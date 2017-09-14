Додано: Пон 23 гру, 2024 16:23

budivelnik написав: ЛАД написав: Это вы так неудачно пошутили? Это вы так неудачно пошутили? В чому жарт?

Забезпеченність житлом(і не тільки) серед працівників партійних органів було найкращим...

Наступна ланка яка забезпечувалась безкоштовним житлом це члени партії/передовики.

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і повністю не забезпечувались безкоштовним житлом це 40% населення, яке проживало в селах. В чому жарт?Забезпеченність житлом(і не тільки) серед працівників партійних органів було найкращим...Наступна ланка яка забезпечувалась безкоштовним житлом це члени партії/передовики.....і повністю не забезпечувались безкоштовним житлом це 40% населення, яке проживало в селах.

"працівникі партійних органів" тоже получали не сразу.Передовики - это уже по вашему принципу - по труду.Но получали квартиры и все остальные. Разница была в скорости получения. Когда-то приводил пример - товарищ пошёл после политеха мастером в цех, потому что он в конце института женился и ждал ребёнка. Квартиру (с таким же соседом - по 2 комнаты каждому) дали почти сразу, меньше чем за год. Через несколько лет их расселили и у него осталась 4-комнатная. Если бы пошёл после института в аспирантуру, как предлагали, ждал бы очень долго.С ситуацией в селе не знаком, писать не буду, но и "повністю не забезпечувались" тоже неверно. Учителям и врачам, например, жильё давали.