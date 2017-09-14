Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что знал о готовящемся полномасштабном вторжении России в Украину.
Об этом он заявил во время большой пресс-конференции, пишет Bild.
Шольц рассказал о своей последней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле незадолго до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Чиновник подчеркнул, что Россия готовилась к полномасштабной войне давно.
Во время встречи Шольц и Путин сидели напротив друг друга за длинным столом. И, как утверждает глава правительства ФРГ, он хотел обсудить контроль над вооружением и то, "где и какие ракеты находятся", однако все это "не интересовало Путина, который собирался развязать давно подготовленную войну".
Стоит отметить, что и раньше Шольц рассказывал, что в течение четырехчасовой встречи зимой 2022 года Путин доказывал, что "Украина и Беларусь являются частями России". Еще одной причиной для войны диктатор называл факт стремления вступления Украины в НАТО, несмотря на уверения Шольца, что об этом речь не идет лет 30-ти.
примерно то же самое говорил и Макрон, емнип посетивший путина 7 февраля 2022
Wirująświatła написав:Ума не воевать США и Китаю конечно хватит, а в зонах их влияния могут быть конфликты
Імперії воюють не між собою напряму, а на периферіях. Ще й периферіями. Байден: рфія - світове лихо. Але сам не хоче воювати з ним. Пу: воюємо з НАТО. Але бомбить Київ.
Красені....
вот именно. прокси войны позволяют им целоваться в засос и давить друг на друга одновременно. Такая сейчас геополитика. Поэтому быстрого окончания войны я не вижу, она нужна как Европе/США так и рф/Китаю. Отсюда все эти задержки с поставками оружия и прочие приколы. Поэтому нет разрешения бить ракетами вглубь рф, это новый виток эскалации, который пока что никому не нужен.
ЛАД написав:Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
почти одновременно написали одно и тоже.
Красені!
Напередодні війни чітко: 1. *– Ну, по-перше, звичайно, президент Зеленський має рацію – нікому не слід панікувати. І ніхто цього не робить.*
2. Виразили занепокоєння занепокоєнням: "Ми дуже чітко висловилися стосовно документів, які ми передали вчора (26 січня) Росії. Ми прислухалися до їхніх занепокоєнь. І поділилися своїми дуже глибокими занепокоєннями, а також занепокоєннями союзників і партнерів у всій Європі щодо дій, які вчиняла і продовжує робити Росія, які загрожують безпеці в усьому євроатлантичному регіоні."
Вишенька: "І тому питання зараз насправді полягає в тому, який шлях обере президент Путін? Чи вирішить він пристати на, як я вважаю, розумний шлях у дипломатії, щоб побачити, чи зможемо ми поліпшити колективну безпеку? Або ж він відновить агресію Росії проти України? У будь-якому випадку, ми готові."
detroytred написав:*Тем временем Трамп анонсирует существенные геополитические изменения Географии. Ранее он "присоединил" Канаду и "установил контроль" над Мексикой...
Он потребовал либо отменить пошлины для кораблей США либо отдать Панамский канал США...
Панама сказала, что суверенитетом не торгует... Трамп ответил "посмотрим"...
И перешел к Гренландии... Сказал, чо обязательно нужно любым образом присоединить Гренландию к США... Ранее он уже пробовал ее купить у Дании..
По его словам, владение островом является "абсолютной необходимостью" для США "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире"...* (С) __________________________________ Зрозуміло, що це лише слова. Але... Доктрини Монро нема ж))
в Канаді із совковим ліберастом Кастро-Трюдо намалювася білий і пухнастий, і респи не будуть сотню ярдів "дарувати" в торгбалансі, з Панам-каналом (викопаним за кошти інвесторів США і "дарованим" Картером), там щось про іде про те, що КНР як в себе дома почувається, і його корита чуть не на шару "хотять-плавають" і дядьку Сему дулі крутить. З Мескикою там влаштують справжню Тису. Гренландія, хз., думаю скоро Соскін розкопає де пес закопаний.
Як колись в інстуті казали деякі викладачі: "халяви не буде". США не збирається оплачувати хотілки та бенкети ліваків та інших популістів "сіриїх і вбогих" і общак НАТО прийдеться платити а не сачкувати.
Різним цицькоцмудильникам обіцяє Трамп відлучення від американської циці: самим не вистачає.
detroytred написав:ЛАД Селяни тоді були більшістю населення. Суттєво більше їх було. Направлено було саме на них. Зерно тощо було в них.
Селяни були більшістю. Поэтому я и не писал о подавлении селян. Голодомор был далеко не везде и касался далеко не всех селян.
Якщо ухилянтів більшість, то примус *ухилянтів* не є одночасно всіх. Тобто такої вже й масовості не буде. Мова про застосування додаткових інструментів примусу...
Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?
не хочу сильно встревать но если бы требовалось отобрать у ухылянтов имущество (аналог зерна) задача была бы намного проще. Но поскольку от ухылянтов хотят выполнения каких то действий (тысячи) это всё усложняет. Каждое действие потребует администрирования. И в итоге окажется затраты на администрирование превышают пользу от ухылянта. Есть видео как одного бусифицированного ловят около десяти тцкашников. Айфоном забиваются гвозди. Каждый тцкашник обходится бюджету в 20-30 тыс грн (или больше). Сколько за 300 тыс бюджетных затрат (+ топливо, + помещения) они поймают улыхянтов, 50-100?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что знал о готовящемся полномасштабном вторжении России в Украину.
Об этом он заявил во время большой пресс-конференции, пишет Bild.
Шольц рассказал о своей последней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле незадолго до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Чиновник подчеркнул, что Россия готовилась к полномасштабной войне давно. ...........
примерно то же самое говорил и Макрон, емнип посетивший путина 7 февраля 2022
Ездили до войны. Тогда надо было не ездить, а либо вести переговоры по сути требований Путина, либо чётко "топнуть ножкой", а не рассказывать "то ли поможем Украине, то ли нет" и сколько дней выдержит Украина.