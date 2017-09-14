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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11438114391144011441

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:36

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  detroytred написав:Порівнюю сам механізм.
Причина хоть ззовні, хоч штучно не грає ролі. Не відміняє наслідку - дії механізму.

І точно так само, як одна частина не голодувала, так само і тепер одна частина не буде підлягати примусу.
На відміну від іншою.
Саме про можливість масовості, а не одиниць, мова і йде.


вы перекрутили механизм вывернув наизнанку и делаете вид что сравнивать лицо и изнанку это нормально.
вы выдергиваете единиц и пытаетесь это натянуть на всех.
я же говорю про общую тенденцию что тогда что сейчас. я не говорю про одного зе.
я говорю про все кодло зеленое. которое как до корыта так бегут аж локтями друг друга расталкивают. а как на фронт - так тут же по норам. тогда в своей массе коммунисты по норам не бежали.

ЗЫ
а там вам как угодно - с такой логикой как у вас можно и голодомор отрицать так как можно найти тех кто не голодал.

Взагалі не розумію про що.
І по вашим відповідям бачу, що і ви не розумієте про що в мене.

Я навів приклад голоду для показу дії механізму -- коли комуністи і Ко (робочі та мешканці міст) не голодували самі, а підтримали примусили мільйони селян (віддати зерно та ін. продукти).

Від того, що коммі під час війни були масово в перших рядах, не спростовується факт вище.
Тобто можливість, коли коммі та частина суспільства не була в перших рядах. А механізм примусу був реалізований.

Де ви там побачили підставу для можливості заперечення Голодомору, хз.
Навпаки, я оперує саме його наявністю.


ви вели розмову про те що рівень жорстокості стане сильнішим.
це не можливо зробити як це було в епоху сталіна тому що тоді комі й самі були на фронті. зараз же народ бачить що є рівні а є рівніші - то може й гайки зірвати.
а якщо перейти на окремі групи як ви запропонували - то так. окремим групам можна закручувати. от тільки чи вистачить кількостей тих груп?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:42

  ЛАД написав:Для этого нужно желание "перекрыть кислород извне". А наличие такого желания совсем не обязательно. Если устраивает внешняя политика диктатора, то на то, что он делает внутри страны, глаза обычно закрывают, разве что "выражают озабоченность", иногда "глубокую".

  ЛАД написав: Это уже о другом.
РФ если бы не полезла к нам, то на диктатуру Путина Запад и внимание не обратил бы. И плевать, что он делал бы внутри страны.
Ну всякие правозащитники его бы осуждали, присваивали бы низкие рейтинги "свободы прессы" и пр. И всё. А так спокойно бы торговали, принимали его с визитом, ездили бы к нему и пожимали руку.

от як людина пояснити дві речі. перша - світ вже не мислить цими категоріями середини 20 сторіччя про свого "сукіна сина". найближчий приклад - Ізраіль. багато кому не подобається те, як вони палестинців до тями приводять.

й друге - у будь-якого диктатора рано чи пізно зносить дах. наведіть приклад, де диктатура спокійно живе в своїх кордонах. може Ірак Хусейна, чого він поліз в Кувейт? КНДР? Іран? Венесуела? які ще приклади диктатур?

Сінгапур та Південну Корею не треба наводити, вони потім перейшли до нормального укладу
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 01:08

  Wirująświatła написав:
❗️ Рада ухвалила закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів з метою визначення придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних, — повідомляють ЗМІ


В додачу
"Дані про військовослужбовців, включно з посадовцями СБУ та розвідки, зберуть в єдиному Реєстрі військовослужбовців. У ньому будуть, у тому числі, дані про членів їх родини. Відповідний законопроект 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому як закон."

https://sud.ua/uk/news/publication/3184 ... yala-zakon
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 01:22

  UA написав:В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками.
Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение.
Три тела выпали из квартиры в общий коридор...
Ваші військово - облікові документи...
Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці.
Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.


Та отож, так то да. Сколько взяли менты? Бесплатно,ж падлы и не почешутся.
Господар Вельзевула
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