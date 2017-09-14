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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114401144111442114431144411445>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:19

  Hotab написав:ЛАД
то доходы населения были бы существенно ниже, так же, как это происходило в Союзе.


Розплата за відсутність отих витрат йде зараз. І доходи ще добряче схлопнуться.

Верно.
Для Ой+ добавлю. Не стоит так в лоб сравнивать разные исторические промежутки. Уровень жизни среднего человека начала 80-х в Союзе тоже показался бы дореволюционному человеку раем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:24

  ЛАД написав:Герои... ?
Так, по-вашему?
вам чешется создать конфликт? В моем понимании героев вообще нет. Это идолопоклонство. У каждого человека есть светлые и не очень светлые поступки. Уже делали героем надю савченко. Сюжет фильма нестандартный. Мы привыкли что подростки 2МВ обязательно борятся с фашистами, а тут с советской властью. Поэтому разместил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 12:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:26

  detroytred написав:ЛАД
Подейкують, що американців дратує, коли європейці похваляються своїми соцстандартами.
Бо європейці зручно влаштувались -- отримали захист від США, а визволені ресурси направили на оті соцстандарти. Та економіку.

Трамп хоче це виправити.

А у вашому обгоренні є питання: і на фуя совдепу було витрачати оті кошти на оборону від Заходу-НАТО, якщо все рівно здався (програв) навіть без бою?
Якщо програв би з боєм, то тим паче.

Если бы сохранял какую-то степень диктатуры, то не проиграл бы ни без боя, ни, тем более, с боем. КНР не проиграла.
Европа резко уменьшила военные расходы после развала Союза и окончания холодной войны. И если бы не Путин, то они и сейчас не думали бы об их повышении.
Но США тоже сильно уменьшили расходы на оборону по сравнению с "холодной войной" относительно ВВП.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:28

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Он потребовал либо отменить пошлины для кораблей США либо отдать Панамский канал США...
трамп дыбыл. и кто ждет от него мира - наивный кролик. Если умнейший Шольц не смог договориться, то клоун трамп тем более.

Трамп - не дибіл, а лише консерватор (радикальний респ).
Представник тієї ж глобалізації, що і в демів, тільки іншим методом -- через зростання самого себе напряму! за рахунок оточуючих.

Трамп вигідний демократам.
Тому. Він. Так. І переміг.
Він, як таран, знесе деякі перешкоди.
Для них.
По демократичному це довго та нудно.
Трамп швидко..

З.и. ота спокійна перемога Трампа після отого галасу напередодні про громадянську війну тощо, мене однозначно переконала в наявності "глубинного государства" в США...
Де респи-деми лише кукли-інструменти.
А сім'ї-клани вирішують.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 12:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:33

Вантажне судно "Sparta", яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху ― вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії.

"Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях ― на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі. Частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії", - йдеться у повідомленні.


трубка замінюється за 2 години(макс), про такі дрібні поломки навіть на судні (окрім капітана і машинної команди) не всі знають, а ГУР вже знає...
шпігун серед екіпажу?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:41

detroytred китай кратно усилился экономически и претендует на пост геополитического лидера, воевать с Китаем не хочет ни США ни Европа, поэтому будут уступки. Какие думайте сами. Имхо большие, гораздо больше чем Украина. вплоть до 2й мировой валюты и железного занавеса между сторонниками китая и сторонниками США. Путин карманный диктатор как и Ким. Нет смысла с ним о чем либо договариваться, он выполняет приказы китайской компартии. Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 12:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:43

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Герои... ?
Так, по-вашему?
вам чешется создать конфликт? В моем понимании героев вообще нет. Это идолопоклонство. У каждого человека есть светлые и не очень светлые поступки. Уже делали героем надю савченко. Сюжет фильма нестандартный. Мы привыкли что подростки 2МВ обязательно борятся с фашистами, а тут с советской властью. Поэтому разместил.


5хв вистачіло на огляд фільму-гра на аматорському рівні, марна трата часу

як так всі фільми дивлюсь, навіть голлівудські -не подобається вимикаю (вчора з третьої спроби намагався додивитись фільм, який у 2024 отримав 6 оскарів (дивитись такі фільм як тортури)

радянський фільм Спортлото82, коли актор михайло пуговків кормив апельсинами актора кокшенова
https://www.youtube.com/watch?v=bcSoMY56zW8
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:48

4 Дюрі: зажрате ІТ виводить валюту

https://blog.djinni.co/post/2024-report

Найбільше падіння — у вакансіях для найбільш досвідчених. Їх кількість зменшилась на 35%, а частка - з 24 до 20%.

зарплати у вакансіях розробників цього року нижчі, ніж минулого
Зарплати у вакансіях senior розробників цього року майже стабільно $3.5-5К. На такому рівні вони тримаються з третього кварталу 2023. На початку 22-го це було $4.5-6.5К (але не довго).

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:50

  prodigy написав:5хв вистачіло на огляд фільму-гра на аматорському рівні, марна трата часу
сочувствую, скучно ж вам жить наверное, если питаться только мировыми шедеврами можно и с голоду умереть.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:50

  Wirująświatła написав:detroytred китай кратно усилился экономически и претендует на пост геополитического лидера, воевать с Китаем не хочет ни США ни Европа, поэтому будут уступки. Какие думайте сами. Имхо большие, гораздо больше чем Украина. вплоть до 2й мировой валюты и железного занавеса между сторонниками китая и сторонниками США.


будут уступки

жодних

Европа вже ввела митні барьери для китайського автопрому, будуть тільки посилювати
це не росія, киди можна завезти мерседес/бмв по сірому
Німецький автобудівний та авіамоторний концерн BMW заявив про викриття схеми, за допомогою якої їхні автомобілі постачали до Росії.

Згідно із заявою концерну, яку публікує DW, поставки на територію Російської Федерації стали можливими завдяки порушенням в експорті автомобілів з філії у місті Ганновер. Експорт уже зупинили, а співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність, звільнили.

За даними Business Insider, росіяни отримали понад 100 автомобілів преміум-класу завдяки забороненими експортним операціям, які здійснювали співробітники заводу у Ганновері.


після 20 січня Трамп пообіцяв Китаю пекло (десятки тисяч товарів підпадають під мито США).


вплоть до 2й мировой валюты и железного занавеса между сторонниками китая и сторонниками США.


ниякого занавеса не відбудеться
про другу валюту Трамп вже пояснив товариству briks

Trump threatens 100% tariff on Brics nations if they try to replace dollar

https://www.bbc.com/news/articles/cgrwj0p2dd9o

це ваші особисті фантазії-чи результат впливу російський тг?
prodigy
 
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