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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1144111442114431144411445>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:54

  prodigy написав:це ваші особисті фантазії-чи результат впливу російський тг?
почему мои фантазии должны чем то ограничиваться? у них нет правил в отличии от формальной логики, зарегулированной со всех сторон.
  prodigy написав:про другу валюту Трамп вже пояснив товариству briks
он и войну обещал закончить за неделю, а вы как суслики верите.
  prodigy написав:Европа вже ввела митні барьери для китайського автопрому, будуть тільки посилювати
проходили уже барьеры, когда устаревший ланос стоил как новая киа, шкода или форд В класса, и в 2р дороже чем на рф. Китайские авто завоюют мир, а Европа будет сама ездить на мерсах, ауди, опелях, бмв и фольцвагенах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:01

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:це ваші особисті фантазії-чи результат впливу російський тг?
почему мои фантазии должны чем то ограничиваться? у них нет правил в отличии от формальной логики, зарегулированной со всех сторон.
  prodigy написав:про другу валюту Трамп вже пояснив товариству briks
он и войну обещал закончить за неделю, а вы как суслики верите.
Европа вже ввела митні барьери для китайського автопрому, будуть тільки посилювати
ходили уже через барьеры, когда устаревший ланос стоил как новая шкода или форд б класса. Китайские авто завоюют мир, а Европа будет сама ездить на мерсах, ауди, опелях, бмв и фольцвагенах.

Думаете за неделю не успеет? -- та вчерашняя трех-ходовочка выглядит вполне реализуемой...
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:03

  _hunter написав:Думаете за неделю не успеет? -- та вчерашняя трех-ходовочка выглядит вполне реализуемой...
любой мировой лидер был бы счастлив закончить войну и войти в историю 2м черчиллем-миротворцем. Сколько пыталось? Из крупных Эрдоган, Макрон, Шольц. Байден даже не пытался, потому что знает цену, которую запросит путин. Индия и Китай могли бы закончить войну экономической дубинкой - прекратить импорт из рф. Но не хотят. Очевидно на кону огромные ставки, и ни одна страна кроме рф не готова столько платить, или точнее сжигать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 13:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:05

ЗСУ опинилися у повному оточенні в Макарівці – DeepState

ЗСУ опинилися в повному оточенні в Макарівці. Котел навколо них закрився.
Про це свідчить оновлена карта DeepState
"Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюсь вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію…", – додав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".
https://tsn.ua/ukrayina/zsu-opinilisya- ... 29328.html
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:09

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Думаете за неделю не успеет? -- та вчерашняя трех-ходовочка выглядит вполне реализуемой...
любой мировой лидер был бы счастлив закончить войну и войти в историю 2м черчиллем-миротворцем. Сколько пыталось? Из крупных Эрдоган, Макрон, Шольц. Байден даже не пытался, потому что знает цену, которую запросит путин.

А какие у них рычаги давления есть? -- что на одну сторону, что на другую? :shock:
Шольц каски поставлять перестанет? Или Макрон свои десять БМП заберет? :lol:
Про ввод французких войск я даже говорить не буду...
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:10

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Думаете за неделю не успеет? -- та вчерашняя трех-ходовочка выглядит вполне реализуемой...
любой мировой лидер был бы счастлив закончить войну и войти в историю 2м черчиллем-миротворцем. Сколько пыталось? Из крупных Эрдоган, Макрон, Шольц. Байден даже не пытался, потому что знает цену, которую запросит путин.

Їздити можуть не тільки з причини про мир, а ще й для участі в розподілі пиріга. Точніше в домовляннях про нові умови в регіоні.
Свою частку (не обов'язково територіями-то) хочуть всі...
Навіть Лука заявив: якщо перемовини, то за столом повинен бути і він.
Те ж саме Польща ... прямим текстом. І не тільки вона.

В цьому суть намагань...
А не особисто увійти в історію миротворцем.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:10

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:5хв вистачіло на огляд фільму-гра на аматорському рівні, марна трата часу
сочувствую, скучно ж вам жить наверное, если питаться только мировыми шедеврами можно и с голоду умереть.


Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хайям.


з (інфо) помийки не харчуюсь, слово пацана і тд не дивлюсь (мені огидні такі шедеври),
стосовно мирових шедеврів-після того, Дісней поглинул менш потужні компанії (
Как Дисней съел Пиксар, Марвел и Лукасфильм
и ХХ век фокс таж шедеврів небагато (опенгеймер -це нудятіна, рідкісна, на кшталт Вбивці квіткової повні)

https://multtov.net.ua/article/173_kak_dis.html

Согласно условиям, Disney отныне владеет кино- и телестудиями Fox, телесетью FX, телеканалами семейства National Geographic, индийским телегигантом Star India.


не цікаво дивитись фільми діснея, який вже давно заглючився на комексах (Дедпул проти Россамахи-це результат кризису в кінематографі), хоч я кажуть вони скупили права на всі сценарії за останні 20 років, але нічого цікавого окрім франшиз (ЛюдиХ, Рятівники і іншу бредятину не знімають, бо пракнуть не "містецтва", а прораховують касові прибутки , нічого власного-тільки бізнес.

Пиксар у 2026 планує випустити "Історія Іграшок 6", вже після сіквелу зрозуміло, що ідея іграшок вичерпала себе, але касові збори кажуть , що давай 6-7-15.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:10

  Wirująświatła написав:detroytred китай кратно усилился экономически и претендует на пост геополитического лидера, воевать с Китаем не хочет ни США ни Европа, поэтому будут уступки. Какие думайте сами. Имхо большие, гораздо больше чем Украина. вплоть до 2й мировой валюты и железного занавеса между сторонниками китая и сторонниками США. Путин карманный диктатор как и Ким. Нет смысла с ним о чем либо договариваться, он выполняет приказы китайской компартии. Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?

А Китай також не хоче воювати. Тим більше з Китаю такий собі "воїн"(історично).
Китай САМ не хоче робити юань 2 світовою валютою.
Нафіг Китаю залізний занавіс? Ви ж самі пишете що він хоче завоювати весь світ своїми товарами.
Путін не "карманный диктатор" Сі, не потрібно так сильно применшувати самостійність путіна і рф.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:13

  prodigy написав:з (інфо) помийки не харчуюсь, слово пацана і тд не дивлюсь (мені огидні такі шедеври),
значит повесьте себе медальку на голову. нахуя вы сейчас провоцируете конфликт? вам же сказал бандерлог, пишите что то хорошее, в противовес оппонентам. Не доходит смысл этой глубокой фразы? IQ пробовали мерять? провокация конфликтов не от высокого IQ.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:16

Wirująświatła
про спроможність Трампа закінчити війну за 24години я ще 3 місяці тому (ще до виборів 5листопада) писав, що це маячня, тому до мене, Ховрах
це ніяким боком не відноситься
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