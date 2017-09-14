tester7336 написав:ви вели розмову про те що рівень жорстокості стане сильнішим. це не можливо зробити як це було в епоху сталіна тому що тоді комі й самі були на фронті. зараз же народ бачить що є рівні а є рівніші - то може й гайки зірвати. а якщо перейти на окремі групи як ви запропонували - то так. окремим групам можна закручувати. от тільки чи вистачить кількостей тих груп?
Саме так.
Вважаю, що посилення рівня жорсткості примусу цілком можливо без особистого прикладу та участі самих управлінці-можновладців на фронті. На підставі подій 30-х років. Хто буде чинити опір? Самі активні вже й так у війську або за кордоном. Здебільшого залишилося пасивна більшість, яка буде зачинятися по хатам або тікати по кущах. Різниці між виконанням обов'язку по здачі зерна та обов'язку будь-якому іншому (прибуттю за повісткою) нема. Виконавців же вище даху набереться.
Тим паче, що оформлення обгортки й в порівняння з 30-тими не йде. На порядки міцніше. Оскільки це прямий захист країни, Батьківщини, родин від кровожерливого ворога, який напав і творить лихо. Свята справа. А не косвенна здача зерна на зміцнення країни (чи під якими там гаслами ото було).
Якщо коротко: не бачу складнощів для закручування гайок, посилення примусу під час війни. Лише відсутність зацікавленості управлінців в застосуванні цього. Оскільки гібрид... Рейтинги. А пасивна більшість дає більшість голосів. І головне - опозиція-конкуренти.. Але стосовно примусу вони запросто можуть дійти до угоди. Війна ж.
но мы же вроде как войну обсуждали. и в войну у сталина не было принуждения отдельных груп. мобилизация была всех и коми во главе. именно про этот кейс я и говрил что он не возможен сейчас. почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных? так я это даже и не пытался обсуждать. шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.
ЛАД написав:Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне
между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница. Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
Не важливо з якої причини Захід не став перешкоджати. Значення має, що він знав про наслідки!!!!!!!!!!! Про які попереджав ще Кеннан.
"Согласно видению Кеннана, советское руководство воспринимало страны Запада как своего главного врага и пыталось посеять недоверие и конфликты между ними. В качестве ответа по отношению к «объективно более слабому СССР», дипломат предложил политику «мирного сдерживания» путем демонстрации решимости применить силу. Советские власти, писал он, отступают перед более сильным противником.* https://www.golosameriki.com/a/kennan-l ... 93093.html
Тобто, почувши від рфії про її несприйняття руху України в НАТО, не продемонстрував їй "решимости применить силу" рівня, щоб вона не пішла повномасштабно. Борис це прямо визнав.
Ультиматум напередодні війни був не Україні, а Штатам. Байден відповів - півруки. Блінкен - нехай спробує, ми готові. Замість продемонструвати оту рішучість застосувати силу. СВОЮ силу. А не поміч Україні. Тим паче і овсі --- як майбутнім партизанам....
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне
между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница. Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
енергія вітру вперше випередила використання газу і стала найбільшим джерелом електроенергії у Великобританії. Зараз 32% електроенергії в Британії отримано завдяки вітру. Газ надає 31%. Таким чином, вперше за 28 років змінився лідер генерації.
Як пише The Times, посилення швидкості вітру та нові вітряні електростанції призвели до переходу на чисту домашню енергію. «Ця зміна важлива не лише для навколишнього середовища, але й для нашої енергетичної безпеки — чим більше ми виробляємо, тим менше нам потрібно покладатися на імпорт газу»
ЛАД написав:Вполне возможно, что в Тисе находят 1 тело из 100... 1000... 10000...
Добре одне з 100...1000 знайшли а інші 99....9999...999999999 - куди поділись? Тому здурі можна й мягке зломати.. Якби Тиса протікала в Африці через володіння канібалів чи крокодилів- з натяжкою ще б можна було в подібну єресь повірити.
"поділись" в Румынии, Польше, Чехии, ... Не? Сообразить сложно? Или вся соображалка уходит на "парторгов" и то, что "рабочие грабили селян". А с соотношением зарплат и ВВП попробуйте разобраться сами. Хотя бы на своём собственном примере.
tester7336 написав:почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных? так я это даже и не пытался обсуждать. шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.
Саме так. Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.
ЛАД написав:Вполне возможно, что в Тисе находят 1 тело из 100... 1000... 10000...
Добре одне з 100...1000 знайшли а інші 99....9999...999999999 - куди поділись? Тому здурі можна й мягке зломати.. Якби Тиса протікала в Африці через володіння канібалів чи крокодилів- з натяжкою ще б можна було в подібну єресь повірити.
"поділись" в Румынии, Польше, Чехии, ...
Ти сьогодні пяний? то тінь і співвідношення зарплати/ВВП - плутаєш То страшилку яка в медіа розганяється до кількості переміщених.. Скільки мужчин призовного віку за кордоном - в Україні відомо це приблизно 880 000+ осіб
А мій допис був про постійно висячу в ЗМІ страшилку про ужас-ужас скільки тоне пересікаючи кордоно....
ЛАД написав:Не? Сообразить сложно? Или вся соображалка уходит на "парторгов" и то, что "рабочие грабили селян".
Ти не маніпулюй В мене в цитаті Парторг отримав квартиру вкравши гроші в чьотирьох селян через Бюджет Робочі в селян не крали Комуністи крали в робочих/селян/інженерів
ЛАД написав:А с соотношением зарплат и ВВП попробуйте разобраться сами. Хотя бы на своём собственном примере.
А що там розбирати? СТВОРИЛИ мої працівники зі мною - 1 млн грн ( це ВВП) Заплатили ми податків з цього 1 млн грн - 300 000 грн З тих 700 000 що залишилось - 500 000 грн пішла на зарплату моїм працівникам.
Навіть парторг повинен був змогти порахувати що 500 000 грн зарплати при 1 000 00 грн ВВП = 50%