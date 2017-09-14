Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что знал о готовящемся полномасштабном вторжении России в Украину.



Об этом он заявил во время большой пресс-конференции, пишет Bild.



Шольц рассказал о своей последней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле незадолго до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Чиновник подчеркнул, что Россия готовилась к полномасштабной войне давно.



Во время встречи Шольц и Путин сидели напротив друг друга за длинным столом. И, как утверждает глава правительства ФРГ, он хотел обсудить контроль над вооружением и то, "где и какие ракеты находятся", однако все это "не интересовало Путина, который собирался развязать давно подготовленную войну".



Стоит отметить, что и раньше Шольц рассказывал, что в течение четырехчасовой встречи зимой 2022 года Путин доказывал, что "Украина и Беларусь являются частями России". Еще одной причиной для войны диктатор называл факт стремления вступления Украины в НАТО, несмотря на уверения Шольца, что об этом речь не идет лет 30-ти.