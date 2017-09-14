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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:45
Wirująświatła написав:
не хочу сильно встревать но если бы требовалось отобрать у ухылянтов имущество (аналог зерна) задача была бы намного проще. Но поскольку от ухылянтов хотят выполнения каких то действий (тысячи) это всё усложняет. Каждое действие потребует администрирования. И в итоге окажется затраты на администрирование превышают пользу от ухылянта.
В таких випадках оптимізують)) витрати на адміністрування.
І вчорашній "ухилянт" залюбки пакує сусіда або примушує воювати (замість того, щоб воювати самому).
Віками працювало.
Що змінилося?
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:46
ЛАД написав:
Ездили до войны.
сути не меняет. они услышали хотелки путина и взамен ничего не смогли предложить, ни до начала войны ни в течении 3х лет. О чём я и говорил здесь
Wirująświatła написав:
Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?
Ещё помню фразу Эрдогана что стороны очень далеко от перемирия. Другими словами хотелки путина настолько огромны, что речь о скором завершении войны не идёт. И трамп ничего не изменит.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:50
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Ездили до войны.
сути не меняет. они услышали хотелки путина напротив войны и взамен ничего не смогли предложить, ни до начала войны ни в течении 3х её лет. О чём я и говорил здесь
Wirująświatła написав:
Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?
Вопрос в том - не смогли или не захотели?
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:51
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Ездили до войны.
сути не меняет. они услышали хотелки путина и ничего не смогли предложить ни до начала войны ни в течении 3х её лет. О чём я и говорил.
Шольц і Макрон нічого не можуть запропонувати для зупинки війни.
Вони їздять для узгодження позицій на майбутнє --- коли будуть перемовини між США-рф і можливо Україна-рф.
Щоб про інтереси їх країн не забули в цей час.
Всі ж стверджують, що війна закінчиться саме перемовинами.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:52
detroytred написав: ЛАД написав:
Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?
Навіщо їх ділити?
Брати кого потрібно і скільки потрібно.
З їх загальної маси.
Справа лише у прийнятті рішення на застосування додаткових інструментів примусу (розширенні існуючих). Офійних і неофіційних.
Так это и будет - подавление большинства
.
А это не так легко.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:53
ЛАД написав:
Так это и будет - подавление большинства
.
А это не так легко.
Під таким кутом зору тоді можна вважати, що воно вже подавлено.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:54
Wirująświatła написав:
Другими словами хотелки путина настолько огромны, что речь о скором завершении войны не идёт. И трамп ничего не изменит.
У вас є надія що "хотелки путина" зменшаться?
Трамп може піти другим путьом - зменшити хотєлки іншої сторони.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:56
detroytred написав:
Що змінилося?
восприятие стаи. Веками человек считал своей стаей государство или полит.партию/религ.общину. Сейчас каждый считает своей стаей свою семью. А всё что за ее пределами - потенциальные враги. Простой пример. при сталине городское общество считало своей стаей полит.режим, советское государство, комун.партию. А сельское - свою семью с которой общее хозяйство. На этом противоречии и строились раскулачивания. Чтобы повторить нужно найти 1-2 млн патриотов. А то какие у нас патриоты хорошо видно по форуму.
detroytred написав:
Всі ж стверджують, що війна закінчиться саме перемовинами.
чем закончилась война ссср и Японии? о чём договорились?
andrijk777 написав:
У вас є надія що "хотелки путина" зменшаться?
даже не представляю чего хочет шизик, может полмира?
andrijk777 написав:
Трамп може піти другим путьом - зменшити хотєлки іншої сторони.
почему Байден тем путем не пошёл?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 гру, 2024 15:01, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:59
ЛАД написав: Ой+ написав:
............
Ще в радянських підручниках з політекономії стверджували, що грошима за роботу працівник отримував 10% заробленого, а решту 90%, щоби часом несвідома людина якось по дурному не витратила, їй давали квартирою і т.д. Тобто працівник завжди все заробляв, тільки хтось отримав квартиру, а хтось ні, так само і путівку і т.д., а невисока зарплата була для всіх. Тепер працівник отримує нехай 50% вартості створеного і має змогу сам купляти квартиру, путівку, тачку чи що хоче
. Абсолютно правильно, що дуже мало хто вважав, що його перевинагородили і теперішній рівень життя назагал набагато вищий за тодішній. От що суспільні проєкти на кшалт ЗС чи інфраструктурні отримали недостатній рівень фінансування, то це дійсно біда в першу чергу, що всі би мали відповідний внесок в них робити, а десь половина від цього при певному потуранні чи недопрацюванні з боку держави успішно ухиляється.
Угу, при средней
зарплате на руки где-то 420 долл.
, а медианной ещё ниже. Получил и покупай и квартиру, и "путівку, тачку чи що хоче".
А що заважає перевірити яка була ситуація за совка? і порівняти з сьогоднішньою?
По тому ж житлу
Дві дорослих особи працювали по 25+ років , щоб отримати 20м2+/-( статистика- після війни було по 7м2 на особу , а в 1990 було по 17м2 на особу, того виходить що за 45 років після війни , кожен заробив собі по 10м2 безкоштовного житла)
Сьогодні житло коштує 500 доларів/м2 в середньому по державі
Отже 10м2*500 доларів/25років=еквівалент170 доларів/місяць забирав совок
Що заважає при зарплаті 420 доларів виділити 170 на купівлю житла?
ЛАД написав:
И насчёт половины вы, по-моему, преувеличиваете.
А не треба мислити емоційними категоріями
Треба працювати з цифрами
ВВП України________ - 6 537 млрд грн
Кількість працюючих(цивільний сектор) - 9 600 000 осіб
Середня зарплата___ - 14 109 грн
Кількість силовиків ________________ - 1 000 000 осіб
Середня зарплата___ - 60 000 грн
А далі проста математика
(9,6 млн*14109*12+ 1 млн *60 000 *12)/6537 млрд= 36%
А тепер згадайте про пенсійний фонд який по своїй суті це гроші які взяла держава потримати в працюючого щоб повернути коли він стане пенсіонером.. і вийде більше 50%.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:08
Во Львове полно квартир не в аварийном фонде и с приемлемым ремонтом по 500 за метр?
Какая зарплата была средней в 99м году, может 420/10+++раз?
И как с зарплаты 420уе что то откладывать при коммуналке на уровне Польши и ценах на харч зачастую больше чем в Польше?
То что в Польше метр стоит намного больше(как и зарплаты) - в курсе.
Ипотека там их надула за 15 лет сильно
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