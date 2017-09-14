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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11449114501145111452

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:09

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне

между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница.
Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
В инфантильность Запада совсем не верю.

А что это было ? и есть ли разница между 1938-39 и сегодня ? Если есть, то что было в 1938-39 и что сейчас ? Я вижу и там и там инфантильность и надежду на то, что само рассосётся.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 23 гру, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:09

  andrijk777 написав:detroytred Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.

немного не так, можно многих насильно мобилизовать, но до фронта доедут единицы, остальные сбегут по дороге. Или на каждого ошейник с поводком. Или под страхом расстрела семьи. Слишком сложная и дорогая админ.составляющая.

Где набрать столько надзирателей, чтобы в туалет по большому они вместе с мобилизованным ходили? Или как в садике одновременно всех садить на горшок. Где набрать желающих расстреливать их семьи и как им объяснить что это правильно и ответки не будет.

Русские просчитали эти варианты и решили лучше заплатить стартовый 1 млн фублей чмобику чем 3 млн на то, чтобы его отловить, довезти до фронта и заставить воевать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:17

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Ничего Зеленский, путин ведет войну не с Зеленским, а с Украиной.

Війну веде з Україною, але рішення приймає Зеленський, тому що йому ці повноваження надав народ України. Аналогічно путін приймає рішення за РФ.

Давно так не сміявся )))
Ти дійсно так вважаєшь ?

Путін приймає рішення сам по собі, йому насрати на росіян.
Поклав сотни тисяч, ще покладе.
А росіяни покірно підуть
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:19

  Игорь Алексеевич написав:После войны будут часто новости в СМИ - нашли тело в посадке. Нашли в доме расстрелянную семью. Раньше работал член семьи в ТЦК.

Будут новости - нашли тело в посадке

Скорее всего, он работал на Россию
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:25

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?

Навіщо їх ділити?
Брати кого потрібно і скільки потрібно.
З їх загальної маси.

Справа лише у прийнятті рішення на застосування додаткових інструментів примусу (розширенні існуючих). Офійних і неофіційних.

Тільки у цьому жорстокому примусі великих мас, як би ото не сформувалась у маси думка, по типу "а навіщо це все, якщо у тих хто прийшов до нас з війною тепер краще і вільніше?", вираз "какая разніца?" може ж тоді заграти новим сенсом, і тут може статися переворот думок. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:25

  andrijk777 написав:detroytred Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.


Мобилизация- промежуточная цель (держать трещащий фронт и получать миллиарды под него)
Конечная цель-получать миллиарды и жадно распихивать их по оффшорам.
"этот парень-идеальный продавец" (с)
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