочекавшись умов, коли дозріє.

Моя версія.
Тобто: пу Трамп може продати отакий кейс --- вова, почекай чотири роки, за які відтворяться умови, а ти ще посприяєш цьому, і досягнеш своїх цілей (може і без війни навіть). Самі перечубляться українці.
А нашому Вові продасть інший кейс - да ми з Європою Україну так посилимо за 4 роки, що фіг рфія ще раз сунеться.

А як там буде хз.
Тим паче, ну дуже сумнівно, що оте перемир'я станеться.
Бо перемир'я на зараз підірве суспільство що в Україні, що в рфії. Потяги війни вже набрали хід.

Это, кстати, технически красивая трех-ходовочка будет.
И если при этом снять хотя бы часть санкций - особо протестовать там не должны...
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  #<1 ... 1143711438114391144011441>
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