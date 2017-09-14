Додано: Пон 23 гру, 2024 07:48

ЛАД написав: Угу, при средней зарплате на руки где-то 420 долл., а медианной ещё ниже. Получил и покупай и квартиру, и "путівку, тачку чи що хоче".

И насчёт половины вы, по-моему, преувеличиваете. Угу, при средней зарплате на руки где-то 420 долл., а медианной ещё ниже. Получил и покупай и квартиру, и "путівку, тачку чи що хоче".И насчёт половины вы, по-моему, преувеличиваете.



У доларовому еквіваленті середня зарплата в Україні склала 532 долари, перевищивши довоєнний показник 2021 року у 514 доларів. 15.12.2024, 10:27 — Особисті фінансиУ доларовому еквіваленті середня зарплата в Україні склала 532 долари, перевищивши довоєнний показник 2021 року у 514 доларів. https://news.finance.ua/ua/serednya-zar ... 1734101966

Wirująświatła написав: тогда за 10% можно было балду пинать, протирать штаны в каком нибудь парткоме, и получить квартиру. А сейчас за 50% надо вье..вать как папа карло, и то не факт что при текущих ценах заработаешь на образование/медицину/квартиру.

ничего что с развалом совка нам открыли импорт и стали доступны импортная техника, одежда, автомобили, медиаконтент? Давайте закроем импорт и посмотрим какой будет уровень жизни. Для чистоты эксперимента. Как вы купите украинский компьютер/смартфон, автомобиль, рубашки/трусы, рыбу и мандарины, медикаменты и средства гигиены. Купите например украинские ножницы.

тогда за 10% можно было балду пинать, протирать штаны в каком нибудь парткоме, и получить квартиру. А сейчас за 50% надо вье..вать как папа карло, и то не факт что при текущих ценах заработаешь на образование/медицину/квартиру.ничего что с развалом совка нам открыли импорт и стали доступны импортная техника, одежда, автомобили, медиаконтент? Давайте закроем импорт и посмотрим какой будет уровень жизни. Для чистоты эксперимента. Как вы купите украинский компьютер/смартфон, автомобиль, рубашки/трусы, рыбу и мандарины, медикаменты и средства гигиены. Купите например украинские ножницы.

Якщо ми оперуємо цифрами, то легше дійти істини:Тіньового сектору такого не було, а там час від часу випливають просто фантастичні цифри і квартири-вілли не тільки в межах неньки.І скільки % протирало штани в парткомі чи ще де? Менше 1%. Для тих, хто підкеровує, зараз зовсім не гірше живеться. Для тих хто працює, та ще і з певною кваліфікацією, то доробитись до чогось стало досяжніше ніж дочекатись виділеного в ті часи. Відкрились для імпорту, але і привідкрили для експорту. Яким чином досягли теперішнього рівня споживання це вже технічна сторона, але що він суттєво вищий на загал за тодішній, це видно хоча би вийшовши на вулицю і глянувши на потік недешевих тачок. Так само глянути на новобудови чи ЖК чи приватний сектор - різниця теперішніх і тодішніх ще більша ніж між лімузинами та запорожцями.Повторюсь, на жаль якраз десь упустили формування і фінансування нових суспільних проєктів таких, як армія, інфраструктура і т.д. через адекватне оподаткування всіх і вся. Ось і зараз тим хто платив уже підняли податки, а хто ні, так і далі не платить. І от зараз ці всі дедлайни і штрафи пов'язані з оновленням даних, щось зовсім не чути, щоб масово штрафували і збирали озвучені штрафи.