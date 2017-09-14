_hunter написав:
Потому идеализируют Трампа, что он единственный, кто заявил, что готов заниматься этим вопросом. И единственный, кто предоставил хоть какой-то план действий.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:13
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а я новости не смотрю
А что там у него за план?
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:23
"працівникі партійних органів" тоже получали не сразу.
Передовики - это уже по вашему принципу - по труду.
Но получали квартиры и все остальные. Разница была в скорости получения. Когда-то приводил пример - товарищ пошёл после политеха мастером в цех, потому что он в конце института женился и ждал ребёнка. Квартиру (с таким же соседом - по 2 комнаты каждому) дали почти сразу, меньше чем за год. Через несколько лет их расселили и у него осталась 4-комнатная. Если бы пошёл после института в аспирантуру, как предлагали, ждал бы очень долго.
С ситуацией в селе не знаком, писать не буду, но и "повністю не забезпечувались" тоже неверно. Учителям и врачам, например, жильё давали.
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Село 1000 колгоспників, квартиру дав КОЛГОСП (бо державного будівництва не було) трьом вчителям , одному лікарю і всій партійній верхівці.
Тому
Безкоштовне житло в совку- це обібрали 40% і те що обібрали віддали 10% партчиновників, а інші 50% ті заробляли самі на себе.
От і виходить
Парторг, який ОБІБРАВ Чотирьох селян - про це чути не хоче, бо він з мамою і дочкою отримав.
При чому те що він де-факто злодій, він розуміти не хоче, а тому пробує довести чотирьом обібраним ним селянам що вони також отримали бо десь же живуть...
А вони своїми руками собі збудували.
ПС
до речі ситуація в Китаї зараз саме така як було в совку
Мешканці мегаполісів( десь 500 млн населення) живуть +/- непогано
В той час коли 1000 мільйонів інших живуть у 18сторіччі...
ППС
є право на безкоштовний проїзд... яким мільйони сільських пенсіонерів постійно скористатись не можуть , бо в них по селу тролейбуси і трамваї не ходять... Але в бюджет на ці пільги ці селяни також сплачують
Міські пенсіонери +/- задоволені, а те що на це задоволення платять сільські- міським(так само як бувшим парторгам) пофіг.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 23 гру, 2024 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:41
Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне, если бы перед войной высказал решительный протест, начал оказывать военную помощь до начала и сильнее помог бы во время войны.
В 1938 в Мюнхене Англия-Франция могли предотвратить гитлеровскую агрессию?
Вы уже не в первый раз упоминаете расстрел Чаушеску. Но Запад не имел к этому вообще никакого отношения.
К казни Каддафи Запад имел весьма косвенное отношение - только поддержка повстанцев с воздуха. Но вот не уверен, что после этого жизнь в Ливии улучшилась.
Презумпция невиновности здесь не при чём.
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кожен з нас МІГ СИЛЬНО покращити своє життя... але не кожен ЗАХОТІВ ( вибрали ж чивакуню чи Зеленського)
то чому ви вважаєте що захід для НАС буде старатись краще ніж МИ для СЕБЕ ?
А чаушеску палаючи в АДУ твердо переконаний що це козні Заходу..
Так само ви твердо переконані що совок розвалився не тому що був поганим а тому що його розвалили.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 23 гру, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:46
Ни о чём.
Вполне возможно, что в Тисе находят 1 тело из 100... 1000... 10000...
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:47
между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница.
Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Добре одне з 100...1000 знайшли
а інші 99....9999...999999999 - куди поділись?
Тому здурі можна й мягке зломати..
Якби Тиса протікала в Африці через володіння канібалів чи крокодилів- з натяжкою ще б можна було в подібну єресь повірити.
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:49
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