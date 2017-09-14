RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11450114511145211453>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Примат написав:я вообще не понимаю, почему идеализируют Трампа, ничего от него не зависит, и война надолго, пока не станет Путина или Зеленского
Чого це ви вважаєте, що Зе настільки ключова фігура, що без нього не зможуть продовжувати оборону?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35781
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8102 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:budivelnik
По 25 лет в очереди на квартиру не стояли. За это время меняли, бывало, по 2, а то и 3 квартиры. Я с мамой (точнее, стояла мама) стояли 18 лет и это считалось очень долго. При это через 14 лет, когда я женился и у меня родилась дочка, нам временно улучшили жилищные условия - дали ещё одну одинарку.
И считать тень, исходя из соотношения суммы зарплат и ВВП, по-моему, неверно.
О том, можно ли откладывать 170 долл. при зарплате на руки 420 долл., я лучше промолчу. Жить за 250 долл. в месяц - примерно 10000 грн, конечно, можно, но...
А если это семья с двумя детьми, то 420+250 = 670 долл - примерно 28 тыс. грн, т.е. 7 тыс. на каждого члена семьи, то это уже почти (если не совсем) нищета.
Може ви в Харкові 25 років не стояли, а загалом багато хто і довше стояв у черзі.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35781
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8102 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:19

В России почти полностью перестал работать YouTube.

Трафик сайта рухнул до рекордных 20%, а усиление замедления продолжается. Пользователи жалуются, что зайти на YouTube не удаётся даже с VPN. Эксперты прогнозируют, что всё идёт к полной блокировке.

NYT: Отправка северокорейских войск в Украину была идеей КНДР

Американская разведка выяснила, что идея направить северокорейских военных для участия в боевых действиях против Украины исходила от Пхеньяна, а не от Москвы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников. Инициатива возникла не сразу после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами, отмечает издание.

Владимир Путин оперативно поддержал предложение, однако Северная Корея, как утверждается, «сразу ничего не получила» в обмен на свою помощь. В настоящее время Ким Чен Ын надеется на будущую благодарность Москвы в форме предоставления технологий, дипломатической поддержки в противостоянии с Западом и другой помощи в случае кризисных ситуаций, сообщают источники.

Северокорейские военные уже участвуют в боевых действиях и несут потери. Источник The New York Times в Киеве оценивает количество погибших солдат КНДР в 200 человек, при этом число раненых «чуть выше». Российская сторона, по его словам, пытается скрыть эти данные. Американские официальные лица утверждают, что КНДР направила на фронт свои лучшие подразделения, однако они не имеют реального боевого опыта. Пока, по словам чиновников из США, эффективность их участия остается под вопросом


https://www.nytimes.com/2024/12/23/us/p ... korea.html

Втрати КНДР вбитими і пораненими у Курській області перевищують 3 тис. людей — Зеленський

❗️Зеленський зазначив, що існують ризики направлення додаткових підрозділів та військової техніки для російської армії з Північної Кореї. Він наголосив, що дії України у відповідь на це «будуть відчутні».

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zel ... e=telegram


Германия отправила Украине две системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot, следует из списка военной помощи ВСУ, обнародованного на сайте правительства ФРГ

Также в новый пакет военной помощи вошли 15 танков Leopard 1 A5, две зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами, 30 броневиков MRAP, самоходная гаубица PzH 2000, 12 броневиков с системами кинетической обороны, два радара TRML-4D, управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde, 52 тысячи снарядов 155-мм и другое оружие.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 19:29, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26531
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:21

  budivelnik написав:
  барабашов написав:Во Львове полно квартир не в аварийном фонде и с приемлемым ремонтом по 500 за метр?
Какая зарплата была средней в 99м году, может 420/10+++раз?
И как с зарплаты 420уе что то откладывать при коммуналке на уровне Польши и ценах на харч зачастую больше чем в Польше?
То что в Польше метр стоит намного больше(как и зарплаты) - в курсе.
Ипотека там их надула за 15 лет сильно
Що за дурне бажання не зрозуміти суті?
1 В 1999 році НЕ БУЛО зарплати 420 доларів точно так само як і ціни м2 500 доларів...
2 Якщо брати ціну бананів в Африці , ціну газу в Катарі а вартість електромобіля в Китаї - то й УКРАЇНЦІ живуть класно... от тільки проблема , ціна на ці товари у нас трошки інша....
Але й жити в Африку ніхто не переїзжає. Може тому що там зарплата 10 доларів+ малярія + білих можуть вбити просто за колір шкіри?

ещё раз - как пересичный накопит на сферическую НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ во Львове и Днепре квартиру (с ремонтом!а не после дохлой бабушки) по 500уе/метр за 25 лет БЕЗ ипотеки как в ЕС и США а только откладывая со средних зарплат на уровне этой заниженной!!! цены метра 25 лет?
Это к какому году по твоей формуле планируется и какой у этой семьи будет жлоб-рацион по харчам и одежде?
Машина в семье как и отдых на море и дети я так понял в пролёте
Доллярчика в пример не стааить, он насобирал большую часть первичного капитала "на клубнике и моя жёпы"
барабашов
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 16.06.15
Подякував: 287 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:34

  andrijk777 написав:detroytred Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.

Так я і не веду мову про те, що це гарантоване вирішення проблеми.
Можливий варіант. Виграшу часу у тривалій війні.
Все ж зараз спрямовано саме на виграш часу.
detroytred
 
Повідомлень: 31414
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:36

оружие будущего

скинул на соседа и никто в жизни не найдёт откуда шел сигнал
Зображення
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26531
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:скинул на соседа и никто в жизни не найдёт откуда шел сигнал
Зображення
Зображення
Сигнал має бути по прямій, без перешкод на шляху, тому вирахувати де був оператор насправді не настільки складно. А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою. Хіба що ви вирішили вбити без жодного мотиву
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35781
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8102 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:43

  Faceless написав:А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою.
я (например) знаю что между 2мя соседями конфликт, убиваю одного из них, на кого падают подозрения?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26531
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:44

  барабашов написав:ещё раз - как пересичный накопит на сферическую НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ во Львове и Днепре квартиру (с ремонтом!а не после дохлой бабушки) по 500уе/метр за 25 лет БЕЗ ипотеки как в ЕС и США а только откладывая со средних зарплат на уровне этой заниженной!!! цены метра 25 лет?
Это к какому году по твоей формуле планируется и какой у этой семьи будет жлоб-рацион по харчам и одежде?
Машина в семье как и отдых на море и дети я так понял в пролёте

Когда барыга с рынка начинает лить пьяные сопли заботы о пересичном, у меня только одно желание - стрелять на звук

Жаль, не могу ))
Уголовный кодекс уважаю )

Лейтенант Шуба, а что ты лично сделал для перечисного ?
Кроме, как продажи пересичному фуфла в 3-5 концов )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10834
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:45

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.

Так я і не веду мову про те, що це гарантоване вирішення проблеми.
Можливий варіант. Виграшу часу у тривалій війні.
Все ж зараз спрямовано саме на виграш часу.

Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5865
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11450114511145211453>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 250558
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 889064
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (152)
23.12.2024 18:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.