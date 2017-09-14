Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч
Тобто, Польщі тобі було мало ...
Я кидав відео від Казанського про воду. То так, вода дешева, але води немає
— Рабинович, почему вы продаете водку по десять, когда у Меерсона она стоит пять? — Ой мне нравятся эти вопросы! Пойдите и купите водку у Меерсона! — Но у Меерсона как раз сейчас нет водки! — Ну, так когда и у меня не будет водки, я сразу буду продавать ее по пять!
tester7336 написав:почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных? так я это даже и не пытался обсуждать. шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.
Саме так. Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.
блин. еще раз. дискуссия шла в разрезе как получить массовую мобилизацию. потому я сравнил с вов - так как там была действительно массовая мобилизация. зачем вы начали говорить про принуждение отдельных групп? как вы собираетесь на их основе провести массовую мобилизацию? это как сравнивать коня с коровой.
tester7336 написав:почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных? так я это даже и не пытался обсуждать. шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.
Саме так. Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.
блин. еще раз. дискуссия шла в разрезе как получить массовую мобилизацию. потому я сравнил с вов - так как там была действительно массовая мобилизация. зачем вы начали говорить про принуждение отдельных групп? как вы собираетесь на их основе провести массовую мобилизацию? это как сравнивать коня с коровой.
Без блинів. Масова мобілізація (масовий обов'язок військової служби під час війни) - навіть менш масова, ніж масовий обов'язок здачі зерна.
Бо оте зерно відбирали з наслідками в категорії від 0-100 років і обох статей. І без відстрочок, броней та влк.
Я нічого не збираюсь))))) Показав лише можливість. Зачатки чого вже є. Можливі перспективи росту, так би мовити.
Звісно є ще фантастичний варіант - реформи тощо... Або реальний - інопланетяни.
alex_dvornichenko написав:Ничего Зеленский, путин ведет войну не с Зеленским, а с Украиной.
Війну веде з Україною, але рішення приймає Зеленський, тому що йому ці повноваження надав народ України. Аналогічно путін приймає рішення за РФ.
Это понятно даже ежу. Стоит одному из вышеупомянутых скопытится, его преемник быстренько закончит войну, свалив все грехи на попередника. А так то да-если Трамп не порешает-живые позавидуют мертвым. Особенно если он продолжит политику "помогать что бы медленно отступали". Нужна или заморозка или бешеная эскалация, но что бы быстро все закончилось. Жизнь одна!