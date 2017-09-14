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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11444114451144611447>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:45

  Wirująświatła написав:не хочу сильно встревать но если бы требовалось отобрать у ухылянтов имущество (аналог зерна) задача была бы намного проще. Но поскольку от ухылянтов хотят выполнения каких то действий (тысячи) это всё усложняет. Каждое действие потребует администрирования. И в итоге окажется затраты на администрирование превышают пользу от ухылянта.

В таких випадках оптимізують)) витрати на адміністрування.
І вчорашній "ухилянт" залюбки пакує сусіда або примушує воювати (замість того, щоб воювати самому).

Віками працювало.
Що змінилося?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:46

  ЛАД написав:Ездили до войны.
сути не меняет. они услышали хотелки путина и взамен ничего не смогли предложить, ни до начала войны ни в течении 3х лет. О чём я и говорил здесь
  Wirująświatła написав:Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?
Ещё помню фразу Эрдогана что стороны очень далеко от перемирия. Другими словами хотелки путина настолько огромны, что речь о скором завершении войны не идёт. И трамп ничего не изменит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:50

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ездили до войны.
сути не меняет. они услышали хотелки путина напротив войны и взамен ничего не смогли предложить, ни до начала войны ни в течении 3х её лет. О чём я и говорил здесь
  Wirująświatła написав:Сколько к нему ездило, хоть что то привезло?

Вопрос в том - не смогли или не захотели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:51

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ездили до войны.
сути не меняет. они услышали хотелки путина и ничего не смогли предложить ни до начала войны ни в течении 3х её лет. О чём я и говорил.

Шольц і Макрон нічого не можуть запропонувати для зупинки війни.
Вони їздять для узгодження позицій на майбутнє --- коли будуть перемовини між США-рф і можливо Україна-рф.
Щоб про інтереси їх країн не забули в цей час.

Всі ж стверджують, що війна закінчиться саме перемовинами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:52

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?

Навіщо їх ділити?
Брати кого потрібно і скільки потрібно.
З їх загальної маси.

Справа лише у прийнятті рішення на застосування додаткових інструментів примусу (розширенні існуючих). Офійних і неофіційних.

Так это и будет - подавление большинства.
А это не так легко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:53

  ЛАД написав:Так это и будет - подавление большинства.
А это не так легко.

Під таким кутом зору тоді можна вважати, що воно вже подавлено.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:54

  Wirująświatła написав:Другими словами хотелки путина настолько огромны, что речь о скором завершении войны не идёт. И трамп ничего не изменит.

У вас є надія що "хотелки путина" зменшаться?
Трамп може піти другим путьом - зменшити хотєлки іншої сторони.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:56

  detroytred написав:Що змінилося?
восприятие стаи. Веками человек считал своей стаей государство или полит.партию/религ.общину. Сейчас каждый считает своей стаей свою семью. А всё что за ее пределами - потенциальные враги. Простой пример. при сталине городское общество считало своей стаей полит.режим, советское государство, комун.партию. А сельское - свою семью с которой общее хозяйство. На этом противоречии и строились раскулачивания. Чтобы повторить нужно найти 1-2 млн патриотов. А то какие у нас патриоты хорошо видно по форуму.
  detroytred написав:Всі ж стверджують, що війна закінчиться саме перемовинами.
чем закончилась война ссср и Японии? о чём договорились?
  andrijk777 написав:У вас є надія що "хотелки путина" зменшаться?
даже не представляю чего хочет шизик, может полмира?
  andrijk777 написав:Трамп може піти другим путьом - зменшити хотєлки іншої сторони.
почему Байден тем путем не пошёл?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 15:01, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:59

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:............
Ще в радянських підручниках з політекономії стверджували, що грошима за роботу працівник отримував 10% заробленого, а решту 90%, щоби часом несвідома людина якось по дурному не витратила, їй давали квартирою і т.д. Тобто працівник завжди все заробляв, тільки хтось отримав квартиру, а хтось ні, так само і путівку і т.д., а невисока зарплата була для всіх. Тепер працівник отримує нехай 50% вартості створеного і має змогу сам купляти квартиру, путівку, тачку чи що хоче. Абсолютно правильно, що дуже мало хто вважав, що його перевинагородили і теперішній рівень життя назагал набагато вищий за тодішній. От що суспільні проєкти на кшалт ЗС чи інфраструктурні отримали недостатній рівень фінансування, то це дійсно біда в першу чергу, що всі би мали відповідний внесок в них робити, а десь половина від цього при певному потуранні чи недопрацюванні з боку держави успішно ухиляється.
Угу, при средней зарплате на руки где-то 420 долл., а медианной ещё ниже. Получил и покупай и квартиру, и "путівку, тачку чи що хоче".
А що заважає перевірити яка була ситуація за совка? і порівняти з сьогоднішньою?
По тому ж житлу
Дві дорослих особи працювали по 25+ років , щоб отримати 20м2+/-( статистика- після війни було по 7м2 на особу , а в 1990 було по 17м2 на особу, того виходить що за 45 років після війни , кожен заробив собі по 10м2 безкоштовного житла)
Сьогодні житло коштує 500 доларів/м2 в середньому по державі
Отже 10м2*500 доларів/25років=еквівалент170 доларів/місяць забирав совок
Що заважає при зарплаті 420 доларів виділити 170 на купівлю житла?
  ЛАД написав:И насчёт половины вы, по-моему, преувеличиваете.
А не треба мислити емоційними категоріями
Треба працювати з цифрами
ВВП України________ - 6 537 млрд грн
Кількість працюючих(цивільний сектор) - 9 600 000 осіб
Середня зарплата___ - 14 109 грн
Кількість силовиків ________________ - 1 000 000 осіб
Середня зарплата___ - 60 000 грн
А далі проста математика
(9,6 млн*14109*12+ 1 млн *60 000 *12)/6537 млрд= 36%
А тепер згадайте про пенсійний фонд який по своїй суті це гроші які взяла держава потримати в працюючого щоб повернути коли він стане пенсіонером.. і вийде більше 50%.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Во Львове полно квартир не в аварийном фонде и с приемлемым ремонтом по 500 за метр?
Какая зарплата была средней в 99м году, может 420/10+++раз?
И как с зарплаты 420уе что то откладывать при коммуналке на уровне Польши и ценах на харч зачастую больше чем в Польше?
То что в Польше метр стоит намного больше(как и зарплаты) - в курсе.
Ипотека там их надула за 15 лет сильно
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