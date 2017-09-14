detroytred написав:Порівнюю сам механізм. Причина хоть ззовні, хоч штучно не грає ролі. Не відміняє наслідку - дії механізму.
І точно так само, як одна частина не голодувала, так само і тепер одна частина не буде підлягати примусу. На відміну від іншою. Саме про можливість масовості, а не одиниць, мова і йде.
вы перекрутили механизм вывернув наизнанку и делаете вид что сравнивать лицо и изнанку это нормально. вы выдергиваете единиц и пытаетесь это натянуть на всех. я же говорю про общую тенденцию что тогда что сейчас. я не говорю про одного зе. я говорю про все кодло зеленое. которое как до корыта так бегут аж локтями друг друга расталкивают. а как на фронт - так тут же по норам. тогда в своей массе коммунисты по норам не бежали.
ЗЫ а там вам как угодно - с такой логикой как у вас можно и голодомор отрицать так как можно найти тех кто не голодал.
Взагалі не розумію про що. І по вашим відповідям бачу, що і ви не розумієте про що в мене.
Я навів приклад голоду для показу дії механізму -- коли комуністи і Ко (робочі та мешканці міст) не голодували самі, а підтримали примусили мільйони селян (віддати зерно та ін. продукти).
Від того, що коммі під час війни були масово в перших рядах, не спростовується факт вище. Тобто можливість, коли коммі та частина суспільства не була в перших рядах. А механізм примусу був реалізований.
Де ви там побачили підставу для можливості заперечення Голодомору, хз. Навпаки, я оперує саме його наявністю.
ви вели розмову про те що рівень жорстокості стане сильнішим. це не можливо зробити як це було в епоху сталіна тому що тоді комі й самі були на фронті. зараз же народ бачить що є рівні а є рівніші - то може й гайки зірвати. а якщо перейти на окремі групи як ви запропонували - то так. окремим групам можна закручувати. от тільки чи вистачить кількостей тих груп?
ЛАД написав:Для этого нужно желание "перекрыть кислород извне". А наличие такого желания совсем не обязательно. Если устраивает внешняя политика диктатора, то на то, что он делает внутри страны, глаза обычно закрывают, разве что "выражают озабоченность", иногда "глубокую".
ЛАД написав: Это уже о другом. РФ если бы не полезла к нам, то на диктатуру Путина Запад и внимание не обратил бы. И плевать, что он делал бы внутри страны. Ну всякие правозащитники его бы осуждали, присваивали бы низкие рейтинги "свободы прессы" и пр. И всё. А так спокойно бы торговали, принимали его с визитом, ездили бы к нему и пожимали руку.
от як людина пояснити дві речі. перша - світ вже не мислить цими категоріями середини 20 сторіччя про свого "сукіна сина". найближчий приклад - Ізраіль. багато кому не подобається те, як вони палестинців до тями приводять.
й друге - у будь-якого диктатора рано чи пізно зносить дах. наведіть приклад, де диктатура спокійно живе в своїх кордонах. може Ірак Хусейна, чого він поліз в Кувейт? КНДР? Іран? Венесуела? які ще приклади диктатур?
Сінгапур та Південну Корею не треба наводити, вони потім перейшли до нормального укладу
❗️ Рада ухвалила закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів з метою визначення придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних, — повідомляють ЗМІ
В додачу "Дані про військовослужбовців, включно з посадовцями СБУ та розвідки, зберуть в єдиному Реєстрі військовослужбовців. У ньому будуть, у тому числі, дані про членів їх родини. Відповідний законопроект 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому як закон."
UA написав:В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками. Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение. Три тела выпали из квартиры в общий коридор... Ваші військово - облікові документи... Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці. Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.
Та отож, так то да. Сколько взяли менты? Бесплатно,ж падлы и не почешутся.