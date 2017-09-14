prodigy написав:це ваші особисті фантазії-чи результат впливу російський тг?
почему мои фантазии должны чем то ограничиваться? у них нет правил в отличии от формальной логики, зарегулированной со всех сторон.
prodigy написав:про другу валюту Трамп вже пояснив товариству briks
он и войну обещал закончить за неделю, а вы как суслики верите.
prodigy написав:Европа вже ввела митні барьери для китайського автопрому, будуть тільки посилювати
проходили уже барьеры, когда устаревший ланос стоил как новая киа, шкода или форд В класса, и в 2р дороже чем на рф. Китайские авто завоюют мир, а Европа будет сама ездить на мерсах, ауди, опелях, бмв и фольцвагенах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Думаете за неделю не успеет? -- та вчерашняя трех-ходовочка выглядит вполне реализуемой...
любой мировой лидер был бы счастлив закончить войну и войти в историю 2м черчиллем-миротворцем. Сколько пыталось? Из крупных Эрдоган, Макрон, Шольц. Байден даже не пытался, потому что знает цену, которую запросит путин. Индия и Китай могли бы закончить войну экономической дубинкой - прекратить импорт из рф. Но не хотят. Очевидно на кону огромные ставки, и ни одна страна кроме рф не готова столько платить, или точнее сжигать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 13:10, всього редагувалось 3 разів.
ЗСУ опинилися у повному оточенні в Макарівці – DeepState
ЗСУ опинилися в повному оточенні в Макарівці. Котел навколо них закрився. Про це свідчить оновлена карта DeepState "Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюсь вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію…", – додав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс". https://tsn.ua/ukrayina/zsu-opinilisya- ... 29328.html
_hunter написав:Думаете за неделю не успеет? -- та вчерашняя трех-ходовочка выглядит вполне реализуемой...
любой мировой лидер был бы счастлив закончить войну и войти в историю 2м черчиллем-миротворцем. Сколько пыталось? Из крупных Эрдоган, Макрон, Шольц. Байден даже не пытался, потому что знает цену, которую запросит путин.
А какие у них рычаги давления есть? -- что на одну сторону, что на другую? Шольц каски поставлять перестанет? Или Макрон свои десять БМП заберет? Про ввод французких войск я даже говорить не буду...
_hunter написав:Думаете за неделю не успеет? -- та вчерашняя трех-ходовочка выглядит вполне реализуемой...
любой мировой лидер был бы счастлив закончить войну и войти в историю 2м черчиллем-миротворцем. Сколько пыталось? Из крупных Эрдоган, Макрон, Шольц. Байден даже не пытался, потому что знает цену, которую запросит путин.
Їздити можуть не тільки з причини про мир, а ще й для участі в розподілі пиріга. Точніше в домовляннях про нові умови в регіоні. Свою частку (не обов'язково територіями-то) хочуть всі... Навіть Лука заявив: якщо перемовини, то за столом повинен бути і він. Те ж саме Польща ... прямим текстом. І не тільки вона.
В цьому суть намагань... А не особисто увійти в історію миротворцем.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Согласно условиям, Disney отныне владеет кино- и телестудиями Fox, телесетью FX, телеканалами семейства National Geographic, индийским телегигантом Star India.
не цікаво дивитись фільми діснея, який вже давно заглючився на комексах (Дедпул проти Россамахи-це результат кризису в кінематографі), хоч я кажуть вони скупили права на всі сценарії за останні 20 років, але нічого цікавого окрім франшиз (ЛюдиХ, Рятівники і іншу бредятину не знімають, бо пракнуть не "містецтва", а прораховують касові прибутки , нічого власного-тільки бізнес.
Пиксар у 2026 планує випустити "Історія Іграшок 6", вже після сіквелу зрозуміло, що ідея іграшок вичерпала себе, але касові збори кажуть , що давай 6-7-15.
Wirująświatła написав:detroytred китай кратно усилился экономически и претендует на пост геополитического лидера, воевать с Китаем не хочет ни США ни Европа, поэтому будут уступки. Какие думайте сами. Имхо большие, гораздо больше чем Украина. вплоть до 2й мировой валюты и железного занавеса между сторонниками китая и сторонниками США. Путин карманный диктатор как и Ким. Нет смысла с ним о чем либо договариваться, он выполняет приказы китайской компартии. Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?
А Китай також не хоче воювати. Тим більше з Китаю такий собі "воїн"(історично). Китай САМ не хоче робити юань 2 світовою валютою. Нафіг Китаю залізний занавіс? Ви ж самі пишете що він хоче завоювати весь світ своїми товарами. Путін не "карманный диктатор" Сі, не потрібно так сильно применшувати самостійність путіна і рф.
prodigy написав:з (інфо) помийки не харчуюсь, слово пацана і тд не дивлюсь (мені огидні такі шедеври),
значит повесьте себе медальку на голову. нахуя вы сейчас провоцируете конфликт? вам же сказал бандерлог, пишите что то хорошее, в противовес оппонентам. Не доходит смысл этой глубокой фразы? IQ пробовали мерять? провокация конфликтов не от высокого IQ.