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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11438114391144011441>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 09:40

  tester7336 написав:ви вели розмову про те що рівень жорстокості стане сильнішим.
це не можливо зробити як це було в епоху сталіна тому що тоді комі й самі були на фронті. зараз же народ бачить що є рівні а є рівніші - то може й гайки зірвати.
а якщо перейти на окремі групи як ви запропонували - то так. окремим групам можна закручувати. от тільки чи вистачить кількостей тих груп?

Саме так.

Вважаю, що посилення рівня жорсткості примусу цілком можливо без особистого прикладу та участі самих управлінці-можновладців на фронті.
На підставі подій 30-х років.
Хто буде чинити опір?
Самі активні вже й так у війську або за кордоном. Здебільшого залишилося пасивна більшість, яка буде зачинятися по хатам або тікати по кущах.
Різниці між виконанням обов'язку по здачі зерна та обов'язку будь-якому іншому (прибуттю за повісткою) нема.
Виконавців же вище даху набереться.

Тим паче, що оформлення обгортки й в порівняння з 30-тими не йде. На порядки міцніше. Оскільки це прямий захист країни, Батьківщини, родин від кровожерливого ворога, який напав і творить лихо. Свята справа.
А не косвенна здача зерна на зміцнення країни (чи під якими там гаслами ото було).

Якщо коротко: не бачу складнощів для закручування гайок, посилення примусу під час війни.
Лише відсутність зацікавленості управлінців в застосуванні цього.
Оскільки гібрид...
Рейтинги. А пасивна більшість дає більшість голосів.
І головне - опозиція-конкуренти..
Але стосовно примусу вони запросто можуть дійти до угоди. Війна ж.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 09:56

detroytred а я бачу 2 проблеми:
1. Свобода слова. Перш ніж закрутити гайки потрібно посилити цензуру
2. Партнери, які фінансують і які за дуже грубе порушення прав людини можуть і санкції накласти
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:01

  Ой+ написав:Повторюсь, на жаль якраз десь упустили формування і фінансування нових суспільних проєктів таких,
я не хвалю совок, но тогда для самых бедных возможностей было больше. Вы как то упускаете что Украина забила болт на эти слои населения. Рождаемость не хотите сравнить?

Ещё вы потеряли безработицу (10% до войны) и инфляцию примерно 20% во время войны 30-40%. Инфляция в ссср была только в конце 80х. В среднем по больнице живем лучше, только это не заслуга Украины. Белорусь или Казахстан живут тоже лучше, чем при совке. Никакого рывка по сравнению с ними Украина не сделала. А если взять Польшу или страны Прибалтики, то мы существенно отстаём.

Технологии стали доступнее, + торговля стала глобальной. При совке импортная техника была экзотика, сейчас украинские тнп в магазине экзотика.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:10

  Дюрі-бачі написав:detroytred а я бачу 2 проблеми:
1. Свобода слова. Перш ніж закрутити гайки потрібно посилити цензуру
2. Партнери, які фінансують і які за дуже грубе порушення прав людини можуть і санкції накласти

Цензуру можна не посилювати, а підвищити "роз'яснення" необхідності посилення примусу.

Партнери можуть продемонструвати обурення та якісь санкції для галочки. Формальні, не дієві.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:13

  detroytred написав:Партнери можуть продемонструвати обурення та якісь санкції для галочки. Формальні, не дієві.
там в отличии отинас демократия и если их сми напишут что условный Шольц/Макрон покрывает нарушение прав человека в Украинк, их снесут конкуренты.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:22

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Партнери можуть продемонструвати обурення та якісь санкції для галочки. Формальні, не дієві.
там в отличии отинас демократия и если их сми напишут что условный Шольц/Макрон покрывает нарушение прав человека в Украинк, их снесут конкуренты.

Що означає "покриває"?
Тим паче коли "Партнери можуть продемонструвати обурення та якісь санкції...".

Їх ЗМІ:
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-46972590
Кого знесли?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:25

  detroytred написав:Кого знесли?
джонсона за ковидную вечеринку... в остальном да мир становится толерантным к грубым нарушениям прав человека. Считается что права нарушают только Сев.Корея, Иран и Сирия ассада. К детям добывающим кобальт претензий нет.
Велика кількість смартфонів у світі працюють завдяки "дітям-рабам" в Демократичній республіці Конго, пише Sun. У шахтах цієї африканської країни видобувається 60% кобальту, який використовується для виготовлення батарей різноманітних гаджетів.

"Дітей, найменшим з яких лише шість років, б'ють, поки вони дістають з землі кобальт, життєво необхідний компонент літій-іонних батарей", - пише видання.

За оцінками експертів, близько 40 тис. дітей працюють у жахливих умовах на шахтах 12 годин на день, отримуючи лише 2 фунти (72 гривні) за зміну.

"Дітей, декого з яких пригощають марихуаною, змушують копати тунелі завглибшки до 30 метрів в імпровізованих шахтах та часами працювати в чорних вузьких проходах, в яких неможливо встати на повний зріст", - пише видання, додаючи, що вже були нещасні випадки, коли велика кількість дітей гинула після обвалу таких тунелів.


тогда вы правы всё движется к диктатуре "за чужой счёт". У китая же есть карманный диктатор, почему у ЕС не может быть?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:28

detroytred на заході можуть закривати очі на порушення прав людини і законів коли їм це приносить прибуток. А от Україна поки приносить тільки витрати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:36

  Дюрі-бачі написав:detroytred на заході можуть закривати очі на порушення прав людини і законів коли їм це приносить прибуток. А от Україна поки приносить тільки витрати

Нема єдиного Заходу.
Є різні країни, групи.

Одним збитки, іншим прибутки.

Те, що отак посипеться нью-німецька імперія десять років тому навіть уявити неможливо було.
Або без війни в Україні чи можлива була отака поразка Асада в Сирії?
Які зараз позиції в світі в Турції через війну в Україні?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:37

  Дюрі-бачі написав:detroytred на заході можуть закривати очі на порушення прав людини і законів коли їм це приносить прибуток. А от Україна поки приносить тільки витрати

затраты для бюджетов, а для компаний которые производят оружие - прибыль. В обычной ситуации они бы не получили этих заказов. На 2025 много стран увеличат военные расходы и кто то эти деньги получит.
Wirująświatła
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