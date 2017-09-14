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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:09
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Що змінилося?
восприятие стаи. Веками человек считал своей стаей государство или полит.партию/религ.общину. Сейчас каждый считает своей стаей свою семью. А всё что за ее пределами - потенциальные враги. Простой пример. при сталине городское общество считало своей стаей полит.режим, советское государство, комун.партию. А сельское - свою семью с которой общее хозяйство. На этом противоречии и строились раскулачивания. Чтобы повторить нужно найти 1-2 млн патриотов. А то какие у нас патриоты хорошо видно по форуму.
detroytred написав:
Всі ж стверджують, що війна закінчиться саме перемовинами.
чем закончилась война ссср и Японии? о чём договорились?
Будуть примушувати і без патріотизму.
Совдеп і Японія домовились не воювати. Домовились і без офіційних перемовин.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:10
ЛАД написав:
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
Тобто це Захід напав?
чи це Захід створив військові склади в педерації?
це Захід платить по 20000 доларів кожному москалю при підписанні контракту?
По аналогії з совком
ви переконані що совок створив агент німецької розвідки членін, а концтабори агент англійської берія?
Тому
якщо є придурок, який вирішив повоювати ( чи збити авіалайнер як кадафі) - то Захід єдине що може зробити це з часом цього придурка або повісити як садама хусейна, чи розстріляти як чаушеску, чи засуну лом в пяту точку як каддафі) але це все Захід може зробити тільки ПІСЛЯ того як подібні ідіоти створили свої злочини .. а от до моменту створення цих ідіотів захищає презумція невинуватості...
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:11
Wirująświatła написав: andrijk777 написав:
Трамп може піти другим путьом - зменшити хотєлки іншої сторони.
почему Байден тем путем не пошёл?
Якби в бабці були яйця, вона була б дідом.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:16
Тим часом в суді Києва хочуть відмазати вбивцю підлітка на Фунікулері
їм можна на хресті людей роз'пяти, вбивати - випустять
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:16
барабашов написав:
Во Львове полно квартир не в аварийном фонде и с приемлемым ремонтом по 500 за метр?
Какая зарплата была средней в 99м году, может 420/10+++раз?
И как с зарплаты 420уе что то откладывать при коммуналке на уровне Польши и ценах на харч зачастую больше чем в Польше?
То что в Польше метр стоит намного больше(как и зарплаты) - в курсе.
Ипотека там их надула за 15 лет сильно
Що за дурне бажання не зрозуміти суті?
1 В 1999 році НЕ БУЛО зарплати 420 доларів точно так само як і ціни м2 500 доларів...
2 Якщо брати ціну бананів в Африці , ціну газу в Катарі а вартість електромобіля в Китаї - то й УКРАЇНЦІ живуть класно... от тільки проблема , ціна на ці товари у нас трошки інша....
Але й жити в Африку ніхто не переїзжає. Може тому що там зарплата 10 доларів+ малярія + білих можуть вбити просто за колір шкіри?
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:18
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Що змінилося?
восприятие стаи. Веками человек считал своей стаей государство или полит.партию/религ.общину. Сейчас каждый считает своей стаей свою семью. А всё что за ее пределами - потенциальные враги. Простой пример. при сталине городское общество считало своей стаей полит.режим, советское государство, комун.партию. А сельское - свою семью с которой общее хозяйство. На этом противоречии и строились раскулачивания. Чтобы повторить нужно найти 1-2 млн патриотов. А то какие у нас патриоты хорошо видно по форуму.
detroytred написав:
Всі ж стверджують, що війна закінчиться саме перемовинами.
чем закончилась война ссср и Японии? о чём договорились?
andrijk777 написав:
У вас є надія що "хотелки путина" зменшаться?
даже не представляю чего хочет шизик, может полмира?
andrijk777 написав:
Трамп може піти другим путьом - зменшити хотєлки іншої сторони.
почему Байден тем путем не пошёл?
>>> может полмира?
И вот прямо сейчас? -- подождать 4 года (при том, что все уже на три года отложилось) -- точно не вариант?
>>> почему Байден тем путем не пошёл?
Потому, что "всего три года" и "плюс три года" -- это немного разые вещи?..
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:20
andrijk777 написав:
Якби в бабці були яйця, вона була б дідом.
Це ж вже десь було
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:21
detroytred написав:
Будуть примушувати і без патріотизму.
единственный аналог что пришел в голову концлагеря. Сложно без патриотизма. Под дулом пистолета. Для начала конечно имущество отберут. Но сути это не изменит. Один мой знакомый сейчас в Европе, бросил квартиру в киеве с вещами, посудой, техникой и морально готов всё потерять, "начать жить заново" с нулём на счету и невостребованной на западе профессией юриста. Единственный его заработок - онлайн консультации.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 гру, 2024 15:26, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:21
Зверніть увагу
Воюємо 1000+ днів
Тіл знайшли 50.. тобто одне в місяць+/-
Але враження то створене таке, що пів України через кордон вже пробігло....
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