|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 23 гру, 2024 17:40
detroytred написав: tester7336 написав:
почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных?
так я это даже и не пытался обсуждать.
шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.
Саме так.
Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.
блин. еще раз.
дискуссия шла в разрезе как получить массовую мобилизацию.
потому я сравнил с вов - так как там была действительно массовая мобилизация.
зачем вы начали говорить про принуждение отдельных групп? как вы собираетесь на их основе провести массовую мобилизацию?
это как сравнивать коня с коровой.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 гру, 2024 17:40
Люди(!) Знімають (!) Відоси(!) Платіжок (!)
Хтось один виклав якусь платіжку, а наш Бетон вже написав, що багато людей викладають
Мені цікаво, Бетон, тобі знову штанга на голову впала ? ))
Чи ти з народження такий недогугий ? )))
PS. Повірити в те, що Бетон свідомо розповсюджує російські наративи я не можу. Цього не може бути ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10834
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 23 гру, 2024 17:49
tester7336 написав: detroytred написав: tester7336 написав:
почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных?
так я это даже и не пытался обсуждать.
шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.
Саме так.
Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.
блин. еще раз.
дискуссия шла в разрезе как получить массовую мобилизацию.
потому я сравнил с вов - так как там была действительно массовая мобилизация.
зачем вы начали говорить про принуждение отдельных групп? как вы собираетесь на их основе провести массовую мобилизацию?
это как сравнивать коня с коровой.
Без блинів.
Масова мобілізація (масовий обов'язок військової служби під час війни) - навіть менш масова, ніж масовий обов'язок здачі зерна.
Бо оте зерно відбирали з наслідками в категорії від 0-100 років і обох статей. І без відстрочок, броней та влк.
Я нічого не збираюсь)))))
Показав лише можливість.
Зачатки чого вже є. Можливі перспективи росту, так би мовити.
Звісно є ще фантастичний варіант - реформи тощо...
Або реальний - інопланетяни.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31413
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 гру, 2024 17:49
Бетон написав:
Очередное, уже привычное, убийство военным преступником в Одессе - отца, пытавшегося спасти сына из тцк.
Интересно, как теперь сын будет воевать
Стадия N...
От смертей от эпилепсий перешли к открытым убийствам
После войны будут часто новости в СМИ - нашли тело в посадке. Нашли в доме расстрелянную семью. Раньше работал член семьи в ТЦК.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 23 гру, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8653
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 23 гру, 2024 17:57
budivelnik написав:
квартири давали парторгам...
а остальные жили на деревьях?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26531
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:01
detroytred Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5865
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:09
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне
между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница.
Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
В инфантильность Запада совсем не верю.
А что это было ? и есть ли разница между 1938-39 и сегодня ? Если есть, то что было в 1938-39 и что сейчас ? Я вижу и там и там инфантильность и надежду на то, что само рассосётся.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Пон 23 гру, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1036
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:17
andrijk777 написав: alex_dvornichenko написав:
Ничего Зеленский, путин ведет войну не с Зеленским, а с Украиной.
Війну веде з Україною, але рішення приймає Зеленський, тому що йому ці повноваження надав народ України. Аналогічно путін приймає рішення за РФ
.
Давно так не сміявся )))
Ти дійсно так вважаєшь ?
Путін приймає рішення сам по собі, йому насрати на росіян.
Поклав сотни тисяч, ще покладе.
А росіяни покірно підуть
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10834
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:19
Игорь Алексеевич написав:
После войны будут часто новости в СМИ - нашли тело в посадке. Нашли в доме расстрелянную семью. Раньше работал член семьи в ТЦК.
Будут новости - нашли тело в посадке
Скорее всего, он работал на Россию
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10834
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:25
detroytred написав: ЛАД написав:
Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?
Навіщо їх ділити?
Брати кого потрібно і скільки потрібно.
З їх загальної маси.
Справа лише у прийнятті рішення на застосування додаткових інструментів примусу (розширенні існуючих). Офійних і неофіційних.
Тільки у цьому жорстокому примусі великих мас, як би ото не сформувалась у маси думка, по типу "а навіщо це все, якщо у тих тепер краще і вільніше?", вираз "какая разніца?" може ж тоді заграти новим сенсом, і тут може статися переворот думок. Тому такий варіант поки здається малоймовірним, небезпечно це для першого сорта.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 23 гру, 2024 18:39, всього редагувалось 2 разів.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5406
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|78566
|
|
|1493
|250558
|
|
|6076
|889064
|
|