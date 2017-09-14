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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я вообще не понимаю, почему идеализируют Трампа, ничего от него не зависит, и война надолго, пока не станет Путина или Зеленского
Додано: Пон 23 гру, 2024 15:42
Подавлено только в том смысле, что не оказывает явного влияния на решения государства.
Но его сопротивление, пусть не активное, а глухое, не подавлено даже близко. Если, конечно, расчёты мобресурса верны.
Додано: Пон 23 гру, 2024 15:42
Потому идеализируют Трампа, что он единственный, кто заявил, что готов заниматься этим вопросом. И единственный, кто предоставил хоть какой-то план действий.
Додано: Пон 23 гру, 2024 15:44
А это -- очень большое "если"...
Додано: Пон 23 гру, 2024 15:51
budivelnik
По 25 лет в очереди на квартиру не стояли. За это время меняли, бывало, по 2, а то и 3 квартиры. Я с мамой (точнее, стояла мама) стояли 18 лет и это считалось очень долго. При это через 14 лет, когда я женился и у меня родилась дочка, нам временно улучшили жилищные условия - дали ещё одну одинарку.
И считать тень, исходя из соотношения суммы зарплат и ВВП, по-моему, неверно.
О том, можно ли откладывать 170 долл. при зарплате на руки 420 долл., я лучше промолчу. Жить за 250 долл. в месяц - примерно 10000 грн, конечно, можно, но...
А если это семья с двумя детьми, то 420+250 = 670 долл - примерно 28 тыс. грн, т.е. 7 тыс. на каждого члена семьи, то это уже почти (если не совсем) нищета.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 гру, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 гру, 2024 15:56
Працювали всі
квартири давали парторгам...
От і виходить
За совком плачуть найбільше ті, хто найбільше загубив...
Про яку тінь йдеться?
Я рахував співвідношення зарплат до ВВП.
Так як зарплату платять за створення матеріальних цінностей і послуг , а ВВП це сума створеного - то в чому помилка?
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:03
Это вы так неудачно пошутили?
Сибарит, если захочет, объяснит лучше меня.
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В чому жарт?
Забезпеченність житлом(і не тільки) серед працівників партійних органів було найкращим...
Наступна ланка яка забезпечувалась безкоштовним житлом це члени партії/передовики.
....
і повністю не забезпечувались безкоштовним житлом це 40% населення, яке проживало в селах.
Якщо ви знаєте що не розумієте в темі про ВВП зарплати - нічого
Якого милого тоді приймаєте участь в обговоренні
Може спочатку треба було ознайомитись з процесом а потім приймати участь?
ПС
Заробітна плата моїх працівників на протязі останніх 20 років - більше 40% від створеного на підприємстів. А так як податки становлять ще 30-40% , то розподіл після сплати податків - 70% працівники+30% власник
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 23 гру, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Очередное, уже привычное, убийство военным преступником в Одессе - отца, пытавшегося спасти сына из тцк.
Интересно, как теперь сын будет воевать
Стадия N...
От смертей от эпилепсий перешли к открытым убийствам
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 23 гру, 2024 16:13, всього редагувалось 2 разів.
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