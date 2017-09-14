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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:18
Wirująświatła написав: prodigy написав:
Европа вже ввела митні барьери для китайського автопрому, будуть тільки посилювати
проходили уже барьеры, когда устаревший ланос стоил как новая киа, шкода или форд В класса, и в 2р дороже чем на рф. Китайские авто завоюют мир, а Европа будет сама ездить на мерсах, ауди, опелях, бмв и фольцвагенах.
Порівняли радянський ЗАЗ і корупційну Україна з автогігантами Заходу.
Така собі аналогія.
А китайські смартфони завоювали світ? Ось так само і "Китайские авто завоюют мир". Поки що вони ще навіть Китай не завоювали.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:23
detroytred написав: tester7336 написав:
ви вели розмову про те що рівень жорстокості стане сильнішим.
це не можливо зробити як це було в епоху сталіна тому що тоді комі й самі були на фронті. зараз же народ бачить що є рівні а є рівніші - то може й гайки зірвати.
а якщо перейти на окремі групи як ви запропонували - то так. окремим групам можна закручувати. от тільки чи вистачить кількостей тих груп?
Саме так.
Вважаю, що посилення рівня жорсткості примусу цілком можливо без особистого прикладу та участі самих управлінці-можновладців на фронті.
На підставі подій 30-х років.
.......
Не совсем так.
В Голодомор подавлялось меньшинство населения.
Так же, как и Гитлер в каждый конкретный момент подавлял меньшинство немцев - сначала коммунистов, потом сдеков, потом евреев.
У нас сегодня, похоже (судя по форуму и ходу мобилизации) надо подавлять большинство населения. Правда, большинство не вооружено, а вооружённая армия, вероятно, поддержит. Как Бобюа предлагал стрелять по коленям. Но применить армию против народа...
Дюрі-бачі написав:detroytred
а я бачу 2 проблеми:
1. Свобода слова. Перш ніж закрутити гайки потрібно посилити цензуру
2. Партнери, які фінансують і які за дуже грубе порушення прав людини можуть і санкції накласти
Первое сделать несложно.
За второе "партнёры, возможно, "выразят неудовольствие", и ... всё.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:24
Wirująświatła написав:
если питаться только мировыми шедеврами можно и с голоду умереть.
Вже давно дивлюсь будь-що...
Хоч китайське, хоч турецьке, хоч ...))
Критерій -- "вставляє", то й добре.
А щось розумне, корисне є у всьому в світі.
Треба лише роздивитися.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:25
andrijk777 написав:
А китайські смартфони завоювали світ? Ось так само і "Китайские авто завоюют мир". Поки що вони ще навіть Китай не завоювали.
не принимайте буквально. Завоюют мир не означает, что продаваться будут только китайские авто. Просто потеснят остальные марки. Но даже это потеснение в мировых масштабах большое перераспределение средств в пользу Китая, что тянет ни на одну войну. Ума не воевать США и Китаю конечно хватит, а в зонах их влияния могут быть конфликты, пример как наша война с рф (зона влияния Китая).
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 гру, 2024 13:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:30
ЛАД
Селяни тоді були більшістю населення. Суттєво більше їх було.
Направлено було саме на них.
Зерно тощо було в них.
Якщо ухилянтів більшість, то
примус *ухилянтів* не є одночасно всіх. Тобто такої вже й масовості не буде.
Мова про застосування додаткових інструментів примусу...
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:36
Wirująświatła написав:
Ума не воевать США и Китаю конечно хватит, а в зонах их влияния могут быть конфликты
Імперії воюють не між собою напряму, а на периферіях. Ще й периферіями.
Байден: рфія - світове лихо. Але сам не хоче воювати з ним.
Пу: воюємо з НАТО. Але бомбить Київ.
Красені....
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:37
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Кого знесли?
джонсона за ковидную вечеринку... в остальном да мир становится толерантным к грубым нарушениям прав человека. Считается что права нарушают только Сев.Корея, Иран и Сирия ассада. К детям добывающим кобальт претензий нет.
......
Так было всегда.
Вопрос прав человека поднимается тогда, когда это нужно.
Дюрі-бачі написав:detroytred
на заході можуть закривати очі на порушення прав людини і законів коли їм це приносить прибуток. А от Україна поки приносить тільки витрати
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:38
detroytred написав: Wirująświatła написав:
Ума не воевать США и Китаю конечно хватит, а в зонах их влияния могут быть конфликты
Імперії воюють не між собою напряму, а на периферіях. Ще й периферіями.
Байден: рфія - світове лихо. Але сам не хоче воювати з ним.
Пу: воюємо з НАТО. Але бомбить Київ.
Красені....
прокси войны позволяют им целоваться в засос и давить друг на друга одновременно. Такая сейчас геополитика. Поэтому быстрого окончания войны я не вижу, она нужна как Европе/США так и рф/Китаю. Отсюда все эти задержки с поставками оружия и прочие приколы. Поэтому нет разрешения бить ракетами вглубь рф, это новый виток эскалации, который пока что никому не нужен.
ЛАД написав:
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
почти одновременно написали одно и тоже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 гру, 2024 14:19, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 13:59
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Герои... ?
Так, по-вашему?
вам чешется создать конфликт? В моем понимании героев вообще нет. Это идолопоклонство. У каждого человека есть светлые и не очень светлые поступки. Уже делали героем надю савченко. Сюжет фильма нестандартный. Мы привыкли что подростки 2МВ обязательно борятся с фашистами, а тут с советской властью. Поэтому разместил.
Не чешется.
Гитлерюгенд тоже воевали. И тоже без принуждения.
Ребёнка/подростка достаточно легко увлечь практически любыми идеями.
Героизацию Нади Савченко никогда не понимал. Бороться за её освобождение надо было, а делать из неё героя...
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:02
Wirująświatła написав:detroytred
китай кратно усилился экономически и претендует на пост геополитического лидера, воевать с Китаем не хочет ни США ни Европа, поэтому будут уступки. Какие думайте сами. Имхо большие, гораздо больше чем Украина. вплоть до 2й мировой валюты и железного занавеса между сторонниками китая и сторонниками США. Путин карманный диктатор как и Ким. Нет смысла с ним о чем либо договариваться, он выполняет приказы китайской компартии. Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?
А сколько к нему ездило?
Орбан?
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