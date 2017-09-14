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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 23:34
UA написав:
В рф таких тарифов нет.
В дирі для будинків з електроплитами є.
Не знаю звідки вони беруть електрику, не виключено шо ми поставляємо.
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