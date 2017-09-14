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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:07
UA написав: Господар Вельзевула написав:
Я толкую про это с самого начала. Вы правы безусловно. Расскажу историю-беседую с офицером по мобилизации конкретного РТЦК. Беседую про конкретного ухилянта. Есть все данные. Задаю вопрос-че это туловище до сих пор отсвечивает? Получает ответ-ну приду я к нему домой, он не откроет и что дальше? При том что на улице этот офицер чувствует себя вполне в праве и прям весь такой царек.
Отсюда вывод-команды ломать двери не давали.
Пока.
Широчайшее поприще впереди..
В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками.
Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение.
Три тела выпали из квартиры в общий коридор...
Ваші військово - облікові документи...
Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці.
Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.
"На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов" )))
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:09
Hotab написав:Wirująświatła
и шо это меняет?
Хм.. раніше ти критикував навіть олімпіади. Хоча вони були виключно добровільні. А тут «ням-ням», як каже муха,
падала посещаемость ветки пришлось поднять тему олимпиад и устроить скандальчик. емнип 16 страниц накатали, даже в отдельную ветку всё перенесли.
олимпиады - хорошо, надо побольше работы с учениками и разного рода вовлеченности в дела школы/класса/города/страны (не шутка и не сарказм).
ням ням в моей жизни не было никогда. Но я всегда сопротивлялся принуждению, за что терял работы и хорошие взаимоотношения с людьми.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 22 гру, 2024 22:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:11
Бетон написав:
маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч
Много подобной фигны говорят. И мобилизации в Марике нет. В Донецке под разным соусом склоняют на контракт.
Похоже готовят население к референдуму.
В рф таких тарифов нет.
Если не референдум то нафига?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:12
Бетон написав:
буде бойня ще ну хочаб років 6.
потім
З біржі:
"Лучший бык - это медведь".
Кожен день війни наближає до миру..
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:14
UA написав:
В рф таких тарифов нет.
на рф э.э. стоит +/- как у нас, а топливо было дешевле.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:21
Wirująświatła написав: Hotab написав:Wirująświatła
и шо это меняет?
Хм.. раніше ти критикував навіть олімпіади. Хоча вони були виключно добровільні. А тут «ням-ням», як каже муха,
падала посещаемость ветки пришлось поднять тему олимпиад и устроить скандальчик. емнип 16 страниц накатали, даже в отдельную ветку всё перенесли.
олимпиады - хорошо, надо побольше работы с учениками и разного рода вовлеченности в дела школы/класса/города/страны (не шутка и не сарказм).
ням ням в моей жизни не было никогда. Но я всегда сопротивлялся принуждению, за что терял работы и хорошие взаимоотношения с людьми.
забув відмітитися: 26 місце вна всеукраїнськії олімпіаді з теормеха,
а дислексійний що здобув, призове місце на альтернативній олімпіаді з читання читанки?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 22 гру, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:25
flyman написав:
а дислексійний що здобув?
1е место на олимпиаде по анатомии женского тела.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:27
Wirująświatła написав: flyman написав:
а дислексійний що здобув?
1е место на олимпиаде по анатомии женского тела.
мова не про нюхача
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:29
flyman
26 місце вна всеукраїнськії олімпіаді з теормеха,
Це був якийсь експеримент, коли запросили 26 каракалпаків?
Українців взагалі не було?
Цікаво, холява там нанюхає теормех?
Кендл 645, скаржитись не треба, муха це вже зробив .
Якби кожного разу коли ти за 2.5 роки тис «скарга» ти вбивав орка, ми б вже перемогли давно.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:54
Ой+ написав:
Ще в радянських підручниках з політекономії стверджували, що грошима за роботу працівник отримував 10% заробленого, а решту 90%, щоби часом несвідома людина якось по дурному не витратила, їй давали квартирою і т.д. Тобто працівник завжди все заробляв, тільки хтось отримав квартиру, а хтось ні, так само і путівку і т.д., а невисока зарплата була для всіх. Тепер працівник отримує нехай 50% вартості створеного і має змогу сам купляти квартиру, путівку, тачку чи що хоче.
тогда за 10% можно было балду пинать, протирать штаны в каком нибудь парткоме, и получить квартиру. А сейчас за 50% надо вье..вать как папа карло, и то не факт что при текущих ценах заработаешь на образование/медицину/квартиру.
Ой+ написав:
Абсолютно правильно, що дуже мало хто вважав, що його перевинагородили і теперішній рівень життя назагал набагато вищий за тодішній.
ничего что с развалом совка нам открыли импорт и стали доступны импортная техника, одежда, автомобили, медиаконтент? Давайте закроем импорт и посмотрим какой будет уровень жизни. Для чистоты эксперимента. Как вы купите украинский компьютер/смартфон, автомобиль, рубашки/трусы, рыбу и мандарины, медикаменты и средства гигиены. Купите например украинские ножницы.
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Wirująświatła
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