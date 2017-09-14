Так было всегда.
Вопрос прав человека поднимается тогда, когда это нужно.
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:37
Так было всегда.
Вопрос прав человека поднимается тогда, когда это нужно.
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:38
вот именно. прокси войны позволяют им целоваться в засос и давить друг на друга одновременно. Такая сейчас геополитика. Поэтому быстрого окончания войны я не вижу, она нужна как Европе/США так и рф/Китаю. Отсюда все эти задержки с поставками оружия и прочие приколы. Поэтому нет разрешения бить ракетами вглубь рф, это новый виток эскалации, который пока что никому не нужен.
почти одновременно написали одно и тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 13:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:41
Как капитану китобойной подводной лодки стукнуло 60 и он получил возможность бесплатно(не за прайс хрущёвки на поскоте) снова посмотреть буэнос-айрес и кейптаун, все "ухулянты", которые не бегут ногами разминироватть дорогу на Бердянск с лопатой от одного незламщика, стали для него, героя и того, и того флотов, врагами.
Все процессы деградации идут как и в источнике ароматов семинариста.
Интересно как наш Флинт голосовал и не только в 19м году.
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:51
барабашов холява, продижи и некоторые другие "старая гвардия" форума. Когда они видят что общаются без них возникает неприятное ощущение, что то типа ревности. В былые времена не одно обсуждение не обходилось без их экспертного участия. Это единственная причина хамского поведения, ну помимо воспитания, хромающего на обе ноги.
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