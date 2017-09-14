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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11442114431144411445>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:18

  andrijk777 написав:Нафіг Китаю залізний занавіс? Ви ж самі пишете що він хоче завоювати весь світ своїми товарами.
я не сказал что железный занавес хочет Китай. Его хотят те кого разрушает растушее влияние Китая.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:18

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:Европа вже ввела митні барьери для китайського автопрому, будуть тільки посилювати
проходили уже барьеры, когда устаревший ланос стоил как новая киа, шкода или форд В класса, и в 2р дороже чем на рф. Китайские авто завоюют мир, а Европа будет сама ездить на мерсах, ауди, опелях, бмв и фольцвагенах.

Порівняли радянський ЗАЗ і корупційну Україна з автогігантами Заходу. :D Така собі аналогія.
А китайські смартфони завоювали світ? Ось так само і "Китайские авто завоюют мир". Поки що вони ще навіть Китай не завоювали.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:19

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:з (інфо) помийки не харчуюсь, слово пацана і тд не дивлюсь (мені огидні такі шедеври),
значит повесьте себе медальку на голову. нахуя вы сейчас провоцируете конфликт? вам же сказал бандерлог, пишите что то хорошее, в противовес оппонентам. Не доходит смысл этой глубокой фразы? IQ пробовали мерять? провокация конфликтов не от высокого IQ.


Ховрах, навчись комунікації з форумчанами, навдаха-психолог

стосовно твого IQ -рівень дівчинки пубертального періоду,
конфлікт з тобою? та ну, не перебільшуй свій вплив на мене)))
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:20

  prodigy написав:Ховрах, навчись комунікації з форумчанами, навдаха-психолог

стосовно твого IQ -рівень дівчинки пубертального періоду,
конфлікт з тобою? та ну, не перебільшуй свій вплив на мене)))
слушай гондон я к тебе не лез ты сам начал мне что то предьявлять, то фильм не такой, то фантазии не такие. Хочешь спровоцировать конфликт? иди нахуй чмо конченное чтоб я тебя тут не видел.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:23

  detroytred написав:
  tester7336 написав:ви вели розмову про те що рівень жорстокості стане сильнішим.
це не можливо зробити як це було в епоху сталіна тому що тоді комі й самі були на фронті. зараз же народ бачить що є рівні а є рівніші - то може й гайки зірвати.
а якщо перейти на окремі групи як ви запропонували - то так. окремим групам можна закручувати. от тільки чи вистачить кількостей тих груп?

Саме так.

Вважаю, що посилення рівня жорсткості примусу цілком можливо без особистого прикладу та участі самих управлінці-можновладців на фронті.
На підставі подій 30-х років.
.......
Не совсем так.
В Голодомор подавлялось меньшинство населения.
Так же, как и Гитлер в каждый конкретный момент подавлял меньшинство немцев - сначала коммунистов, потом сдеков, потом евреев.
У нас сегодня, похоже (судя по форуму и ходу мобилизации) надо подавлять большинство населения. Правда, большинство не вооружено, а вооружённая армия, вероятно, поддержит. Как Бобюа предлагал стрелять по коленям. Но применить армию против народа...
  Дюрі-бачі написав:detroytred а я бачу 2 проблеми:
1. Свобода слова. Перш ніж закрутити гайки потрібно посилити цензуру
2. Партнери, які фінансують і які за дуже грубе порушення прав людини можуть і санкції накласти
Первое сделать несложно.
За второе "партнёры, возможно, "выразят неудовольствие", и ... всё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:24

  Wirująświatła написав: если питаться только мировыми шедеврами можно и с голоду умереть.

Вже давно дивлюсь будь-що...
Хоч китайське, хоч турецьке, хоч ...))

Критерій -- "вставляє", то й добре.
А щось розумне, корисне є у всьому в світі.

Треба лише роздивитися.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:25

  andrijk777 написав:А китайські смартфони завоювали світ? Ось так само і "Китайские авто завоюют мир". Поки що вони ще навіть Китай не завоювали.
не принимайте буквально. Завоюют мир не означает, что продаваться будут только китайские авто. Просто потеснят остальные марки. Но даже это потеснение в мировых масштабах большое перераспределение средств в пользу Китая, что тянет ни на одну войну. Ума не воевать США и Китаю конечно хватит, а в зонах их влияния могут быть конфликты, пример как наша война с рф (зона влияния Китая).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 13:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:26

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:Ховрах, навчись комунікації з форумчанами, навдаха-психолог

стосовно твого IQ -рівень дівчинки пубертального періоду,
конфлікт з тобою? та ну, не перебільшуй свій вплив на мене)))
слушай гондон я к тебе не лез ты сам начал мне что то предьявлять, то фильм не такой, то фантазии не такие. Хочешь спровоцировать конфликт? иди нахуй чмо конченное чтоб я тебя тут не видел.

EQ пре :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:30

ЛАД
Селяни тоді були більшістю населення. Суттєво більше їх було.
Направлено було саме на них.
Зерно тощо було в них.

Якщо ухилянтів більшість, то
примус *ухилянтів* не є одночасно всіх. Тобто такої вже й масовості не буде.
Мова про застосування додаткових інструментів примусу...
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:36

  Wirująświatła написав:Ума не воевать США и Китаю конечно хватит, а в зонах их влияния могут быть конфликты

Імперії воюють не між собою напряму, а на периферіях. Ще й периферіями.
Байден: рфія - світове лихо. Але сам не хоче воювати з ним.
Пу: воюємо з НАТО. Але бомбить Київ.

Красені....
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