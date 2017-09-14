Проблема в самому ЄС.
Що нема в нього єдності...
Пролунала думка: в ЄС формується нова вісь -- Австрія, Словаччина, Угорщина під патронатом США.
Деякі тяготіють до Британії.
Деякі, як Франція, сама по собі.
Тобто ЄС це не Китай і не США.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 10:42
Додано: Пон 23 гру, 2024 11:00
Герои... ?
Так, по-вашему?
Додано: Пон 23 гру, 2024 11:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я бы это сформулировал немножко иначе.
В современном мире вообще не нужна цензура. Свобода слова, неконтролируемо льющаяся из самых разных источников, все делает за нее.
Когда вбрасываются десятки вариантов информации и сотни вариантов ее трактовок, обывателю практически невозможно отделить достоверную информацию от откровенного бреда. Весь вопрос сводиться к тому, кто кричит громче (охватывает больше каналов).
300 ТГ каналов вполне достаточно, чтобы окончательно запутаться
ЗЫ Я такой же обыватель, и тоже не в состоянии добыть из груд мусора достаточно информации.
Додано: Пон 23 гру, 2024 11:13
1. Откуда вы взяли, что "вже не мислить"?
Уж не буду вспоминать
2. Израиль точно не диктатура. "багато кому не подобається" и что?
Франко, Салазар. Та же КНДР угрожает Южной, но тем не менее войну уже сколько лет не начинает, нерукопожатная она по другим причинам. Да и Южная "потім перейшла", но сколько лет была диктатурой и при этом союзником США.
Уж не буду вспоминать Пиночета и прочих латиноамериканцев.
Додано: Пон 23 гру, 2024 11:22
Саме так.
Лише додам: саме отаке величезне різноманіття вибору (л'ющихся потоків) закриває суть -- відсутність вибору для пересічного по факту. Він обере саме те, як ви вказали - образно "кто кричит громче (охватывает больше каналов)". Хто ліпше грає на психології, маніпулює.
Ілюзія вибору...
Це як дитині запропонувати на вибір різні шкідливі цукерки в яскравих обгортках та полезні кашки.
А коли він обере конкретну цукерку, то заявляти --- сам обрав. Ще й серед усіх цукерок саме цю.
Ілюзія. Ілюзія вибору.
Сужу навіть по собі...
Чим більше підвищується рівень знань, тим більше розумію наскільки помилявся раніше.
А я ще відмінно розумію, що й зара (коли і вік чималий, і можливість є цікавитися взнавати більше і більше) не знаю навіть 30% інформації, яка потрібна для уяви про дійсність. Тобто що скоріше за все маю багато хибних уявлень і зараз.
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Головне це надати підстави або запевнення людині, що вона права.
Всі (навіть останні злодії) іскрєннє вірять-знають, що вони праві.
Додано: Пон 23 гру, 2024 11:58
*Тем временем Трамп анонсирует существенные геополитические изменения Географии. Ранее он "присоединил" Канаду и "установил контроль" над Мексикой...
Он потребовал либо отменить пошлины для кораблей США либо отдать Панамский канал США...
Панама сказала, что суверенитетом не торгует... Трамп ответил "посмотрим"...
И перешел к Гренландии... Сказал, чо обязательно нужно любым образом присоединить Гренландию к США... Ранее он уже пробовал ее купить у Дании..
По его словам, владение островом является "абсолютной необходимостью" для США "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире"...* (С)
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Зрозуміло, що це лише слова.
Але...
Доктрини Монро нема ж))
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:05
Вы не обратили внимание, я написал о средней зарплате на руки. Отнимите хотя бы подоходный и военный налог и получите ту цифру, которую я написал.
А когда не было такого теневого сектора? В 2021 или в Союзе? Если в 2021, то тоже был. В Союзе не было.
Да, для врача-стоматолога или хорошего хирурга стало легче заработать, для какого-то руководителя. А для работника со средней зарплатой 420 долл. на руки заработать на квартиру задача практически недостижимая.
И учтите, что очень многие сегодняшние "лимузины" хорошо бушные, явно "пенсионного" возраста. Новых значительно меньше. И покупаются квартиры/лимузины или за счёт теневых доходов/взяток, или благодаря тому, что дифференциация доходов сегодня значительно выше, чем в Союзе. Ещё за счёт появления значительной прослойки людей, работающих на Запад ( в основном айтишники), или ездящих туда на заработки. Хорошо это или плохо обсуждать не буду.
И ещё. Если бы не "упустили формування і фінансування нових суспільних проєктів таких, як армія, інфраструктура і т.д.", то доходы населения были бы существенно ниже, так же, как это происходило в Союзе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 гру, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:09
ЛАД
Розплата за відсутність отих витрат йде зараз. І доходи ще добряче схлопнуться.
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:10
ЛАД
Подейкують, що американців дратує, коли європейці похваляються своїми соцстандартами.
Бо європейці зручно влаштувались -- отримали захист від США, а визволені ресурси направили на оті соцстандарти. Та економіку.
Трамп хоче це виправити.
А у вашому обгоренні є питання: і на фуя совдепу було витрачати оті кошти на оборону від Заходу-НАТО, якщо все рівно здався (програв) навіть без бою?
Якщо програв би з боєм, то тим паче.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:18
трамп дыбыл. и кто ждет от него мира - наивный кролик. Если умнейший Шольц не смог договориться, то клоун трамп тем более.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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