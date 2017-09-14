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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11449114501145111452>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:30

  ЛАД написав: Вообще-то, никакого плана Трамп пока не представлял.
Кроме "закончу войну за 24 часа".
Если это план, тогда конечно...

Я особисто десь три рази озвучував його план, більше не буду.
Тепер людство додумалось до ШІ і створимо прекрасну програму ChatGPT - спитайте в неї.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:34

  Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч

Тобто, Польщі тобі було мало ...

Я кидав відео від Казанського про воду.
То так, вода дешева, але води немає

— Рабинович, почему вы продаете водку по десять, когда у Меерсона она стоит пять?
— Ой мне нравятся эти вопросы! Пойдите и купите водку у Меерсона!
— Но у Меерсона как раз сейчас нет водки!
— Ну, так когда и у меня не будет водки, я сразу буду продавать ее по пять!


Бетон - Тарифы
Вивчай через VPN

Такі цифри, як ти привів, це для электроплит та/або электроопалення
Для деяких обсягів споживання.
Що вище, то дорожче
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 23 гру, 2024 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:39

  alex_dvornichenko написав:Ничего Зеленский, путин ведет войну не с Зеленским, а с Украиной.

Війну веде з Україною, але рішення приймає Зеленський, тому що йому ці повноваження надав народ України. Аналогічно путін приймає рішення за РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:40

  detroytred написав:
  tester7336 написав:почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных?
так я это даже и не пытался обсуждать.
шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.

Саме так.
Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.


блин. еще раз.
дискуссия шла в разрезе как получить массовую мобилизацию.
потому я сравнил с вов - так как там была действительно массовая мобилизация.
зачем вы начали говорить про принуждение отдельных групп? как вы собираетесь на их основе провести массовую мобилизацию?
это как сравнивать коня с коровой.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:40

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч

Достовірність «польська»?))
Можливо для когось окремо і безкоштовно, але для своїх..

https://journal.tinkoff.ru/msk-electroprices/

Люди знімають відоси платіжок

https://ibb.co/h7PNh7k


https://ibb.co/ZLyLRzd
https://ibb.co/8K2jz7h

Люди(!) Знімають (!) Відоси(!) Платіжок (!)

Хтось один виклав якусь платіжку, а наш Бетон вже написав, що багато людей викладають

Мені цікаво, Бетон, тобі знову штанга на голову впала ? ))
Чи ти з народження такий недогугий ? )))

PS. Повірити в те, що Бетон свідомо розповсюджує російські наративи я не можу. Цього не може бути ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:49

  tester7336 написав:
  detroytred написав:
  tester7336 написав:почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных?
так я это даже и не пытался обсуждать.
шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.

Саме так.
Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.


блин. еще раз.
дискуссия шла в разрезе как получить массовую мобилизацию.
потому я сравнил с вов - так как там была действительно массовая мобилизация.
зачем вы начали говорить про принуждение отдельных групп? как вы собираетесь на их основе провести массовую мобилизацию?
это как сравнивать коня с коровой.

Без блинів.
Масова мобілізація (масовий обов'язок військової служби під час війни) - навіть менш масова, ніж масовий обов'язок здачі зерна.

Бо оте зерно відбирали з наслідками в категорії від 0-100 років і обох статей. І без відстрочок, броней та влк.

Я нічого не збираюсь)))))
Показав лише можливість.
Зачатки чого вже є. Можливі перспективи росту, так би мовити.

Звісно є ще фантастичний варіант - реформи тощо...
Або реальний - інопланетяни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:49

  Бетон написав:Очередное, уже привычное, убийство военным преступником в Одессе - отца, пытавшегося спасти сына из тцк.
Интересно, как теперь сын будет воевать

Стадия N...
От смертей от эпилепсий перешли к открытым убийствам

После войны будут часто новости в СМИ - нашли тело в посадке. Нашли в доме расстрелянную семью. Раньше работал член семьи в ТЦК.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 23 гру, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:50

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Ничего Зеленский, путин ведет войну не с Зеленским, а с Украиной.

Війну веде з Україною, але рішення приймає Зеленський, тому що йому ці повноваження надав народ України. Аналогічно путін приймає рішення за РФ.


Это понятно даже ежу. Стоит одному из вышеупомянутых скопытится, его преемник быстренько закончит войну, свалив все грехи на попередника.
А так то да-если Трамп не порешает-живые позавидуют мертвым. Особенно если он продолжит политику "помогать что бы медленно отступали".
Нужна или заморозка или бешеная эскалация, но что бы быстро все закончилось. Жизнь одна!
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:57

  budivelnik написав:квартири давали парторгам...
а остальные жили на деревьях?
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:01

detroytred Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.
andrijk777
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