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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11439114401144111442>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:42

  Wirująświatła написав: почему у ЕС не может быть?

Проблема в самому ЄС.
Що нема в нього єдності...

Пролунала думка: в ЄС формується нова вісь -- Австрія, Словаччина, Угорщина під патронатом США.
Деякі тяготіють до Британії.
Деякі, як Франція, сама по собі.

Тобто ЄС це не Китай і не США.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 11:00

  Wirująświatła написав:поскольку никто ниче не пишет нате вам фильм про детей которые боролись с совком. звыняйте фильм белорусский, наши про такое не снимают
[youtube]QqFv9cGC1w8[/youtu..]
Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты. Становится известно, что в прифронтовой район через лесную болотистую местность переброшена группа подростков–диверсантов из германского диверсионного лагеря. Лагерь создан на базе бывшего детского дома для детей врагов народа, не успевшего эвакуироваться.

Герои... ?
Так, по-вашему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Цензуру можна не посилювати, а підвищити "роз'яснення" необхідності посилення примусу.

Я бы это сформулировал немножко иначе.
В современном мире вообще не нужна цензура. Свобода слова, неконтролируемо льющаяся из самых разных источников, все делает за нее.
Когда вбрасываются десятки вариантов информации и сотни вариантов ее трактовок, обывателю практически невозможно отделить достоверную информацию от откровенного бреда. Весь вопрос сводиться к тому, кто кричит громче (охватывает больше каналов).
300 ТГ каналов вполне достаточно, чтобы окончательно запутаться :)

ЗЫ Я такой же обыватель, и тоже не в состоянии добыть из груд мусора достаточно информации.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 11:13

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Для этого нужно желание "перекрыть кислород извне". А наличие такого желания совсем не обязательно. Если устраивает внешняя политика диктатора, то на то, что он делает внутри страны, глаза обычно закрывают, разве что "выражают озабоченность", иногда "глубокую".

  ЛАД написав: Это уже о другом.
РФ если бы не полезла к нам, то на диктатуру Путина Запад и внимание не обратил бы. И плевать, что он делал бы внутри страны.
Ну всякие правозащитники его бы осуждали, присваивали бы низкие рейтинги "свободы прессы" и пр. И всё. А так спокойно бы торговали, принимали его с визитом, ездили бы к нему и пожимали руку.

от як людина пояснити дві речі. перша - світ вже не мислить цими категоріями середини 20 сторіччя про свого "сукіна сина". найближчий приклад - Ізраіль. багато кому не подобається те, як вони палестинців до тями приводять.
1. Откуда вы взяли, что "вже не мислить"?
Уж не буду вспоминать
2. Израиль точно не диктатура. "багато кому не подобається" и что?

й друге - у будь-якого диктатора рано чи пізно зносить дах. наведіть приклад, де диктатура спокійно живе в своїх кордонах. може Ірак Хусейна, чого він поліз в Кувейт? КНДР? Іран? Венесуела? які ще приклади диктатур?

Сінгапур та Південну Корею не треба наводити, вони потім перейшли до нормального укладу

Франко, Салазар. Та же КНДР угрожает Южной, но тем не менее войну уже сколько лет не начинает, нерукопожатная она по другим причинам. Да и Южная "потім перейшла", но сколько лет была диктатурой и при этом союзником США.
Уж не буду вспоминать Пиночета и прочих латиноамериканцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 11:22

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Цензуру можна не посилювати, а підвищити "роз'яснення" необхідності посилення примусу.

Я бы это сформулировал немножко иначе.
В современном мире вообще не нужна цензура. Свобода слова, неконтролируемо льющаяся из самых разных источников, все делает за нее.
Когда вбрасываются десятки вариантов информации и сотни вариантов ее трактовок, обывателю практически невозможно отделить достоверную информацию от откровенного бреда. Весь вопрос сводиться к тому, кто кричит громче (охватывает больше каналов).
300 ТГ каналов вполне достаточно, чтобы окончательно запутаться :)

ЗЫ Я такой же обыватель, и тоже не в состоянии добыть из груд мусора достаточно информации.

Саме так.

Лише додам: саме отаке величезне різноманіття вибору (л'ющихся потоків) закриває суть -- відсутність вибору для пересічного по факту. Він обере саме те, як ви вказали - образно "кто кричит громче (охватывает больше каналов)". Хто ліпше грає на психології, маніпулює.

Ілюзія вибору...
Це як дитині запропонувати на вибір різні шкідливі цукерки в яскравих обгортках та полезні кашки.
А коли він обере конкретну цукерку, то заявляти --- сам обрав. Ще й серед усіх цукерок саме цю.

Ілюзія. Ілюзія вибору.

