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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11436114371143811439

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 23:34

  UA написав:В рф таких тарифов нет.

В дирі для будинків з електроплитами є.
Не знаю звідки вони беруть електрику, не виключено шо ми поставляємо.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:02

❗️ Рада ухвалила закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів з метою визначення придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних, — повідомляють ЗМІ
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:32

GDPR

  Wirująświatła написав:
❗️ Рада ухвалила закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів з метою визначення придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних, — повідомляють ЗМІ

це Европа!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:34

поскольку никто ниче не пишет нате вам фильм про детей которые боролись с совком. звыняйте фильм белорусский, наши про такое не снимают

Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты. Становится известно, что в прифронтовой район через лесную болотистую местность переброшена группа подростков–диверсантов из германского диверсионного лагеря. Лагерь создан на базе бывшего детского дома для детей врагов народа, не успевшего эвакуироваться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 00:47, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:36

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  detroytred написав:Порівнюю сам механізм.
Причина хоть ззовні, хоч штучно не грає ролі. Не відміняє наслідку - дії механізму.

І точно так само, як одна частина не голодувала, так само і тепер одна частина не буде підлягати примусу.
На відміну від іншою.
Саме про можливість масовості, а не одиниць, мова і йде.


вы перекрутили механизм вывернув наизнанку и делаете вид что сравнивать лицо и изнанку это нормально.
вы выдергиваете единиц и пытаетесь это натянуть на всех.
я же говорю про общую тенденцию что тогда что сейчас. я не говорю про одного зе.
я говорю про все кодло зеленое. которое как до корыта так бегут аж локтями друг друга расталкивают. а как на фронт - так тут же по норам. тогда в своей массе коммунисты по норам не бежали.

ЗЫ
а там вам как угодно - с такой логикой как у вас можно и голодомор отрицать так как можно найти тех кто не голодал.

Взагалі не розумію про що.
І по вашим відповідям бачу, що і ви не розумієте про що в мене.

Я навів приклад голоду для показу дії механізму -- коли комуністи і Ко (робочі та мешканці міст) не голодували самі, а підтримали примусили мільйони селян (віддати зерно та ін. продукти).

Від того, що коммі під час війни були масово в перших рядах, не спростовується факт вище.
Тобто можливість, коли коммі та частина суспільства не була в перших рядах. А механізм примусу був реалізований.

Де ви там побачили підставу для можливості заперечення Голодомору, хз.
Навпаки, я оперує саме його наявністю.


ви вели розмову про те що рівень жорстокості стане сильнішим.
це не можливо зробити як це було в епоху сталіна тому що тоді комі й самі були на фронті. зараз же народ бачить що є рівні а є рівніші - то може й гайки зірвати.
а якщо перейти на окремі групи як ви запропонували - то так. окремим групам можна закручувати. от тільки чи вистачить кількостей тих груп?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 00:42

  ЛАД написав:Для этого нужно желание "перекрыть кислород извне". А наличие такого желания совсем не обязательно. Если устраивает внешняя политика диктатора, то на то, что он делает внутри страны, глаза обычно закрывают, разве что "выражают озабоченность", иногда "глубокую".

  ЛАД написав: Это уже о другом.
РФ если бы не полезла к нам, то на диктатуру Путина Запад и внимание не обратил бы. И плевать, что он делал бы внутри страны.
Ну всякие правозащитники его бы осуждали, присваивали бы низкие рейтинги "свободы прессы" и пр. И всё. А так спокойно бы торговали, принимали его с визитом, ездили бы к нему и пожимали руку.

от як людина пояснити дві речі. перша - світ вже не мислить цими категоріями середини 20 сторіччя про свого "сукіна сина". найближчий приклад - Ізраіль. багато кому не подобається те, як вони палестинців до тями приводять.

й друге - у будь-якого диктатора рано чи пізно зносить дах. наведіть приклад, де диктатура спокійно живе в своїх кордонах. може Ірак Хусейна, чого він поліз в Кувейт? КНДР? Іран? Венесуела? які ще приклади диктатур?

