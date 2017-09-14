І скільки % протирало штани в парткомі чи ще де? Менше 1%. Для тих, хто підкеровує, зараз зовсім не гірше живеться. Для тих хто працює, та ще і з певною кваліфікацією, то доробитись до чогось стало досяжніше ніж дочекатись виділеного в ті часи. Відкрились для імпорту, але і привідкрили для експорту. Яким чином досягли теперішнього рівня споживання це вже технічна сторона, але що він суттєво вищий на загал за тодішній, це видно хоча би вийшовши на вулицю і глянувши на потік недешевих тачок. Так само глянути на новобудови чи ЖК чи приватний сектор - різниця теперішніх і тодішніх ще більша ніж між лімузинами та запорожцями.

Повторюсь, на жаль якраз десь упустили формування і фінансування нових суспільних проєктів таких, як армія, інфраструктура і т.д. через адекватне оподаткування всіх і вся. Ось і зараз тим хто платив уже підняли податки, а хто ні, так і далі не платить. І от зараз ці всі дедлайни і штрафи пов'язані з оновленням даних, щось зовсім не чути, щоб масово штрафували і збирали озвучені штрафи.