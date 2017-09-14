RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1144311444114451144611447>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:03

  ЛАД написав:Ребёнка/подростка достаточно легко увлечь практически любыми идеями.
вы хорошую фразу написали. я к ней ещё вернусь.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26527
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:фільм, який у 2024 отримав 6 оскарів
Це який?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31998
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:08

  ЛАД написав:А сколько к нему ездило?

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что знал о готовящемся полномасштабном вторжении России в Украину.

Об этом он заявил во время большой пресс-конференции, пишет Bild.

Шольц рассказал о своей последней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле незадолго до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Чиновник подчеркнул, что Россия готовилась к полномасштабной войне давно.

Во время встречи Шольц и Путин сидели напротив друг друга за длинным столом. И, как утверждает глава правительства ФРГ, он хотел обсудить контроль над вооружением и то, "где и какие ракеты находятся", однако все это "не интересовало Путина, который собирался развязать давно подготовленную войну".

Стоит отметить, что и раньше Шольц рассказывал, что в течение четырехчасовой встречи зимой 2022 года Путин доказывал, что "Украина и Беларусь являются частями России". Еще одной причиной для войны диктатор называл факт стремления вступления Украины в НАТО, несмотря на уверения Шольца, что об этом речь не идет лет 30-ти.


примерно то же самое говорил и Макрон, емнип посетивший путина 7 февраля 2022
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26527
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:12

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred на заході можуть закривати очі на порушення прав людини і законів коли їм це приносить прибуток. А от Україна поки приносить тільки витрати

затраты для бюджетов, а для компаний которые производят оружие - прибыль. В обычной ситуации они бы не получили этих заказов. На 2025 много стран увеличат военные расходы и кто то эти деньги получит.

як в анекдоті: "папа будєт мєньшє піть? нє сина будєт мєньшє єсть" (зеро сам гейм на хлопський розум)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37640
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:18

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:Ума не воевать США и Китаю конечно хватит, а в зонах их влияния могут быть конфликты

Імперії воюють не між собою напряму, а на периферіях. Ще й периферіями.
Байден: рфія - світове лихо. Але сам не хоче воювати з ним.
Пу: воюємо з НАТО. Але бомбить Київ.

Красені....

вот именно. прокси войны позволяют им целоваться в засос и давить друг на друга одновременно. Такая сейчас геополитика. Поэтому быстрого окончания войны я не вижу, она нужна как Европе/США так и рф/Китаю. Отсюда все эти задержки с поставками оружия и прочие приколы. Поэтому нет разрешения бить ракетами вглубь рф, это новый виток эскалации, который пока что никому не нужен.
  ЛАД написав:Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
почти одновременно написали одно и тоже.

Красені!

Напередодні війни чітко:
1. *– Ну, по-перше, звичайно, президент Зеленський має рацію – нікому не слід панікувати. І ніхто цього не робить.*

2. Виразили занепокоєння занепокоєнням:
"Ми дуже чітко висловилися стосовно документів, які ми передали вчора (26 січня) Росії. Ми прислухалися до їхніх занепокоєнь. І поділилися своїми дуже глибокими занепокоєннями, а також занепокоєннями союзників і партнерів у всій Європі щодо дій, які вчиняла і продовжує робити Росія, які загрожують безпеці в усьому євроатлантичному регіоні."

Вишенька:
"І тому питання зараз насправді полягає в тому, який шлях обере президент Путін? Чи вирішить він пристати на, як я вважаю, розумний шлях у дипломатії, щоб побачити, чи зможемо ми поліпшити колективну безпеку? Або ж він відновить агресію Росії проти України? У будь-якому випадку, ми готові."

Тобто ВОНИ (Захід) готові (їм пох), а чи готова була Україна до отакого? Теж пох...
https://www.radiosvoboda.org/a/blinken- ... 74824.html
___________________________________
Трамп може й не потрібно.
Але чи зможе він зупинити це ще - ?
detroytred
 
Повідомлень: 31408
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:21

  detroytred написав:*Тем временем Трамп анонсирует существенные геополитические изменения Географии. Ранее он "присоединил" Канаду и "установил контроль" над Мексикой...