Сінгапур та Південну Корею не треба наводити, вони потім перейшли до нормального укладу
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 01:08

  Wirująświatła написав:
❗️ Рада ухвалила закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів з метою визначення придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних, — повідомляють ЗМІ


В додачу
"Дані про військовослужбовців, включно з посадовцями СБУ та розвідки, зберуть в єдиному Реєстрі військовослужбовців. У ньому будуть, у тому числі, дані про членів їх родини. Відповідний законопроект 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому як закон."

https://sud.ua/uk/news/publication/3184 ... yala-zakon
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 01:22

  UA написав:В забацаной гостинке, соседский парень заябивал арендаторов системными пьянками.
Вызвал наряд, болторезом срезал навесной замок Электрощитовой и вырубил ему освещение.
Три тела выпали из квартиры в общий коридор...
Ваші військово - облікові документи...
Всі трое в розшуку ДБР за неявку по повстці.
Вже 3 тиждень в його квартирі нікого.


Та отож, так то да. Сколько взяли менты? Бесплатно,ж падлы и не почешутся.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 02:07

deepstatemap малює нове повне оточення наших військ в р-ні Макарівки. Впродовж війни це вже ХХ оточення. Кожного разу видно, що є високовірогідна загроза оточення десь за 2 тижні, але вперто не відводять сили. Потім, навіть при проривах, втрачаються бійці і переважна частина техніки з боєкомплектами, полонені
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 07:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Угу, при средней зарплате на руки где-то 420 долл., а медианной ещё ниже. Получил и покупай и квартиру, и "путівку, тачку чи що хоче".
И насчёт половины вы, по-моему, преувеличиваете.

Якщо ми оперуємо цифрами, то легше дійти істини:
15.12.2024, 10:27 — Особисті фінанси
У доларовому еквіваленті середня зарплата в Україні склала 532 долари, перевищивши довоєнний показник 2021 року у 514 доларів. https://news.finance.ua/ua/serednya-zar ... 1734101966

Тіньового сектору такого не було, а там час від часу випливають просто фантастичні цифри і квартири-вілли не тільки в межах неньки.
  Wirująświatła написав: тогда за 10% можно было балду пинать, протирать штаны в каком нибудь парткоме, и получить квартиру. А сейчас за 50% надо вье..вать как папа карло, и то не факт что при текущих ценах заработаешь на образование/медицину/квартиру.
ничего что с развалом совка нам открыли импорт и стали доступны импортная техника, одежда, автомобили, медиаконтент? Давайте закроем импорт и посмотрим какой будет уровень жизни. Для чистоты эксперимента. Как вы купите украинский компьютер/смартфон, автомобиль, рубашки/трусы, рыбу и мандарины, медикаменты и средства гигиены. Купите например украинские ножницы.

І скільки % протирало штани в парткомі чи ще де? Менше 1%. Для тих, хто підкеровує, зараз зовсім не гірше живеться. Для тих хто працює, та ще і з певною кваліфікацією, то доробитись до чогось стало досяжніше ніж дочекатись виділеного в ті часи. Відкрились для імпорту, але і привідкрили для експорту. Яким чином досягли теперішнього рівня споживання це вже технічна сторона, але що він суттєво вищий на загал за тодішній, це видно хоча би вийшовши на вулицю і глянувши на потік недешевих тачок. Так само глянути на новобудови чи ЖК чи приватний сектор - різниця теперішніх і тодішніх ще більша ніж між лімузинами та запорожцями.
Повторюсь, на жаль якраз десь упустили формування і фінансування нових суспільних проєктів таких, як армія, інфраструктура і т.д. через адекватне оподаткування всіх і вся. Ось і зараз тим хто платив уже підняли податки, а хто ні, так і далі не платить. І от зараз ці всі дедлайни і штрафи пов'язані з оновленням даних, щось зовсім не чути, щоб масово штрафували і збирали озвучені штрафи.
Ой+
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