Сужу навіть по собі...
Чим більше підвищується рівень знань, тим більше розумію наскільки помилявся раніше.
А я ще відмінно розумію, що й зара (коли і вік чималий, і можливість є цікавитися взнавати більше і більше) не знаю навіть 30% інформації, яка потрібна для уяви про дійсність. Тобто що скоріше за все маю багато хибних уявлень і зараз.
-------
Головне це надати підстави або запевнення людині, що вона права.
Всі (навіть останні злодії) іскрєннє вірять-знають, що вони праві.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 11:58

*Тем временем Трамп анонсирует существенные геополитические изменения Географии. Ранее он "присоединил" Канаду и "установил контроль" над Мексикой...

Он потребовал либо отменить пошлины для кораблей США либо отдать Панамский канал США...

Панама сказала, что суверенитетом не торгует... Трамп ответил "посмотрим"...

И перешел к Гренландии... Сказал, чо обязательно нужно любым образом присоединить Гренландию к США... Ранее он уже пробовал ее купить у Дании..

По его словам, владение островом является "абсолютной необходимостью" для США "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире"...* (С)
__________________________________
Зрозуміло, що це лише слова.
Але...
Доктрини Монро нема ж))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:05

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Угу, при средней зарплате на руки где-то 420 долл., а медианной ещё ниже. Получил и покупай и квартиру, и "путівку, тачку чи що хоче".
И насчёт половины вы, по-моему, преувеличиваете.

Якщо ми оперуємо цифрами, то легше дійти істини:
15.12.2024, 10:27 — Особисті фінанси
У доларовому еквіваленті середня зарплата в Україні склала 532 долари, перевищивши довоєнний показник 2021 року у 514 доларів. https://news.finance.ua/ua/serednya-zar ... 1734101966

Тіньового сектору такого не було, а там час від часу випливають просто фантастичні цифри і квартири-вілли не тільки в межах неньки.
Вы не обратили внимание, я написал о средней зарплате на руки. Отнимите хотя бы подоходный и военный налог и получите ту цифру, которую я написал.
А когда не было такого теневого сектора? В 2021 или в Союзе? Если в 2021, то тоже был. В Союзе не было.

І скільки % протирало штани в парткомі чи ще де? Менше 1%. Для тих, хто підкеровує, зараз зовсім не гірше живеться. Для тих хто працює, та ще і з певною кваліфікацією, то доробитись до чогось стало досяжніше ніж дочекатись виділеного в ті часи. Відкрились для імпорту, але і привідкрили для експорту. Яким чином досягли теперішнього рівня споживання це вже технічна сторона, але що він суттєво вищий на загал за тодішній, це видно хоча би вийшовши на вулицю і глянувши на потік недешевих тачок. Так само глянути на новобудови чи ЖК чи приватний сектор - різниця теперішніх і тодішніх ще більша ніж між лімузинами та запорожцями.
Повторюсь, на жаль якраз десь упустили формування і фінансування нових суспільних проєктів таких, як армія, інфраструктура і т.д. через адекватне оподаткування всіх і вся. Ось і зараз тим хто платив уже підняли податки, а хто ні, так і далі не платить. І от зараз ці всі дедлайни і штрафи пов'язані з оновленням даних, щось зовсім не чути, щоб масово штрафували і збирали озвучені штрафи.
Да, для врача-стоматолога или хорошего хирурга стало легче заработать, для какого-то руководителя. А для работника со средней зарплатой 420 долл. на руки заработать на квартиру задача практически недостижимая.
И учтите, что очень многие сегодняшние "лимузины" хорошо бушные, явно "пенсионного" возраста. Новых значительно меньше. И покупаются квартиры/лимузины или за счёт теневых доходов/взяток, или благодаря тому, что дифференциация доходов сегодня значительно выше, чем в Союзе. Ещё за счёт появления значительной прослойки людей, работающих на Запад ( в основном айтишники), или ездящих туда на заработки. Хорошо это или плохо обсуждать не буду.
И ещё. Если бы не "упустили формування і фінансування нових суспільних проєктів таких, як армія, інфраструктура і т.д.", то доходы населения были бы существенно ниже, так же, как это происходило в Союзе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 гру, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:09

ЛАД
то доходы населения были бы существенно ниже, так же, как это происходило в Союзе.


Розплата за відсутність отих витрат йде зараз. І доходи ще добряче схлопнуться.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:10

ЛАД
Подейкують, що американців дратує, коли європейці похваляються своїми соцстандартами.
Бо європейці зручно влаштувались -- отримали захист від США, а визволені ресурси направили на оті соцстандарти. Та економіку.

Трамп хоче це виправити.

А у вашому обгоренні є питання: і на фуя совдепу було витрачати оті кошти на оборону від Заходу-НАТО, якщо все рівно здався (програв) навіть без бою?
Якщо програв би з боєм, то тим паче.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:18

  detroytred написав:Он потребовал либо отменить пошлины для кораблей США либо отдать Панамский канал США...
трамп дыбыл. и кто ждет от него мира - наивный кролик. Если умнейший Шольц не смог договориться, то клоун трамп тем более.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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