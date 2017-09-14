tester7336 написав:ви вели розмову про те що рівень жорстокості стане сильнішим. це не можливо зробити як це було в епоху сталіна тому що тоді комі й самі були на фронті. зараз же народ бачить що є рівні а є рівніші - то може й гайки зірвати. а якщо перейти на окремі групи як ви запропонували - то так. окремим групам можна закручувати. от тільки чи вистачить кількостей тих груп?
Саме так.
Вважаю, що посилення рівня жорсткості примусу цілком можливо без особистого прикладу та участі самих управлінці-можновладців на фронті. На підставі подій 30-х років. Хто буде чинити опір? Самі активні вже й так у війську або за кордоном. Здебільшого залишилося пасивна більшість, яка буде зачинятися по хатам або тікати по кущах. Різниці між виконанням обов'язку по здачі зерна та обов'язку будь-якому іншому (прибуттю за повісткою) нема. Виконавців же вище даху набереться.
Тим паче, що оформлення обгортки й в порівняння з 30-тими не йде. На порядки міцніше. Оскільки це прямий захист країни, Батьківщини, родин від кровожерливого ворога, який напав і творить лихо. Свята справа. А не косвенна здача зерна на зміцнення країни (чи під якими там гаслами ото було).
Якщо коротко: не бачу складнощів для закручування гайок, посилення примусу під час війни. Лише відсутність зацікавленості управлінців в застосуванні цього. Оскільки гібрид... Рейтинги. А пасивна більшість дає більшість голосів. І головне - опозиція-конкуренти.. Але стосовно примусу вони запросто можуть дійти до угоди. Війна ж.
но мы же вроде как войну обсуждали. и в войну у сталина не было принуждения отдельных груп. мобилизация была всех и коми во главе. именно про этот кейс я и говрил что он не возможен сейчас. почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных? так я это даже и не пытался обсуждать. шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.
ЛАД написав:Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне
между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница. Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
Не важливо з якої причини Захід не став перешкоджати. Значення має, що він знав про наслідки!!!!!!!!!!! Про які попереджав ще Кеннан.
"Согласно видению Кеннана, советское руководство воспринимало страны Запада как своего главного врага и пыталось посеять недоверие и конфликты между ними. В качестве ответа по отношению к «объективно более слабому СССР», дипломат предложил политику «мирного сдерживания» путем демонстрации решимости применить силу. Советские власти, писал он, отступают перед более сильным противником.* https://www.golosameriki.com/a/kennan-l ... 93093.html
Тобто, почувши від рфії про її несприйняття руху України в НАТО, не продемонстрував їй "решимости применить силу" рівня, щоб вона не пішла повномасштабно. Борис це прямо визнав.
ЛАД написав:Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне
между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница. Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
енергія вітру вперше випередила використання газу і стала найбільшим джерелом електроенергії у Великобританії. Зараз 32% електроенергії в Британії отримано завдяки вітру. Газ надає 31%. Таким чином, вперше за 28 років змінився лідер генерації.
Як пише The Times, посилення швидкості вітру та нові вітряні електростанції призвели до переходу на чисту домашню енергію. «Ця зміна важлива не лише для навколишнього середовища, але й для нашої енергетичної безпеки — чим більше ми виробляємо, тим менше нам потрібно покладатися на імпорт газу»