tester7336 написав:

detroytred написав: Порівнюю сам механізм.

Причина хоть ззовні, хоч штучно не грає ролі. Не відміняє наслідку - дії механізму.



І точно так само, як одна частина не голодувала, так само і тепер одна частина не буде підлягати примусу.

На відміну від іншою.

Саме про можливість масовості, а не одиниць, мова і йде. Порівнюю сам механізм.Причина хоть ззовні, хоч штучно не грає ролі. Не відміняє наслідку - дії механізму.І точно так само, як одна частина не голодувала, так само і тепер одна частина не буде підлягати примусу.На відміну від іншою.Саме про можливість масовості, а не одиниць, мова і йде.

вы перекрутили механизм вывернув наизнанку и делаете вид что сравнивать лицо и изнанку это нормально.вы выдергиваете единиц и пытаетесь это натянуть на всех.я же говорю про общую тенденцию что тогда что сейчас. я не говорю про одного зе.я говорю про все кодло зеленое. которое как до корыта так бегут аж локтями друг друга расталкивают. а как на фронт - так тут же по норам. тогда в своей массе коммунисты по норам не бежали.ЗЫа там вам как угодно - с такой логикой как у вас можно и голодомор отрицать так как можно найти тех кто не голодал.