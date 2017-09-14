Верно.
Для Ой+ добавлю. Не стоит так в лоб сравнивать разные исторические промежутки. Уровень жизни среднего человека начала 80-х в Союзе тоже показался бы дореволюционному человеку раем.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 12:19
Верно.
Для Ой+ добавлю. Не стоит так в лоб сравнивать разные исторические промежутки. Уровень жизни среднего человека начала 80-х в Союзе тоже показался бы дореволюционному человеку раем.
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:24
вам чешется создать конфликт? В моем понимании героев вообще нет. Это идолопоклонство. У каждого человека есть светлые и не очень светлые поступки. Уже делали героем надю савченко. Сюжет фильма нестандартный. Мы привыкли что подростки 2МВ обязательно борятся с фашистами, а тут с советской властью. Поэтому разместил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:26
Если бы сохранял какую-то степень диктатуры, то не проиграл бы ни без боя, ни, тем более, с боем. КНР не проиграла.
Европа резко уменьшила военные расходы после развала Союза и окончания холодной войны. И если бы не Путин, то они и сейчас не думали бы об их повышении.
Но США тоже сильно уменьшили расходы на оборону по сравнению с "холодной войной" относительно ВВП.
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:28
Трамп - не дибіл, а лише консерватор (радикальний респ).
Представник тієї ж глобалізації, що і в демів, тільки іншим методом -- через зростання самого себе напряму! за рахунок оточуючих.
Трамп вигідний демократам.
Тому. Він. Так. І переміг.
Він, як таран, знесе деякі перешкоди.
Для них.
По демократичному це довго та нудно.
Трамп швидко..
З.и. ота спокійна перемога Трампа після отого галасу напередодні про громадянську війну тощо, мене однозначно переконала в наявності "глубинного государства" в США...
Де респи-деми лише кукли-інструменти.
А сім'ї-клани вирішують.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 12:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:33
трубка замінюється за 2 години(макс), про такі дрібні поломки навіть на судні (окрім капітана і машинної команди) не всі знають, а ГУР вже знає...
шпігун серед екіпажу?
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:41
detroytred китай кратно усилился экономически и претендует на пост геополитического лидера, воевать с Китаем не хочет ни США ни Европа, поэтому будут уступки. Какие думайте сами. Имхо большие, гораздо больше чем Украина. вплоть до 2й мировой валюты и железного занавеса между сторонниками китая и сторонниками США. Путин карманный диктатор как и Ким. Нет смысла с ним о чем либо договариваться, он выполняет приказы китайской компартии. Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 12:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:43
5хв вистачіло на огляд фільму-гра на аматорському рівні, марна трата часу
як так всі фільми дивлюсь, навіть голлівудські -не подобається вимикаю (вчора з третьої спроби намагався додивитись фільм, який у 2024 отримав 6 оскарів (дивитись такі фільм як тортури)
радянський фільм Спортлото82, коли актор михайло пуговків кормив апельсинами актора кокшенова
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:48
4 Дюрі: зажрате ІТ виводить валюту
Найбільше падіння — у вакансіях для найбільш досвідчених. Їх кількість зменшилась на 35%, а частка - з 24 до 20%.
зарплати у вакансіях розробників цього року нижчі, ніж минулого
Зарплати у вакансіях senior розробників цього року майже стабільно $3.5-5К. На такому рівні вони тримаються з третього кварталу 2023. На початку 22-го це було $4.5-6.5К (але не довго).
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:50
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:50
жодних
Европа вже ввела митні барьери для китайського автопрому, будуть тільки посилювати
це не росія, киди можна завезти мерседес/бмв по сірому
після 20 січня Трамп пообіцяв Китаю пекло (десятки тисяч товарів підпадають під мито США).
ниякого занавеса не відбудеться
про другу валюту Трамп вже пояснив товариству briks
це ваші особисті фантазії-чи результат впливу російський тг?
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