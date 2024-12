NYT: Отправка северокорейских войск в Украину была идеей КНДР



Американская разведка выяснила, что идея направить северокорейских военных для участия в боевых действиях против Украины исходила от Пхеньяна, а не от Москвы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников. Инициатива возникла не сразу после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами, отмечает издание.



Владимир Путин оперативно поддержал предложение, однако Северная Корея, как утверждается, «сразу ничего не получила» в обмен на свою помощь. В настоящее время Ким Чен Ын надеется на будущую благодарность Москвы в форме предоставления технологий, дипломатической поддержки в противостоянии с Западом и другой помощи в случае кризисных ситуаций, сообщают источники.



Северокорейские военные уже участвуют в боевых действиях и несут потери. Источник The New York Times в Киеве оценивает количество погибших солдат КНДР в 200 человек, при этом число раненых «чуть выше». Российская сторона, по его словам, пытается скрыть эти данные. Американские официальные лица утверждают, что КНДР направила на фронт свои лучшие подразделения, однако они не имеют реального боевого опыта. Пока, по словам чиновников из США, эффективность их участия остается под вопросом