Он потребовал либо отменить пошлины для кораблей США либо отдать Панамский канал США...

Панама сказала, что суверенитетом не торгует... Трамп ответил "посмотрим"...

И перешел к Гренландии... Сказал, чо обязательно нужно любым образом присоединить Гренландию к США... Ранее он уже пробовал ее купить у Дании..

По его словам, владение островом является "абсолютной необходимостью" для США "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире"...* (С)
__________________________________
Зрозуміло, що це лише слова.
Але...
Доктрини Монро нема ж))

в Канаді із совковим ліберастом Кастро-Трюдо намалювася білий і пухнастий, і респи не будуть сотню ярдів "дарувати" в торгбалансі, з Панам-каналом (викопаним за кошти інвесторів США і "дарованим" Картером), там щось про іде про те, що КНР як в себе дома почувається, і його корита чуть не на шару "хотять-плавають" і дядьку Сему дулі крутить. З Мескикою там влаштують справжню Тису. Гренландія, хз., думаю скоро Соскін розкопає де пес закопаний.

Як колись в інстуті казали деякі викладачі: "халяви не буде".
США не збирається оплачувати хотілки та бенкети ліваків та інших популістів "сіриїх і вбогих" і общак НАТО прийдеться платити а не сачкувати.

Різним цицькоцмудильникам обіцяє Трамп відлучення від американської циці: самим не вистачає.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37640
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:32

  detroytred написав:ЛАД
Селяни тоді були більшістю населення. Суттєво більше їх було.
Направлено було саме на них.
Зерно тощо було в них.
Селяни були більшістю. Поэтому я и не писал о подавлении селян. Голодомор был далеко не везде и касался далеко не всех селян.

Якщо ухилянтів більшість, то
примус *ухилянтів* не є одночасно всіх. Тобто такої вже й масовості не буде.
Мова про застосування додаткових інструментів примусу...
Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31998
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:40

  ЛАД написав:
  detroytred написав:ЛАД
Селяни тоді були більшістю населення. Суттєво більше їх було.
Направлено було саме на них.
Зерно тощо було в них.
Селяни були більшістю. Поэтому я и не писал о подавлении селян. Голодомор был далеко не везде и касался далеко не всех селян.

Якщо ухилянтів більшість, то
примус *ухилянтів* не є одночасно всіх. Тобто такої вже й масовості не буде.
Мова про застосування додаткових інструментів примусу...
Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?

не хочу сильно встревать но если бы требовалось отобрать у ухылянтов имущество (аналог зерна) задача была бы намного проще. Но поскольку от ухылянтов хотят выполнения каких то действий (тысячи) это всё усложняет. Каждое действие потребует администрирования. И в итоге окажется затраты на администрирование превышают пользу от ухылянта. Есть видео как одного бусифицированного ловят около десяти тцкашников. Айфоном забиваются гвозди. Каждый тцкашник обходится бюджету в 20-30 тыс грн (или больше). Сколько за 300 тыс бюджетных затрат (+ топливо, + помещения) они поймают улыхянтов, 50-100?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26527
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:41

  ЛАД написав:Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?

Навіщо їх ділити?
Брати кого потрібно і скільки потрібно.
З їх загальної маси.

Справа лише у прийнятті рішення на застосування додаткових інструментів примусу (розширенні існуючих). Офійних і неофіційних.
detroytred
 
Повідомлень: 31408
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:43

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А сколько к нему ездило?

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что знал о готовящемся полномасштабном вторжении России в Украину.

Об этом он заявил во время большой пресс-конференции, пишет Bild.

Шольц рассказал о своей последней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле незадолго до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Чиновник подчеркнул, что Россия готовилась к полномасштабной войне давно.
...........


примерно то же самое говорил и Макрон, емнип посетивший путина 7 февраля 2022

Ездили до войны.
Тогда надо было не ездить, а либо вести переговоры по сути требований Путина, либо чётко "топнуть ножкой", а не рассказывать "то ли поможем Украине, то ли нет" и сколько дней выдержит Украина.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31998
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1144311444114451144611447>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78549
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 250546
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 889037
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.