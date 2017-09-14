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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:11
Бетон написав:
маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч
Много подобной фигны говорят. И мобилизации в Марике нет. В Донецке под разным соусом склоняют на контракт.
Похоже готовят население к референдуму.
В рф таких тарифов нет.
Если не референдум то нафига?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:12
Бетон написав:
буде бойня ще ну хочаб років 6.
потім
З біржі:
"Лучший бык - это медведь".
Кожен день війни наближає до миру..
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:14
UA написав:
В рф таких тарифов нет.
на рф э.э. стоит +/- как у нас, а топливо было дешевле.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 22:54
Ой+ написав:
Ще в радянських підручниках з політекономії стверджували, що грошима за роботу працівник отримував 10% заробленого, а решту 90%, щоби часом несвідома людина якось по дурному не витратила, їй давали квартирою і т.д. Тобто працівник завжди все заробляв, тільки хтось отримав квартиру, а хтось ні, так само і путівку і т.д., а невисока зарплата була для всіх. Тепер працівник отримує нехай 50% вартості створеного і має змогу сам купляти квартиру, путівку, тачку чи що хоче.
тогда за 10% можно было балду пинать, протирать штаны в каком нибудь парткоме, и получить квартиру. А сейчас за 50% надо вье..вать как папа карло, и то не факт что при текущих ценах заработаешь на образование/медицину/квартиру.
Ой+ написав:
Абсолютно правильно, що дуже мало хто вважав, що його перевинагородили і теперішній рівень життя назагал набагато вищий за тодішній.
ничего что с развалом совка нам открыли импорт и стали доступны импортная техника, одежда, автомобили, медиаконтент? Давайте закроем импорт и посмотрим какой будет уровень жизни. Для чистоты эксперимента. Как вы купите украинский компьютер/смартфон, автомобиль, рубашки/трусы, рыбу и мандарины, медикаменты и средства гигиены. Купите например украинские ножницы.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 23:23
Hotab написав:flyman
26 місце вна всеукраїнськії олімпіаді з теормеха,
Це був якийсь експеримент, коли запросили 26 каракалпаків?
Українців взагалі не було?
Цікаво, холява там нанюхає теормех?
Кендл 645, скаржитись не треба, муха це вже зробив .
Якби кожного разу коли ти за 2.5 роки тис «скарга» ти вбивав орка, ми б вже перемогли давно.
да, цей козак на 140 уо ще той "козак". напевно, палець, яким тисне кнопку скарга, розкачав так, шо орка ним проткнути може. і кнопка "скарга" в нього затерта так, шо напису зовсім не видно. напевно взагалі скоро зламається. що ж тоді робити буде, бідака?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 23:30
Ой+ написав:
............
Ще в радянських підручниках з політекономії стверджували, що грошима за роботу працівник отримував 10% заробленого, а решту 90%, щоби часом несвідома людина якось по дурному не витратила, їй давали квартирою і т.д. Тобто працівник завжди все заробляв, тільки хтось отримав квартиру, а хтось ні, так само і путівку і т.д., а невисока зарплата була для всіх. Тепер працівник отримує нехай 50% вартості створеного і має змогу сам купляти квартиру, путівку, тачку чи що хоче
. Абсолютно правильно, що дуже мало хто вважав, що його перевинагородили і теперішній рівень життя назагал набагато вищий за тодішній. От що суспільні проєкти на кшалт ЗС чи інфраструктурні отримали недостатній рівень фінансування, то це дійсно біда в першу чергу, що всі би мали відповідний внесок в них робити, а десь половина від цього при певному потуранні чи недопрацюванні з боку держави успішно ухиляється.
Угу, при средней
зарплате на руки где-то 420 долл.
, а медианной ещё ниже. Получил и покупай и квартиру, и "путівку, тачку чи що хоче".
И насчёт половины вы, по-моему, преувеличиваете.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 22 гру, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 23:34
UA написав:
В рф таких тарифов нет.
В дирі для будинків з електроплитами є.
Не знаю звідки вони беруть електрику, не виключено шо ми поставляємо.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 00:02
❗️ Рада ухвалила закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів з метою визначення придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних, — повідомляють ЗМІ
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Додано: Пон 23 гру, 2024 00:32
Wirująświatła написав:
❗️ Рада ухвалила закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів з метою визначення придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних, — повідомляють ЗМІ
це Европа!
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Додано: Пон 23 гру, 2024 00:34
поскольку никто ниче не пишет нате вам фильм про детей которые боролись с совком. звыняйте фильм белорусский, наши про такое не снимают
Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты. Становится известно, что в прифронтовой район через лесную болотистую местность переброшена группа подростков–диверсантов из германского диверсионного лагеря. Лагерь создан на базе бывшего детского дома для детей врагов народа, не успевшего эвакуироваться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 гру, 2024 00:47, всього редагувалось 6 разів.
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