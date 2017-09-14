восприятие стаи. Веками человек считал своей стаей государство или полит.партию/религ.общину. Сейчас каждый считает своей стаей свою семью. А всё что за ее пределами - потенциальные враги. Простой пример. при сталине городское общество считало своей стаей полит.режим, советское государство, комун.партию. А сельское - свою семью с которой общее хозяйство. На этом противоречии и строились раскулачивания. Чтобы повторить нужно найти 1-2 млн патриотов. А то какие у нас патриоты хорошо видно по форуму.
detroytred написав:Всі ж стверджують, що війна закінчиться саме перемовинами.
чем закончилась война ссср и Японии? о чём договорились?
Будуть примушувати і без патріотизму.
Совдеп і Японія домовились не воювати. Домовились і без офіційних перемовин.
ЛАД написав:Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась. И сейчас уже так или иначе закончилась.
Тобто це Захід напав? чи це Захід створив військові склади в педерації? це Захід платить по 20000 доларів кожному москалю при підписанні контракту?
По аналогії з совком ви переконані що совок створив агент німецької розвідки членін, а концтабори агент англійської берія?
Тому якщо є придурок, який вирішив повоювати ( чи збити авіалайнер як кадафі) - то Захід єдине що може зробити це з часом цього придурка або повісити як садама хусейна, чи розстріляти як чаушеску, чи засуну лом в пяту точку як каддафі) але це все Захід може зробити тільки ПІСЛЯ того як подібні ідіоти створили свої злочини .. а от до моменту створення цих ідіотів захищає презумція невинуватості...
барабашов написав:Во Львове полно квартир не в аварийном фонде и с приемлемым ремонтом по 500 за метр? Какая зарплата была средней в 99м году, может 420/10+++раз? И как с зарплаты 420уе что то откладывать при коммуналке на уровне Польши и ценах на харч зачастую больше чем в Польше? То что в Польше метр стоит намного больше(как и зарплаты) - в курсе. Ипотека там их надула за 15 лет сильно
Що за дурне бажання не зрозуміти суті? 1 В 1999 році НЕ БУЛО зарплати 420 доларів точно так само як і ціни м2 500 доларів... 2 Якщо брати ціну бананів в Африці , ціну газу в Катарі а вартість електромобіля в Китаї - то й УКРАЇНЦІ живуть класно... от тільки проблема , ціна на ці товари у нас трошки інша.... Але й жити в Африку ніхто не переїзжає. Може тому що там зарплата 10 доларів+ малярія + білих можуть вбити просто за колір шкіри?
восприятие стаи. Веками человек считал своей стаей государство или полит.партию/религ.общину. Сейчас каждый считает своей стаей свою семью. А всё что за ее пределами - потенциальные враги. Простой пример. при сталине городское общество считало своей стаей полит.режим, советское государство, комун.партию. А сельское - свою семью с которой общее хозяйство. На этом противоречии и строились раскулачивания. Чтобы повторить нужно найти 1-2 млн патриотов. А то какие у нас патриоты хорошо видно по форуму.
detroytred написав:Всі ж стверджують, що війна закінчиться саме перемовинами.
чем закончилась война ссср и Японии? о чём договорились?
andrijk777 написав:У вас є надія що "хотелки путина" зменшаться?
даже не представляю чего хочет шизик, может полмира?
andrijk777 написав:Трамп може піти другим путьом - зменшити хотєлки іншої сторони.
почему Байден тем путем не пошёл?
>>> может полмира? И вот прямо сейчас? -- подождать 4 года (при том, что все уже на три года отложилось) -- точно не вариант?
>>> почему Байден тем путем не пошёл? Потому, что "всего три года" и "плюс три года" -- это немного разые вещи?..
detroytred написав:Будуть примушувати і без патріотизму.
аналог что пришел в голову концлагеря. Сложно без патриотизма. Под дулом пистолета. Для начала конечно имущество отберут. Но сути это не изменит. Один мой знакомый сейчас в Европе, бросил квартиру в киеве с вещами, посудой, техникой и морально готов всё потерять, "начать жить заново" с нулём на счету и невостребованной на западе профессией юриста. Единственный его заработок - онлайн консультации.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 15:29, всього редагувалось 5 разів.
detroytred написав:Будуть примушувати і без патріотизму.
аналог что пришел в голову концлагеря. Сложно без патриотизма. Под дулом пистолета. Для начала конечно имущество отберут. Но сути это не изменит. Один мой знакомый сейчас в Европе, бросил квартиру в киеве с вещами, посудой, техникой и морально готов всё потерять, "начать жить заново" с нулём на счету и невостребованной на западе профессией юриста. Единственный его заработок - онлайн консультации.
А теперь вспоминаем недавние новости:
построение новых тюрем является одним из приоритетов. Мы ищем ресурсы для этого", – говорит Стефанишина.