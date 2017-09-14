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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1144911450114511145211453>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:40

  detroytred написав:
  tester7336 написав:почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных?
так я это даже и не пытался обсуждать.
шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.

Саме так.
Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.


блин. еще раз.
дискуссия шла в разрезе как получить массовую мобилизацию.
потому я сравнил с вов - так как там была действительно массовая мобилизация.
зачем вы начали говорить про принуждение отдельных групп? как вы собираетесь на их основе провести массовую мобилизацию?
это как сравнивать коня с коровой.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:40

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:маріупольці вихваляються платіжками "ООО энергосбыт донецк" наверное ахметова)). електрика 0,99 хуюбля день 0,66 хуюбля ніч

Достовірність «польська»?))
Можливо для когось окремо і безкоштовно, але для своїх..

https://journal.tinkoff.ru/msk-electroprices/

Люди знімають відоси платіжок

https://ibb.co/h7PNh7k


https://ibb.co/ZLyLRzd
https://ibb.co/8K2jz7h

Люди(!) Знімають (!) Відоси(!) Платіжок (!)

Хтось один виклав якусь платіжку, а наш Бетон вже написав, що багато людей викладають

Мені цікаво, Бетон, тобі знову штанга на голову впала ? ))
Чи ти з народження такий недогугий ? )))

PS. Повірити в те, що Бетон свідомо розповсюджує російські наративи я не можу. Цього не може бути ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:49

  tester7336 написав:
  detroytred написав:
  tester7336 написав:почему вы решили перескочить с отечественной на голодовку я в корне не понимаю. просто решили показать что часть населения можно и жестоко принудить под одобрямс остальных?
так я это даже и не пытался обсуждать.
шло сравнение война сейчас - война тогда. и можно ли так само тотально всех на фронт пока властьимущие и те кто вокруг них вращается жируют.

Саме так.
Показав, що можна примусити і без особистого прикладу-участі можновладців та Ко.


блин. еще раз.
дискуссия шла в разрезе как получить массовую мобилизацию.
потому я сравнил с вов - так как там была действительно массовая мобилизация.
зачем вы начали говорить про принуждение отдельных групп? как вы собираетесь на их основе провести массовую мобилизацию?
это как сравнивать коня с коровой.

Без блинів.
Масова мобілізація (масовий обов'язок військової служби під час війни) - навіть менш масова, ніж масовий обов'язок здачі зерна.

Бо оте зерно відбирали з наслідками в категорії від 0-100 років і обох статей. І без відстрочок, броней та влк.

Я нічого не збираюсь)))))
Показав лише можливість.
Зачатки чого вже є. Можливі перспективи росту, так би мовити.

Звісно є ще фантастичний варіант - реформи тощо...
Або реальний - інопланетяни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:49

  Бетон написав:Очередное, уже привычное, убийство военным преступником в Одессе - отца, пытавшегося спасти сына из тцк.
Интересно, как теперь сын будет воевать

Стадия N...
От смертей от эпилепсий перешли к открытым убийствам

После войны будут часто новости в СМИ - нашли тело в посадке. Нашли в доме расстрелянную семью. Раньше работал член семьи в ТЦК.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 23 гру, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:57

  budivelnik написав:квартири давали парторгам...
а остальные жили на деревьях?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:01

detroytred Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:09

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне

между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница.
Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
В инфантильность Запада совсем не верю.

А что это было ? и есть ли разница между 1938-39 и сегодня ? Если есть, то что было в 1938-39 и что сейчас ? Я вижу и там и там инфантильность и надежду на то, что само рассосётся.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 23 гру, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:17

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Ничего Зеленский, путин ведет войну не с Зеленским, а с Украиной.

Війну веде з Україною, але рішення приймає Зеленський, тому що йому ці повноваження надав народ України. Аналогічно путін приймає рішення за РФ.

Давно так не сміявся )))
Ти дійсно так вважаєшь ?

Путін приймає рішення сам по собі, йому насрати на росіян.
Поклав сотни тисяч, ще покладе.
А росіяни покірно підуть
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:19

  Игорь Алексеевич написав:После войны будут часто новости в СМИ - нашли тело в посадке. Нашли в доме расстрелянную семью. Раньше работал член семьи в ТЦК.

Будут новости - нашли тело в посадке

Скорее всего, он работал на Россию
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:25

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Как разделить "ухилянтів" на группы/классы?

Навіщо їх ділити?
Брати кого потрібно і скільки потрібно.
З їх загальної маси.

Справа лише у прийнятті рішення на застосування додаткових інструментів примусу (розширенні існуючих). Офійних і неофіційних.

Тільки у цьому жорстокому примусі великих мас, як би ото не сформувалась у маси думка, по типу "а навіщо це все, якщо у тих тепер краще і вільніше?", вираз "какая разніца?" може ж тоді заграти новим сенсом, і тут може статися переворот думок. Тому такий варіант поки здається малоймовірним, небезпечно це для першого сорта. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 23 гру, 2024 18:39, всього редагувалось 2 разів.
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