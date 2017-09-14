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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11442114431144411445

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:37

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Кого знесли?
джонсона за ковидную вечеринку... в остальном да мир становится толерантным к грубым нарушениям прав человека. Считается что права нарушают только Сев.Корея, Иран и Сирия ассада. К детям добывающим кобальт претензий нет.
......
Так было всегда.
Вопрос прав человека поднимается тогда, когда это нужно.
  Дюрі-бачі написав:detroytred на заході можуть закривати очі на порушення прав людини і законів коли їм це приносить прибуток. А от Україна поки приносить тільки витрати
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:38

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:Ума не воевать США и Китаю конечно хватит, а в зонах их влияния могут быть конфликты

Імперії воюють не між собою напряму, а на периферіях. Ще й периферіями.
Байден: рфія - світове лихо. Але сам не хоче воювати з ним.
Пу: воюємо з НАТО. Але бомбить Київ.

Красені....

вот именно. прокси войны позволяют им целоваться в засос и давить друг на друга одновременно. Такая сейчас геополитика. Поэтому быстрого окончания войны я не вижу, она нужна как Европе/США так и рф/Китаю. Отсюда все эти задержки с поставками оружия и прочие приколы. Поэтому нет разрешения бить ракетами вглубь рф, это новый виток эскалации, который пока что никому не нужен.
  ЛАД написав:Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
почти одновременно написали одно и тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 13:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:41

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:Ховрах, навчись комунікації з форумчанами, навдаха-психолог

стосовно твого IQ -рівень дівчинки пубертального періоду,
конфлікт з тобою? та ну, не перебільшуй свій вплив на мене)))
слушай гондон я к тебе не лез ты сам начал мне что то предьявлять, то фильм не такой, то фантазии не такие. Хочешь спровоцировать конфликт? иди нахуй чмо конченное чтоб я тебя тут не видел.

Как капитану китобойной подводной лодки стукнуло 60 и он получил возможность бесплатно(не за прайс хрущёвки на поскоте) снова посмотреть буэнос-айрес и кейптаун, все "ухулянты", которые не бегут ногами разминироватть дорогу на Бердянск с лопатой от одного незламщика, стали для него, героя и того, и того флотов, врагами.
Все процессы деградации идут как и в источнике ароматов семинариста.
Интересно как наш Флинт голосовал и не только в 19м году.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:51

барабашов холява, продижи и некоторые другие "старая гвардия" форума. Когда они видят что общаются без них возникает неприятное ощущение, что то типа ревности. В былые времена не одно обсуждение не обходилось без их экспертного участия. Это единственная причина хамского поведения, ну помимо воспитания, хромающего на обе ноги.
Wirująświatła
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