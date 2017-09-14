Ой+ написав:............
Ще в радянських підручниках з політекономії стверджували, що грошима за роботу працівник отримував 10% заробленого, а решту 90%, щоби часом несвідома людина якось по дурному не витратила, їй давали квартирою і т.д. Тобто працівник завжди все заробляв, тільки хтось отримав квартиру, а хтось ні, так само і путівку і т.д., а невисока зарплата була для всіх. Тепер працівник отримує нехай 50% вартості створеного і має змогу сам купляти квартиру, путівку, тачку чи що хоче. Абсолютно правильно, що дуже мало хто вважав, що його перевинагородили і теперішній рівень життя назагал набагато вищий за тодішній. От що суспільні проєкти на кшалт ЗС чи інфраструктурні отримали недостатній рівень фінансування, то це дійсно біда в першу чергу, що всі би мали відповідний внесок в них робити, а десь половина від цього при певному потуранні чи недопрацюванні з боку держави успішно ухиляється.
Угу, при средней зарплате на руки где-то 420 долл., а медианной ещё ниже. Получил и покупай и квартиру, и "путівку, тачку чи що хоче".
И насчёт половины вы, по-моему, преувеличиваете.